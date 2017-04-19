 Российский огнемет "Шмель" обнаружен в зоне проведения АТО, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В Донецкой области возле одного из опорных пунктов Вооруженных Сил Украины, расположенного на линии соприкосновения, правоохранители обнаружили реактивный пехотный огнемет "Шмель". Оружие российского происхождения находилось в боеспособном, готовом к использованию состоянии.
В "серой зоне" в районе города Марьинка сотрудники спецслужбы обнаружили гранату РГН с запалом, установленную на "растяжке" вблизи позиций украинских военных. По заключению экспертов, боеприпас изготовлен в России в 1993 году.
2435 7
Материалы по теме: Агрессия России против Украины Антитеррористическая операция
МИД РФ утверждает, что в России находится более миллиона беженцев с Донбасса(20)
Зеркаль: Верю, что судьи Международного суда ООН услышали нас. Надо быть оптимистами(12)
"Обстановку нагнетают - мол, дорога на Крым через наш город пройдет. Дома не должно быть такого", - отец и сын из Бердянска воюют с боевиками РФ в авдеевской промке. ВИДЕО(25)
Боевики сорвали подтверждение заложников, отказывающихся от перемещения в ОРДЛО в рамках обмена, - Ирина Геращенко(4)
Перепуганная Европа начинает выходить из ступора(0)
Следком РФ возбудил дела против двух офицеров 58-ой отдельной мотопехотной бригады ВСУ(45)
Враг открывал огонь по позициям ВСУ из 120- и 82-мм минометов, зениток, БМП и гранатометов. За сутки - 35 обстрелов, - штаб(6)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить