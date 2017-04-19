EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Происшествия, Фоторепортаж
  1083  4
Материалы по теме:
Все про:взятка (3758) Нацполиция (6973) СБУ (14008) Харьков (4174)

 Оперативник угрозыска задержан в Харькове при получении 50 тыс. грн взятки. ФОТО

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой задержала старшего оперуполномоченного уголовного розыска харьковской полиции, который требовал 50 тыс. гривен от жительницы Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Полицейский за эти деньги обещал женщине не привлекать ее сына - студента одного из вузов Харькова - к уголовной ответственности за избиение сверстника.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Оперативник полиции задержан на Виннитчине при получении 12 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Сотрудники Донецкого и Харьковского управлений СБУ задержали "оборотня в погонах" во время получения всей суммы неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Оперативник угрозыска задержан в Харькове при получении 50 тыс. грн взятки 01

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Взяточника взят под стражу в соответствии со ст. 208 УПК Украины.

Смотрите: Лейтенант полиции задержан в Одессе при получении 10 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Беда... Скоро все оперативники, все взяточники, все казнокрады будут за решеткой. И на всю страну не найдется ни одного прокурора без судимости.
Ах, мечты, мечты...
 показать весь комментарий
Ответить
 
50 на всех : СБУ, Разведка, Котразведка. Как пирог поделили ? 10%-30%-60% ?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияОперативник угрозыска задержан в Харькове при получении 50 тыс. грн взятки. ФОТО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти