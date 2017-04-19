 Взлом кремлевского агента Затулина: $2 млн в год от "Газпрома" на подрывную деятельность в Украине. ФОТОрепортаж+ДОКУМЕНТЫ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию международного разведовательного сообщества InformNapalm "Одним из самых активных идеологов "русского мира" является депутат Государственной Думы Российской Федерации Константин Затулин из правящей партии "Единая Россия". Его главным направлением работы является управление некоммерческой организацией "Институт стран СНГ". С 1996-го этот институт занимается продвижением интересов России за рубежом, представляя собой типичный пример российской "мягкой силы" под видом негосударственной организации. Украинский киберальянс (UkrainianCyberAlliance, UCA и "КиберХунта" ) передал InformNapalm дамп файлов и документов Института стран СНГ для дальнейшего изучения и анализа. Вскрытие сотрудников Института Константина Затулина стало продолжением истории взлома переписки Александра Усовского ( часть 1 часть 2 ), который организовывал пророссийские акции и антиукраинские провокации в Восточной Европе, в частности, в Польше. Эти материалы позволили раскрыть внутренние механизмы подрывной деятельности РФ и работы российской пропаганды в ЕС", - напоминают авторі материала."Для начала мы решили разобраться в вопросах финансирования Института стран СНГ. Оказалось, что негосударственная организация живет за счет российской государственной компании "Газпром". Удалось найти акт сдачи-приёмки по договору оказания услуг № ГПЭ-10/12-2015 от 10 декабря 2015 года между ООО "Газпром экспорт" (гендиректор Бурмистрова Е. В.) и автономной некоммерческой организацией "Институт стран СНГ".



Исходя из этого договора структура Затулина оказывала "информационно-аналитические услуги". Спектр "услуг" охватывал все мероприятия организованные этим Институтом, написание "аналитических записок" по казалось бы совершенно далеким от "Газпрома" темам (стилистика изложения и тезисы представлены как у источника ):



Реализация Минских договоренностей

Отношения Украины с соседями

Национальный вопрос на Украине: активизация национальных меньшинств

Экономические взаимоотношения Украины и Крыма

"ДНР" и "ЛНР" перспективы развития

Федерализация Украины: проблемы и перспективы

Гуманитарная политика на Украине: проблемы и перспективы

Межрегиональное сотрудничество России и Украины

Религиозная ситуация на Украине

Языковая ситуация на Украине

Российско-американские отношения в условиях украинского кризиса.

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Украинские беженцы в Германии и Польше.

За деньги "Газпрома" сотрудники Затулина исследовали следующие вопросы:Часть средств пошла на существование сайта "Института" "materik.ru", на котором публиковались аналитические материалы. Работники "Института" участвовали и организовывали различные конференции по украинскому вопросу и странам ШОС . Кроме того, "Газпром" финансировал филиал "Института стран СНГ" в Киеве - есть оказывается и такой. Год существования такого аналитического антиукраинского центра обошелся "Газпрому" в 126 миллионов рублей. Это почти 2 млн долларов в год. Возможно, это только самодеятельность ООО "Газпром экспорт", о которой не знает материнская компания? Однако одобрить бюджет на 2017-й год Затулин на официальном бланке просит прямо у главы правления "Газпрома" Миллера, на что тот лаконично пишет "Бурмистровой Согласен"", - отмечают авторы материала.

Кстати, бюджет за год подрос уже до 134 млн рублей - Затулин решил учесть официальную инфляцию на уровне 6,42%.Прим. ред.: Изначальный договор заключался в октябре 2015 и переподписывался каждый год, а документы к переподписанию, видимо, готовились в сентябре. Так, в сентябре 2016-го годовая инфляция была как раз на уровне 6,42% Можно, конечно, подумать, что все эти миллионы Затулин тратит на организацию множества конференций и проектов, которые выходят из-под пера работников Института, вот только найденные отчеты показывают другую картину.По вопросам реализации проекта "Новейшая народная история Крыма" Затулин общается с начальником управления Президента РФ по общественным проектам П.С. Зеньковичем, который должен помочь решить возникшие проблемы с грантодателем - общество "Знание". Видимо, Институт Затулина вовремя не сдал проект и от него требуют вернуть оставшиеся по смете 600 тысяч рублей, хотя уже выполнена основная часть проекта на 4,4 млн. рублей:

Получается, в сумме речь идет про грант на 2016-й год на 5 млн рублей от общества "Знание". Украинские волонтеры нашли уведомление о победе в конкурсе грантов за июль 2015-го года:И, похоже, эти две НГО активно сотрудничают, так организация международной конференции "На втором треке. Роль гражданского общества и общественной дипломатии в дальнейшем развитии и расширении Шанхайской организации сотрудничества" обошлась обществу "Знание" еще в 4 млн рублей.Интересно, кто стоит за фондом "Знание", который выдает миллионные гранты Затулину?Кроме своего аналитического центра, у Затулина есть еще один проект - он ведет авторскую передачу на канале ТВЦ "Русский вопрос". Это слабая копия Киселева и Соловьева, на которой тем не менее идет солидный распил средств "Газпрома".Создание передачи уже который год спонсируется "Газпром". 20 выпусков в год обходятся газовому гиганту в скромные 5 млн рублей:

В создании передачи задействованы все те же сотрудники "Института стран СНГ", но уже под видом журналистов. Здесь руководитель пресс-центра "Института стран СНГ" Иван Скориков уже как журналист "Русского вопроса":

Однако, официально эта контора называется ООО "Русский вопрос", с которой ТВЦ заключил контракт на производство одной программы за 700 тысяч рублей (ранее - 800 тысяч рублей):

Что довольно странно, ведь одновременно ТВЦ продает права на трансляцию этой же передачи региональным каналам за копейки. Так, севастопольская телекомпания "НТС" покупала каждый выпуск этой программы за 5000 рублей:



Однако в 2016-м году договоры были расторгнуты:





"Довольно странная коммерческая картина. "Газпром" дает миллионы рублей на выпуск пропагандистской программы, коммерческий канал ТВЦ платит еще сверху под миллион рублей за один выпуск, чтоб в итоге отдавать права на трансляцию за копейки? Или просто "Газпрому" и Ко нужно, чтобы передачи типа "Русского вопроса" выходили любой ценой? Интересно, во сколько тогда обходятся российскому бюджету программы Дмитрия Киселева? Однако кризис добрался и сюда. С начала 2017-го года ТВЦ прекратил выпуск этой передачи, но не рассчитал настойчивость Затулина, который написал письмо-жалобу на ТВЦ самому Путину - если вскоре на ТВЦ поменяют руководство, то мы не удивимся", - отмечают авторы материала."Посмотрев на такие финансовые вливания в Затулина и его структуры, мы ожидали увидеть баснословные гонорары работников Института стран СНГ, но ошиблись. Зарплаты в районе 40-65 тысяч рублей. Впрочем, иногда работники "Института стран СНГ" пытаются жить на широкую ногу. Так, мы нашли договор о покупке квартиры в Объединенных Арабских Эмиратах на имя Александры Докучаевой (заведующий отдела диаспоры и миграции Института стран СНГ). Договор о покупке квартиры в 87,9 кв.м. в городе Аджман (проект Ajman Pearl - здание B5, квартира 08) был заключен в 2013-м году. Сумма сделки должна была составить $142 370.