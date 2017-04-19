 Оперативник угрозыска задержан в Харькове при получении 50 тыс. грн взятки. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Полицейский за эти деньги обещал женщине не привлекать ее сына - студента одного из вузов Харькова - к уголовной ответственности за избиение сверстника.
Сотрудники Донецкого и Харьковского управлений СБУ задержали "оборотня в погонах" во время получения всей суммы неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Взяточника взят под стражу в соответствии со ст. 208 УПК Украины.
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