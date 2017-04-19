 Конвертцентр, через который "отмыли" 100 млн грн, ликвидирован в Одессе. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, организаторы "конверта" обслуживали 30 компаний, занимающихся импортом-экспортом товаров. Дельцы помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов.
По предварительным оценкам, из-за деятельности конвертационного центра государственный бюджет недополучил более 100 миллионов гривен.
Во время обысков в офисах центра и местах проживания фигурантов дела оперативники обнаружили более 30 печатей фиктивных предприятий. Сотрудники спецслужбы также изъяли платежную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
(Фото СБУ)
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"Деньги испарились-конвертцентр работает и дальше"
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