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 В Киеве разоблачена подпольная типография, которая изготовляла террористам фальшивые документы, - СБУ. ФОТОрепортаж

Подпольную типографию, которая печатала террористам фальшивые документы, разоблачила в Киеве Служба безопасности Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "В течение двух последних лет злоумышленники обеспечивали членов террористической организации "ДНР/ЛНР" и представителей российских спецслужб поддельными документами об образовании, удостоверениями на право управления транспортными средствами, свидетельствами на право собственности на машину, паспортами, свидетельствами на проживание и тому подобное.

Во время следственных действий сотрудники СБУ, в частности, обнаружили фальшивые дипломы о высшем образовании для членов бандформирования "МГБ ДНР" Валерия Камынина по прозвищу "Док" и Александра Галани - "Майор", а также одного из главарей банды "Призрак" Леонида Ковалева по кличке "Борец", которые находятся в розыске, как члены террористической организации.

Контрразведчики изъяли большое количество официальных бланков для изготовления аттестатов и дипломов о высшем образовании по разным специальностям украинского, российского и советского образцов, свидетельства о рождении и браке, поддельных паспортов, водительских и служебных удостоверений, печатей и клише.

Также изъято компьютерную технику и техническое оборудование для подделки документов. Продолжаются оперативно-следственные действия".

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В Киеве разоблачена подпольная типография, которая изготовляла террористам фальшивые документы, - СБУ 01

В Киеве разоблачена подпольная типография, которая изготовляла террористам фальшивые документы, - СБУ 02

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В Киеве разоблачена подпольная типография, которая изготовляла террористам фальшивые документы, - СБУ 03

В Киеве разоблачена подпольная типография, которая изготовляла террористам фальшивые документы, - СБУ 04

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Там навіть є готовий список сєпарів тим кому треба "документ". Круто лоханулися обдрочєнці.
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дипломы террористам? не, ну перебор уже.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Киеве разоблачена подпольная типография, которая изготовляла террористам фальшивые документы, - СБУ. ФОТОрепортаж
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