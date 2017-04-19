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 Взлом кремлевского агента Затулина: $2 млн в год от "Газпрома" на подрывную деятельность в Украине. ФОТОрепортаж+ДОКУМЕНТЫ

Украинские волонтеры-расследователи InformNapalm начинают серию публикаций о работе российского так называемого Института стран СНГ и его руководителя, депутата Госдумы РФ Константина Затулина, и о механизмах его финансирования Газпромом, интересах и подрывной деятельности в Украине и других странах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию международного разведовательного сообщества InformNapalm.

"Одним из самых активных идеологов "русского мира" является депутат Государственной Думы Российской Федерации Константин Затулин из правящей партии "Единая Россия". Его главным направлением работы является управление некоммерческой организацией "Институт стран СНГ". С 1996-го этот институт занимается продвижением интересов России за рубежом, представляя собой типичный пример российской "мягкой силы" под видом негосударственной организации. Украинский киберальянс (UkrainianCyberAlliance, UCA и "КиберХунта") передал InformNapalm дамп файлов и документов Института стран СНГ для дальнейшего изучения и анализа. Вскрытие сотрудников Института Константина Затулина стало продолжением истории взлома переписки Александра Усовского (часть 1, часть 2), который организовывал пророссийские акции и антиукраинские провокации в Восточной Европе, в частности, в Польше. Эти материалы позволили раскрыть внутренние механизмы подрывной деятельности РФ и работы российской пропаганды в ЕС", - напоминают авторі материала.

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Институт стран СНГ и Газпрома

"Для начала мы решили разобраться в вопросах финансирования Института стран СНГ. Оказалось, что негосударственная организация живет за счет российской государственной компании "Газпром". Удалось найти акт сдачи-приёмки по договору оказания услуг № ГПЭ-10/12-2015 от 10 декабря 2015 года между ООО "Газпром экспорт" (гендиректор Бурмистрова Е. В.) и автономной некоммерческой организацией "Институт стран СНГ".


Исходя из этого договора структура Затулина оказывала "информационно-аналитические услуги". Спектр "услуг" охватывал все мероприятия организованные этим Институтом, написание "аналитических записок" по казалось бы совершенно далеким от "Газпрома" темам (стилистика изложения и тезисы представлены как у источника ):

  • Реализация Минских договоренностей
  • Отношения Украины с соседями
  • Национальный вопрос на Украине: активизация национальных меньшинств
  • Экономические взаимоотношения Украины и Крыма
  • "ДНР" и "ЛНР" перспективы развития
За деньги "Газпрома" сотрудники Затулина исследовали следующие вопросы:
  • Федерализация Украины: проблемы и перспективы
  • Гуманитарная политика на Украине: проблемы и перспективы
  • Межрегиональное сотрудничество России и Украины
  • Религиозная ситуация на Украине
  • Языковая ситуация на Украине
  • Российско-американские отношения в условиях украинского кризиса.
  • Федерализация на Украине неизбежна.
  • Сможет ли Порошенко изменить конституцию Украины?
  • Украинская власть растоптала Конституцию.
  • Порошенко может перехитрить самого себя.
  • Полицейская миссия ОБСЕ: очередная ложь Порошенко.
  • Украинские беженцы в Германии и Польше.

Часть средств пошла на существование сайта "Института" "materik.ru", на котором публиковались аналитические материалы. Работники "Института" участвовали и организовывали различные конференции по украинскому вопросу и странам ШОС. Кроме того, "Газпром" финансировал филиал "Института стран СНГ" в Киеве - есть оказывается и такой. Год существования такого аналитического антиукраинского центра обошелся "Газпрому" в 126 миллионов рублей. Это почти 2 млн долларов в год. Возможно, это только самодеятельность ООО "Газпром экспорт", о которой не знает материнская компания? Однако одобрить бюджет на 2017-й год Затулин на официальном бланке просит прямо у главы правления "Газпрома" Миллера, на что тот лаконично пишет "Бурмистровой Согласен"", - отмечают авторы материала.

Взлом кремлевского агента Затулина: $2 млн в год от Газпрома на подрывную деятельность в Украине 01


Кстати, бюджет за год подрос уже до 134 млн рублей - Затулин решил учесть официальную инфляцию на уровне 6,42%.

Прим. ред.: Изначальный договор заключался в октябре 2015 и переподписывался каждый год, а документы к переподписанию, видимо, готовились в сентябре. Так, в сентябре 2016-го годовая инфляция была как раз на уровне 6,42%.

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Гранты

Можно, конечно, подумать, что все эти миллионы Затулин тратит на организацию множества конференций и проектов, которые выходят из-под пера работников Института, вот только найденные отчеты показывают другую картину.

По вопросам реализации проекта "Новейшая народная история Крыма" Затулин общается с начальником управления Президента РФ по общественным проектам П.С. Зеньковичем, который должен помочь решить возникшие проблемы с грантодателем - общество "Знание". Видимо, Институт Затулина вовремя не сдал проект и от него требуют вернуть оставшиеся по смете 600 тысяч рублей, хотя уже выполнена основная часть проекта на 4,4 млн. рублей:

Взлом кремлевского агента Затулина: $2 млн в год от Газпрома на подрывную деятельность в Украине 02


Получается, в сумме речь идет про грант на 2016-й год на 5 млн рублей от общества "Знание". Украинские волонтеры нашли уведомление о победе в конкурсе грантов за июль 2015-го года:

Взлом кремлевского агента Затулина: $2 млн в год от Газпрома на подрывную деятельность в Украине 03Взлом кремлевского агента Затулина: $2 млн в год от Газпрома на подрывную деятельность в Украине 04



И, похоже, эти две НГО активно сотрудничают, так организация международной конференции "На втором треке. Роль гражданского общества и общественной дипломатии в дальнейшем развитии и расширении Шанхайской организации сотрудничества" обошлась обществу "Знание" еще в 4 млн рублей.


Взлом кремлевского агента Затулина: $2 млн в год от Газпрома на подрывную деятельность в Украине 05Взлом кремлевского агента Затулина: $2 млн в год от Газпрома на подрывную деятельность в Украине 06



Интересно, кто стоит за фондом "Знание", который выдает миллионные гранты Затулину?

"Русский вопрос"

Кроме своего аналитического центра, у Затулина есть еще один проект - он ведет авторскую передачу на канале ТВЦ "Русский вопрос". Это слабая копия Киселева и Соловьева, на которой тем не менее идет солидный распил средств "Газпрома".

Создание передачи уже который год спонсируется "Газпром". 20 выпусков в год обходятся газовому гиганту в скромные 5 млн рублей:

Взлом кремлевского агента Затулина: $2 млн в год от Газпрома на подрывную деятельность в Украине 07


В создании передачи задействованы все те же сотрудники "Института стран СНГ", но уже под видом журналистов. Здесь руководитель пресс-центра "Института стран СНГ" Иван Скориков уже как журналист "Русского вопроса":

Взлом кремлевского агента Затулина: $2 млн в год от Газпрома на подрывную деятельность в Украине 08


Однако, официально эта контора называется ООО "Русский вопрос", с которой ТВЦ заключил контракт на производство одной программы за 700 тысяч рублей (ранее - 800 тысяч рублей):

Взлом кремлевского агента Затулина: $2 млн в год от Газпрома на подрывную деятельность в Украине 09


Что довольно странно, ведь одновременно ТВЦ продает права на трансляцию этой же передачи региональным каналам за копейки. Так, севастопольская телекомпания "НТС" покупала каждый выпуск этой программы за 5000 рублей:

Взлом кремлевского агента Затулина: $2 млн в год от Газпрома на подрывную деятельность в Украине 10


"Довольно странная коммерческая картина. "Газпром" дает миллионы рублей на выпуск пропагандистской программы, коммерческий канал ТВЦ платит еще сверху под миллион рублей за один выпуск, чтоб в итоге отдавать права на трансляцию за копейки? Или просто "Газпрому" и Ко нужно, чтобы передачи типа "Русского вопроса" выходили любой ценой? Интересно, во сколько тогда обходятся российскому бюджету программы Дмитрия Киселева? Однако кризис добрался и сюда. С начала 2017-го года ТВЦ прекратил выпуск этой передачи, но не рассчитал настойчивость Затулина, который написал письмо-жалобу на ТВЦ самому Путину - если вскоре на ТВЦ поменяют руководство, то мы не удивимся", - отмечают авторы материала.

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Неожиданные находки

"Посмотрев на такие финансовые вливания в Затулина и его структуры, мы ожидали увидеть баснословные гонорары работников Института стран СНГ, но ошиблись. Зарплаты в районе 40-65 тысяч рублей. Впрочем, иногда работники "Института стран СНГ" пытаются жить на широкую ногу. Так, мы нашли договор о покупке квартиры в Объединенных Арабских Эмиратах на имя Александры Докучаевой (заведующий отдела диаспоры и миграции Института стран СНГ). Договор о покупке квартиры в 87,9 кв.м. в городе Аджман (проект Ajman Pearl - здание B5, квартира 08) был заключен в 2013-м году. Сумма сделки должна была составить $142 370.


Взлом кремлевского агента Затулина: $2 млн в год от Газпрома на подрывную деятельность в Украине 11Взлом кремлевского агента Затулина: $2 млн в год от Газпрома на подрывную деятельность в Украине 12Взлом кремлевского агента Затулина: $2 млн в год от Газпрома на подрывную деятельность в Украине 13Взлом кремлевского агента Затулина: $2 млн в год от Газпрома на подрывную деятельность в Украине 14Взлом кремлевского агента Затулина: $2 млн в год от Газпрома на подрывную деятельность в Украине 15Взлом кремлевского агента Затулина: $2 млн в год от Газпрома на подрывную деятельность в Украине 16Взлом кремлевского агента Затулина: $2 млн в год от Газпрома на подрывную деятельность в Украине 17


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Кроме того, были найдены документы на покупку еще одной квартиры в том же комлексе зданий (проект Ajman Pearl - здание B5, квартира 07А) - 34 квадратных метра за $79 329:

Взлом кремлевского агента Затулина: $2 млн в год от Газпрома на подрывную деятельность в Украине 18Взлом кремлевского агента Затулина: $2 млн в год от Газпрома на подрывную деятельность в Украине 19Взлом кремлевского агента Затулина: $2 млн в год от Газпрома на подрывную деятельность в Украине 20Взлом кремлевского агента Затулина: $2 млн в год от Газпрома на подрывную деятельность в Украине 21Взлом кремлевского агента Затулина: $2 млн в год от Газпрома на подрывную деятельность в Украине 22Взлом кремлевского агента Затулина: $2 млн в год от Газпрома на подрывную деятельность в Украине 23Взлом кремлевского агента Затулина: $2 млн в год от Газпрома на подрывную деятельность в Украине 24

Однако в 2016-м году договоры были расторгнуты:

Взлом кремлевского агента Затулина: $2 млн в год от Газпрома на подрывную деятельность в Украине 25Взлом кремлевского агента Затулина: $2 млн в год от Газпрома на подрывную деятельность в Украине 26


Взлом кремлевского агента Затулина: $2 млн в год от Газпрома на подрывную деятельность в Украине 27

Взлом кремлевского агента Затулина: $2 млн в год от Газпрома на подрывную деятельность в Украине 28Взлом кремлевского агента Затулина: $2 млн в год от Газпрома на подрывную деятельность в Украине 29Взлом кремлевского агента Затулина: $2 млн в год от Газпрома на подрывную деятельность в Украине 30Взлом кремлевского агента Затулина: $2 млн в год от Газпрома на подрывную деятельность в Украине 31Взлом кремлевского агента Затулина: $2 млн в год от Газпрома на подрывную деятельность в Украине 32


"Довольно странные сделки на сотни тысяч долларов для рядового сотрудника НГО Затулина. Возможно, он как депутат ГосДумы просто не хотел демонстрировать свою заграничную недвижимость? Мысль интересная, но мы оставляем этот фронт работ для российских антикоррупционеров. Тем более, блогеры ранее уже писали про задекларированную квартиру Затулина и его супруги в Испании. Во второй части анализа вы узнаете, чем занимаются работники "Института стран СНГ" и какие вопросы решает аппарат депутата ГосДумы РФ Константина Затулина", - анонсируют украинские волонтеры-расследоавтели следующий материал.
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Да они Китаю даже свое новоиспеченное оружие отдают.Они-пришлые накакали даже на будущее своих внуков.Придется ВСЕМУ Кавказу( без пришлого арабья=эр мэн?-ворованное слово) и Всем славянам брать 1/6 часть суши в свои руки.не допуская сюда китаезу.
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а, что тут не понятного - за деньги Газпрома занимается "федерализацией" Украины
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"Вскрытие сотрудников Института Константина Затулина стало продолжением истории..."

Хорошая фраза. Редактору респект.
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Вскрытие показало, что больной умер в результате вскрытия.
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Краткое резюме. Якобы фанатик "русского мира" любит хорошо пожрать гнилья с гнилого Запада. Зеленый Бакс- это его все! А лохи хай торф жрут во славу Скреп.
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Украинцы живут плохо потому, что некоторые россиянцы...

Где украинские ДРГ? Где стальные яйца ССО? Почему упомянутые $2000000 USD до сих пор в карманах затулиных, а не в семьях погибших солдат ВСУ?
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А все помнят ватные истерики о том как украинцы продались за "печеньки госдепа"?
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Де ви раніше були з цими документами, коли суд в Гаазі приймав рішення.
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Мордор еще лет 100, а вообще до своего уничтожения, будет вести информационную и подрывную политику против Украины
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Затулин-депутат от арабохайской (эр мэн?-ворованное слово) части Ростовской области страшный антиВизантиец=антиОд(Аз)эрбэйджанец.Хорошо зная,что в ткк(Тайной канцеллярии Кремля) сидят арабохаи,которые уже азэрских( а не туркоман) детей в Сирии газом бомбят, с умным видом свиньи откормленной,систематически выступает с антикавказскими и антиукраинскими высказываниями на всех каналах нерусского тв России.Особенно им приятна тема о "распаде Турции и Украины"Фиг вам затулянам и другим говнянам,отнявшим Москву у славян.
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Ни одна империя не строилась только на поливании грязью соседей , рашка реально не имеет аналогов .
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вывсеврете
даже суд ООНанистов не призна что рузька волость финанисрует тероризм
они помагают страждущим
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Для Гааги в папку еще добавились документы!
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"В создании передачи задействованы все те же сотрудники "Института стран СНГ", но уже под видом журналистов. "
потому что Затулин и вся его компания-- никакой не "институт СНГ" а чисто фсб-шная контора, которая занимается делами постсоветских стран.... Название "институт СНГ"--просто прикрытие...
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Институт СНГ?? затулян сранный если кроме оскорблений ИндоПэриджана=Греко(Ахыр Уш=Конц сознания,чувств,души))Анара(Рима-муж горящий с азэри)=Одэрбэйджана и Украины(Стороны Бога Сна ,или Верхней=Высшый, ели читать вместе.Якуба=Юху Бэй= Сна Бек -Римский бог Сна) Если твой умный вид позволяет тебе то ответь на вопросы 1.Почему Кремль РАЗВОЛИЛ СССР 2-й вопрос. Почему Россия первая выскочила(убежала) из СССР.3-й вопрос По каким 3 причинам Россия "вошла" в Сирию . Да и 4 зададим Из-за чего началась 2-я мировая война. Если не знаешь ни одного ответа ,то закрой свой институт и продолжай задницы лизать арабью(эр мэн?-ворованное слово) в ткк Кремля. Но однажды за все надо будет отвечать
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажВзлом кремлевского агента Затулина: $2 млн в год от "Газпрома" на подрывную деятельность в Украине. ФОТОрепортаж+ДОКУМЕНТЫ
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