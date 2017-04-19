 Гражданин Украины пытался провезти на оккупированный Донбасс 8 тыс. карточек пополнения мобильной связи. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, во время проверки автомобиля, на котором гражданин Украины ехал на неподконтрольную территорию, под сидением обнаружены 8 тыс. карточек пополнения одного из мобильных операторов на общую сумму 400 тыс. гривен.
(Фото Госпогранслужбы)
1155 9
Руководство "ДНР" поставило задачу "национализировать" оборудование мобильного оператора Lifecell, - ИС(28)
Проезд в столичном метро можно будет оплатить с помощью мобильного(14)
Мобильная связь в Авдеевке работает с перебоями, - пресс-центр штаба АТО(2)
Задержаны мошенники, создавшие 67 сайтов по "розыгрышам" автомобилей. ФОТОрепортаж(165)
Волынские селяне угрожают спилить вышку МТС(0)
Суд предоставил ГПУ доступ к информации о мобильных переговорах Новинского по делу о похищении архиепископа Александра (Драбинко)(2)
"Российская сторона в СЦКК пока не предоставляет письменных гарантий прекращения огня", - Жебривский об Авдеевке(146)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Коли проізжають цілі вагони контрабанди,то служби сліпі,а тут єрунда така
Ответить
Ответить
Ответить