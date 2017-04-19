 Арсенал оружия и боеприпасов изъят в Николаеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Правоохранители обнаружили тайник в гаражном подвале в центре областного центра во время санкционированного обыска. Собственниками гаража являются братья, один из которых бывший милиционер, другой был активистом запрещенной в Украине Компартии.
На сегодня оба находятся на территории Российской Федерации. Оперативники спецслужбы изъяли из схрона гранатомет РПГ-18, автомат Калашникова с двумя магазинами, пулемет "Томпсон" с тремя магазинами, пистолет ТТ с тремя магазинами, тридцать три гранаты РГ-47, Ф-1 и РГД-5, полтора килограмма пластида, восемь запалов к взрывчатых веществ, три взрывных пакетов, почти двенадцать тысяч патронов различного калибра.
По информации спецслужбы арсенал оружия мог быть использован для совершения диверсий для дестабилизации ситуации в регионе во время ближайших недель.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия".
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