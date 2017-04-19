 В Киеве разоблачена подпольная типография, которая изготовляла террористам фальшивые документы, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "В течение двух последних лет злоумышленники обеспечивали членов террористической организации "ДНР/ЛНР" и представителей российских спецслужб поддельными документами об образовании, удостоверениями на право управления транспортными средствами, свидетельствами на право собственности на машину, паспортами, свидетельствами на проживание и тому подобное.
Во время следственных действий сотрудники СБУ, в частности, обнаружили фальшивые дипломы о высшем образовании для членов бандформирования "МГБ ДНР" Валерия Камынина по прозвищу "Док" и Александра Галани - "Майор", а также одного из главарей банды "Призрак" Леонида Ковалева по кличке "Борец", которые находятся в розыске, как члены террористической организации.
Контрразведчики изъяли большое количество официальных бланков для изготовления аттестатов и дипломов о высшем образовании по разным специальностям украинского, российского и советского образцов, свидетельства о рождении и браке, поддельных паспортов, водительских и служебных удостоверений, печатей и клише.
Также изъято компьютерную технику и техническое оборудование для подделки документов. Продолжаются оперативно-следственные действия".
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