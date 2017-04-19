 В Азовском море браконьеры выловили 21 тонну бычка на 2,4 млн грн. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, при осмотре рыболовного судна, вернувшегося из Азовского моря, пограничники отдела "Геническ" обнаружили орудия лова типа драга и значительное количество бычка. Установлено, что более 80% рыбы не подлежит вылову.
В целом команда наловила более 21 тонны бычка на общую сумму 2,4 миллиона гривен.
(Фото Госпогранслужбы)
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Идиоты, такие штрафы никогда не выплачиваются, будет висяк, отсюда вирт. деньги в бюджете, там половина таких, кажется
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В.Высоцкии...
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