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Все про:убийство (4848) военнослужащие (3565) Военная прокуратура (500) полигон (195)

 Военная прокуратура сообщила подробности убийства на Яворовском полигоне: со спиртным отмечали помолвку военнослужащего. ФОТО 18+ (обновлено)

Убийство женщины-военного фельдшера на Яворовском полигоне во Львовской области состоялось после того, как военнослужащие в палаточном городке употребляли спиртное.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net, об этом на брифинге сообщил военный прокурор Львовского гарнизона Владислав Савинец.

Военная прокуратура сообщила подробности убийства на Яворовском полигоне: со спиртным отмечали помолвку военнослужащего 01


По его информации, в ночь на 18 апреля в одной из палаток на Яворовском полигоне военнослужащие из Одесской области, приехавшие на боевое слаживание, употребляли спиртные напитки. Мужчина 1990 года рождения сделал предложение женщине, которая была военным психологом, и они праздновали его помолвку.

Военная прокуратура сообщила подробности убийства на Яворовском полигоне: со спиртным отмечали помолвку военнослужащего 02

Между парой и военным фельдшером, женщиной 1986 года рождения, произошла ссора. Около 02:00 мужчина убил фельдшера, нанеся ей два ножевых ранения в сердце и перерезав горло. В палатке во время убийства была его невеста.

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"Тело он сбросил в яму для отходов, упаковал вещи и, очевидно, намеревался бежать. Но передумал и сообщил своему командиру о том, что произошло. Сейчас он задержан по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство")", - рассказал Савинец.

Военная прокуратура сообщила подробности убийства на Яворовском полигоне: со спиртным отмечали помолвку военнослужащего 03

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

По словам прокурора, следствие отрабатывает различные версии мотивов убийства, в том числе возможные ревность и личную неприязнь. Также проверяют причастность к убийству женщины-психолога, которая также ссорилась с погибшей той ночью.

Военная прокуратура сообщила подробности убийства на Яворовском полигоне: со спиртным отмечали помолвку военнослужащего 04


"Мы сразу отвергли версию, что мужчина прикрывает свою невесту, которая могла самостоятельно совершить убийство, ведь мы нашли его окровавленную одежду и его нож, - сказал Савинец. - Однако мы проверяем причастность его невесты, ведь она могла ему каким-то образом помогать в совершении этого преступления".

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Кроме того, следователи устанавливают, каким образом спиртное попало на территорию воинской части.

Все трое - погибшая, подозреваемый в убийстве и его невеста - в свое время принимали участие в антитеррористической операции на Востоке Украины. А муж погибшей сейчас служит в зоне АТО.

Кроме этого, погибшая и подозреваемый в убийстве являются уроженцами Херсонской области. Они несли службу по контракту в одной из одесских воинских частей, которая относится к 28-й отдельной механизированной бригаде.
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кто то тут орал зрада, когда им штрафы за пьянку ввели. Где вы? Ау?!
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так они на любую новость орут зрада. Шелупонь кацапская и с обозревателя.
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так не все пьяные режут друг друга , тут трудно
одного за один запах зачмырит руководство, другим и пить особо не надо
и так дури хватает
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ого..невеста военный психолог...и где же она нарыла этого шизанутого?или свои психологические штучки на нем испытывала?ну а в сортир тело выкинуть кто посоветовал-не психолог?..этого психолога надо первую проверять..такое ощущение ,что одним махом избавилась и от фельдшера,с которой могли быть отвратительные отношения и от "шизанутого" жениха(а то она не видела-что оно такое.)...ИМХО,конечно
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читай текс все трое были в АТО, Там и нарыла психованного
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да?да вот только психолог не должен допускать ссор или их мирно улаживать...если это конечно психолог-а не дерьмо на палке....
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А че..обычная полигонная полигамия... Интересно другое..как муж убитой отреагирует..замочит подругу жониха?или сядет и там замочит? Служили б за идею, глядишь и денег на водяру б не было..и жили весело и дружно
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Главный военный прокурор и лучший мировой специалист по тепловизорам засветил татуху

Военная прокуратура сообщила подробности убийства на Яворовском полигоне: со спиртным отмечали помолвку военнослужащего - Цензор.НЕТ 7623

Кандидат в керівники ДБР Матіос: Я не "біла ворона", я - сова
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ну так написали же боевое слаживание... Странно вообще что не про плохие сартиры на полигоне написали, а про то чем они там заняты...
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низя такие вещи в слух произносить! А то обвинят в непатриотизме!
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нормальненько так психолог разлулила конфликт.
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ну так набрали отбросоввот и результат,
а что делать
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВоенная прокуратура сообщила подробности убийства на Яворовском полигоне: со спиртным отмечали помолвку военнослужащего. ФОТО 18+ (обновлено)
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