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Все про:Госпогранслужба (2608) мобильная связь (271) пограничники (1182) Донбасс (14168) Донецкая область (4009) Марьинка (407)

 Гражданин Украины пытался провезти на оккупированный Донбасс 8 тыс. карточек пополнения мобильной связи. ФОТО

В Донецкой области, в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка", пограничники предотвратили перемещение через линию разграничения большого количества карточек мобильной связи.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, во время проверки автомобиля, на котором гражданин Украины ехал на неподконтрольную территорию, под сидением обнаружены 8 тыс. карточек пополнения одного из мобильных операторов на общую сумму 400 тыс. гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ подозревает руководителя провайдера связи в содействии террористам "ЛНР". ФОТО

Гражданин Украины пытался провезти на оккупированный Донбасс 8 тыс. карточек пополнения мобильной связи 01

(Фото Госпогранслужбы)
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Раздать карточки бойцам в АТО. Дебилу выдать грамоту от военных, отобрать автомобиль и посадить.
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Ну. секретный мобильный оператор. Ни кто не узнал чби они.
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Плохо видно, но цвета РФ "МТС" просматриваются на логотипа Vodafone- не может быть, показалось.
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Значит там до сих пор работают украинские дочки российских мобильных операторов раз пополняхи в таком количестве нужны.
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Як би провіз карточки,то нічого страшного не сталося би
Коли проізжають цілі вагони контрабанди,то служби сліпі,а тут єрунда така
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Странно как то. Пирятинский сыр лежит на полках Амстора в Донецке, пиво Оболонь и Черниговское свободно продаются, масло Наш Молочник тоже в свободной продаже, а карточки пополнения - нельзя......
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По телевизору в транспорте, по радио открыто призывают добровольцев идти на военную контрактную службу и телефон МТС военкомата прилагается. Если в СБУ такие честные, то почему эти номера до сих пор функционируют ? Подумайте и ответьте себе на этот вопрос, может гниль в СБУ ?
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Цензор.НЕТФотоОбществоГражданин Украины пытался провезти на оккупированный Донбасс 8 тыс. карточек пополнения мобильной связи. ФОТО
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