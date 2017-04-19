 Для Гааги: российское командование поставляет боевикам на оккупированный Донбасс армейские комплексы БПЛА. ФОТОрепортаж+ДОКУМЕНТ

один комплект комплекса БЛА "Орлан-10"

два комплекта комплекса БЛА "Элерон"

два комплекта комплекса БЛА "Тахион"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на международное разведывательное сообщество InformNapalm , которое продолжают серию публикаций с анализом данных, собранных с рабочего компьютера начальника разведки так называемого 2-го АК НМ оккупационного корпуса Вооруженных сил РФ на территории Луганской области."Напомним, что материал для статьи получен в результате успешной операции по внедрению хактивистами UCA ( FalconsFlame, Trinity, Ruh8, КиберХунта ) специфического программного обеспечения на рабочий компьютер "начальника разведки". C первой частью анализа переданных нам данных вы можете ознакомиться по ссылке . В ней раскрыты некоторые подробности использования российским командованием БЛА "Орлан" в боевых действиях на Донбассе. Во второй части речь шла о применении БЛА "Форпост". В третьей части , на основании одного из донесений, было раскрыто место падения БЛА "Тахион" 138-й ОМСБР ВС РФ с бортовым номером 141169. Четвертая часть посвящена анализу докладной записки о командире незаконного вооруженного формирования под названием ОБрОН "Одесса". В пятой части была раскрыта информация об использовании российских переносных станций наземной разведки ПСНР-8 "Кредо-М1" (1Л120) подразделениями оккупационных войск на Донбассе. Данная публикация является заключительной. В ней мы собираемся опубликовать снимок доверенности о передаче пяти российских военных БПЛА командиру роты радиоэлектроннной разведки так называемого "1 АК ДНР". Скорее всего, у читателя возникнет вопрос, как в компьютере начальника разведки 2 АК НМ оказалась фотография документа соседнего "армейского корпуса". Ответ на этот вопрос интересен и нам. Но вернемся к фактам и содержимому документа. Судя по названию файла 20141211_121951.jpg, снимок доверенности сделан 11 декабря 2014 года в 12:19:51. Дата выдачи и срок действия оной: 10 декабря 2014 - 20 декабря 2014. В документе указано, что так называемый "1-й АК ДНР", в лице командира роты РЭР Пятницы Виталия Эдуардовича (документы МО ДНР серия С №988), готов принять от 12-го командования резерва вооруженных сил Российской Федерации (Новочеркасск, Ростовская область, в\ч 89462) материальные ценности по форме №12, а именно:

Стоит отметить, что комплексы "Орлан-10" и "Тахион" состоят на вооружении ВС РФ. Комплекс "Элерон" используется службами МЧС РФ, а вариант "Элерон-3СВ" с 2013 года поставляется на вооружение российской армии. Примечательно, что летом 2015 года мы фиксировали использование БЛА "Элерон-3СВ" с бортовым номером "113" оккупационными подразделениями "1 АК ДНР" в районе Еленовского комбината хлебопродуктов (КХП) в н.п. Еленовка, Волновахского района. Подробнее читайте в нашем материале "Беспилотные летательные аппараты России на вооружении боевиков в Донецке", - говорится в публикации.

"Также известно, что один из "Тахионов", с бортовым номером 141202, предположительно переданный по доверенности, был утерян подразделениями "1 АК ДНР" весной 2015 года. Фотографии предоставил наш коллега Кузьма Тутов ", - сообщают аваторы материала.

"Что же касается человека, на которого была выписана доверенность, то его идентификация оказалась делом простым: коллаборант и пособник российских оккупантов со стажем, Пятница Виталий Эдуардович (архив профиля ), дата рождения: 27.03.1992, адрес регистрации: Донецкая обл., г. Донецк, ул. Вильгельма Пика 7, кв. 1. Код ДРФО: 3368900458. Образование: ДИПТ, Донецк. Место работы: ш-та Красноармейская-западная №1, Донецк. Профиль на сайте Миротворец . Известно, что в боестолкновениях с ВС Украины 16.07.2014 он получил под Донецком осколочные ранения головы. 06.08.2014 был доставлен в больницу Водников по ул. Пешкова, 32, Ростовская обл., РФ. После выздоровления вернулся в ряды оккупационных войск, имеет две "боевые награды" "ДНР". Судя по новым фотографиям с его страницы в соцсети, а также контактам в списке друзей, он на текущий момент продолжает службу в одном из танковых подразделений. По сообщениям ГУР Украины в 2014 году командующий 58 армии Южного военного округа генерал-майор ВС РФ Гурулев Андрей Викторович осуществлял руководство 1 и 2 армейскими корпусами через 12-е командование резерва Южного военного округа. А командующим 1 армейского корпуса в то время был генерал-майор ВС РФ Зусько Михаил Степанович. Фамилия прикрытия "Орлов", предыдущая должность - командир 34 отдельной горной мотострелковой бригады (49 Армии) Южного военного округа. Предполагаем, что в графе руководитель стоит подпись генерала-майора Зусько Михаила Степановича, указанного как М.С. Орлов", - отмечают авторы материала.