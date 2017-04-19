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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Российский огнемет "Шмель" обнаружен в зоне проведения АТО, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли оружие и боеприпасы российского производства в зоне проведения антитеррористической операции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В Донецкой области возле одного из опорных пунктов Вооруженных Сил Украины, расположенного на линии соприкосновения, правоохранители обнаружили реактивный пехотный огнемет "Шмель". Оружие российского происхождения находилось в боеспособном, готовом к использованию состоянии.

Российский огнемет Шмель обнаружен в зоне проведения АТО, - СБУ 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Автомобиль с боеприпасами, направлявшийся из зоны АТО в Киев, задержан на Харьковщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В "серой зоне" в районе города Марьинка сотрудники спецслужбы обнаружили гранату РГН с запалом, установленную на "растяжке" вблизи позиций украинских военных. По заключению экспертов, боеприпас изготовлен в России в 1993 году.

Российский огнемет Шмель обнаружен в зоне проведения АТО, - СБУ 02

Смотрите: Житель Донецкой области разгуливал по городу с заряженным автоматом. ФОТО
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то что десятки кацапских военных были в плену ,а потом отпущенны,танки,арта,безпилотники,тонны боеприпасов поставляются,колонны военной техники идут через границу-то все ху--,а вот шмель -это да!
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дрг мабуть щось хотіло наробити..... по хлопцям на опорнику не іначе як шмальнути....
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наверное. хороший зашквар петушков любит. гиви заскучал за своим партайгеноссе
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРоссийский огнемет "Шмель" обнаружен в зоне проведения АТО, - СБУ. ФОТО
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