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 Общество
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Все про:конвертцентр (309) Одесса (5487) отмывание денег (147) прокуратура (2820) СБУ (14001)

 Конвертцентр, через который "отмыли" 100 млн грн, ликвидирован в Одессе. ФОТОрепортаж

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и прокуратуры прекратили деятельность конвертационного центра, через который "отмывались" деньги местных коммерческих структур.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, организаторы "конверта" обслуживали 30 компаний, занимающихся импортом-экспортом товаров. Дельцы помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов.

По предварительным оценкам, из-за деятельности конвертационного центра государственный бюджет недополучил более 100 миллионов гривен.

Во время обысков в офисах центра и местах проживания фигурантов дела оперативники обнаружили более 30 печатей фиктивных предприятий. Сотрудники спецслужбы также изъяли платежную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конвертцентр с оборотом более 430 млн грн ликвидирован налоговиками в Днепропетровской области. ФОТО

Конвертцентр, через который отмыли 100 млн грн, ликвидирован в Одессе 01Конвертцентр, через который отмыли 100 млн грн, ликвидирован в Одессе 02Конвертцентр, через который отмыли 100 млн грн, ликвидирован в Одессе 03

(Фото СБУ)
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Нет, обычно у нас так:
"Деньги испарились-конвертцентр работает и дальше"
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их теперь до конца жизни будут грызть угрызения совести .... :p ..могли и до лимона дотянуть !
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Цензор.НЕТФотоОбществоКонвертцентр, через который "отмыли" 100 млн грн, ликвидирован в Одессе. ФОТОрепортаж
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