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Все про:Азовское море (125) браконьерство (88) пограничники (1184) рыба (115)

 В Азовском море браконьеры выловили 21 тонну бычка на 2,4 млн грн. ФОТО

В Азовском море задержано рыболовецкое судно с большим количеством незаконно выловленной рыбы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, при осмотре рыболовного судна, вернувшегося из Азовского моря, пограничники отдела "Геническ" обнаружили орудия лова типа драга и значительное количество бычка. Установлено, что более 80% рыбы не подлежит вылову.

В целом команда наловила более 21 тонны бычка на общую сумму 2,4 миллиона гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан житель Бердянского района, незаконно выловивший в Азовском море рыбы на 100 тыс. грн. ФОТО

В Азовском море браконьеры выловили 21 тонну бычка на 2,4 млн грн 01В Азовском море браконьеры выловили 21 тонну бычка на 2,4 млн грн 02

(Фото Госпогранслужбы)
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Это что - осётр из Красной книги?
Идиоты, такие штрафы никогда не выплачиваются, будет висяк, отсюда вирт. деньги в бюджете, там половина таких, кажется
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Азовський бичок (піщаник, кругленький) тільки з моря і на пательню... Смакота!
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це ті, про котрих кажуть-шо жаба задавила.... придурки...
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Цензор.НЕТФотоОбществоВ Азовском море браконьеры выловили 21 тонну бычка на 2,4 млн грн. ФОТО
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