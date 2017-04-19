 Великобритания - один из самых ценных и надежных партнеров Украины, - Порошенко на встрече с Мэй. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.
"Я думаю, что твердая позиция Великобритании как страны-подписанта Будапештского меморандума, дает нам гарантии нашего суверенитета и территориальной целостности, демонстрирует чрезвычайно надежную позицию относительно нашего стратегического партнерства", - отметил Петр Порошенко во время встречи с Премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
Президент напомнил, что Украина и Великобритания в этом году отмечают 25-летие установления дипломатических отношений и отметил, что нынешний визит в Великобританию имеет большое значение, поскольку последний визит украинского Президента в эту страну состоялся 22 года назад в 1995 году. "Сегодняшний визит демонстрирует достаточно длинный список вопросов повестки дня двусторонних отношений, которые мы должны обсудить", - констатировал он.
Петр Порошенко также подчеркнул важность британской поддержки реформ, которые проходят в Украине. "Я горжусь, что во многих реформах Великобритания выступает партнером и мы разделяем успешность этих реформ. Это очень важно", - подчеркнул Глава государства.
Президент отметил, что во время переговоров также будет обсуждаться сотрудничество в важных вопросах безопасности. Он поблагодарил за эффективное сотрудничество с британскими инструкторами, которые тренировали украинских военных, и обмен положительным и эффективным опытом.
"Мы говорим о предоставлении консультативной помощи в обеспечении лучших защитных возможностей украинских Вооруженных Сил, поскольку мы находимся на линии фронта в защиту демократии и свободы", - сказал Президент и подчеркнул, что это является инвестицией в общую безопасность.
Глава Украинского государства назвал Великобританию одним из самых ценных и надежных партнеров Украины и выразил удовлетворение нынешним уровнем украинско-британского сотрудничества. "Мы очень ценим вашу четкую и мощную поддержку", - подчеркнул Петр Порошенко.
Президент Украины поблагодарил Премьер-министра Великобритании за очень теплое гостеприимство и положительно оценил результаты своих встреч с представителями бизнеса и парламента Великобритании.
Президент пригласил Премьер-министра Великобритании посетить Украину в удобное для нее время.
В свою очередь, Премьер-министр Великобритании отметила важность развития и углубления двустороннего украинско-британского сотрудничества в сфере обороны и безопасности.
Тереза Мэй также отметила важность продолжения политики санкций по отношению к России, как одного из действенных механизмов побуждения агрессора к выполнению взятых на себя международных обязательств.
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