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 Политика Украины
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Все про:Великобритания (1579) Порошенко (12736) Мэй Тереза (33)

 Великобритания - один из самых ценных и надежных партнеров Украины, - Порошенко на встрече с Мэй. ФОТО

Президент Петр Порошенко поблагодарил за крепкую и надежную позицию Великобритании в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в связи с незаконной аннексией Крыма и российской агрессией на востоке страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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"Я думаю, что твердая позиция Великобритании как страны-подписанта Будапештского меморандума, дает нам гарантии нашего суверенитета и территориальной целостности, демонстрирует чрезвычайно надежную позицию относительно нашего стратегического партнерства", - отметил Петр Порошенко во время встречи с Премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Президент напомнил, что Украина и Великобритания в этом году отмечают 25-летие установления дипломатических отношений и отметил, что нынешний визит в Великобританию имеет большое значение, поскольку последний визит украинского Президента в эту страну состоялся 22 года назад в 1995 году. "Сегодняшний визит демонстрирует достаточно длинный список вопросов повестки дня двусторонних отношений, которые мы должны обсудить", - констатировал он.

Петр Порошенко также подчеркнул важность британской поддержки реформ, которые проходят в Украине. "Я горжусь, что во многих реформах Великобритания выступает партнером и мы разделяем успешность этих реформ. Это очень важно", - подчеркнул Глава государства.

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Президент отметил, что во время переговоров также будет обсуждаться сотрудничество в важных вопросах безопасности. Он поблагодарил за эффективное сотрудничество с британскими инструкторами, которые тренировали украинских военных, и обмен положительным и эффективным опытом.

"Мы говорим о предоставлении консультативной помощи в обеспечении лучших защитных возможностей украинских Вооруженных Сил, поскольку мы находимся на линии фронта в защиту демократии и свободы", - сказал Президент и подчеркнул, что это является инвестицией в общую безопасность.

Глава Украинского государства назвал Великобританию одним из самых ценных и надежных партнеров Украины и выразил удовлетворение нынешним уровнем украинско-британского сотрудничества. "Мы очень ценим вашу четкую и мощную поддержку", - подчеркнул Петр Порошенко.

Президент Украины поблагодарил Премьер-министра Великобритании за очень теплое гостеприимство и положительно оценил результаты своих встреч с представителями бизнеса и парламента Великобритании.

Президент пригласил Премьер-министра Великобритании посетить Украину в удобное для нее время.

В свою очередь, Премьер-министр Великобритании отметила важность развития и углубления двустороннего украинско-британского сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

Тереза Мэй также отметила важность продолжения политики санкций по отношению к России, как одного из действенных механизмов побуждения агрессора к выполнению взятых на себя международных обязательств.

Великобритания - один из самых ценных и надежных партнеров Украины, - Порошенко на встрече с Мэй 01

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"...твердая позиция Великобритании как страны-подписанта Будапештского меморандума..." - это шутка такая? Так вроде давно не 1-е апреля.
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Усё. Теперь у Мэй на десерт только рошен.....
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Глядя на президента миллионера из нищей Украины, от нас отмахиваются и я их понимаю.
Кому нужно чужое горе.
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Лиль, это не горе, в лице пеци - это гемморой
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Коли вже ця пихата рожа зникне з політичного простору.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВеликобритания - один из самых ценных и надежных партнеров Украины, - Порошенко на встрече с Мэй. ФОТО
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