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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Евровидение (593) конкурс (672)

 Главная сцена Евровидения-2017 практически готова. С завтрашнего дня начнутся репетиции. ФОТОрепортаж

Все монтажно-строительные работы на главной сцене Евровидения-2017 уже закончены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Еспресо" со ссылкой на заместителя гендиректора НТКУ Павла Грицака.

Сцена песенного конкурса Евровидение готова на 95%, первая страна, которая проведет репетицию - Швеция.

Главная сцена Евровидения-2017 практически готова. С завтрашнего дня начнутся репетиции 01
Уже 20 апреля будут проведены технические репетиции, со статистами для трех стран.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Технический уровень Евровидения в Украине - это однозначно уровень 2017 года", - певица Руслана рассказала о подготовке шоу. ФОТОрепортаж

Главная сцена Евровидения-2017 практически готова. С завтрашнего дня начнутся репетиции 02
Уже с 21 по 24 апреля будут проведены все репетиции со статистами для всех стран. После этого начнутся репетиции шоупрограм.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кремль изолировал российский народ от возможности увидеть фантастическое и прекрасное шоу Евровидение-2017, - Кириленко. ВИДЕО

Главная сцена Евровидения-2017 практически готова. С завтрашнего дня начнутся репетиции 03
В финале Евровидения выступят Руслана, Джамала, ONUKA, которая будет выступать с оркестром.

Главная сцена Евровидения-2017 практически готова. С завтрашнего дня начнутся репетиции 03

Напомним, 62-й по счету международный песенный конкурс Евровидение будет принимать столица Украины. Главной ареной выбран Международный выставочный центр. Полуфиналы Евровидения-2017 в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.


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Очередной распил бюджетных средств оффшорниками

Евго 2017 . !
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лизать сраку власти- признак кацапских дегенератских генов. что ..уйловцы-запутинцы,что рошеноботы- одинаковые сцарюлижущие животные
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Тут я згоден, але лише в кацапів постає таке питання (лизати сраку). Вони лише і можуть комусь сраку лизати, тобто навіть подумати про те, що можна і не лизати - вони не можуть ))
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тот момент когда "голос країни" оформлен лучше Евровидения ))))
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За кого голосуем? Я уже слушал вживую Кащю Мошь.
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Все хорошо, но может выйти, что за них будут голосовать россияне.
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Я вот этого не понимаю.В стране война,гибнут люди почти каждый день,а мы танцульки устраиваем.Нам что деньги некуда деть???
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чесно кажучи, особисто мені не дуже подобається кольоровий елемент над сценою. нагадує летючий кацапський кокошнік Хоча в цьому щось є сакральне-відлітаюча голова какцапа вперед кокошніком, дали какапам під сраку з їхніми імперськими шмарклями.
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ONUKA - это круто!

Это вам ни какое-нибудь катялель или чичерина с надутой головой...
На кацапии таких нету...
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The Hardkiss тоже хорошая украинская группа, правда поют преимущественно на английском.Когда впервые их услышал и увидел клипы, то не мог и подумать, что это украинская группа.
https://www.youtube.com/watch?v=rAmzK6JEgdg

https://www.youtube.com/watch?v=quZSuSg-ZuE
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Очень жаль, что Вивьен Морт не пригласили выступить в финале...
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Одно радует - двойная лестница на сцену, значит кацапы свою не пришлют.
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Цензор.НЕТФотоОбществоГлавная сцена Евровидения-2017 практически готова. С завтрашнего дня начнутся репетиции. ФОТОрепортаж
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