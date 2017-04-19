 Главная сцена Евровидения-2017 практически готова. С завтрашнего дня начнутся репетиции. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Еспресо" со ссылкой на заместителя гендиректора НТКУ Павла Грицака.
Сцена песенного конкурса Евровидение готова на 95%, первая страна, которая проведет репетицию - Швеция.
Уже 20 апреля будут проведены технические репетиции, со статистами для трех стран.
Уже с 21 по 24 апреля будут проведены все репетиции со статистами для всех стран. После этого начнутся репетиции шоупрограм.
В финале Евровидения выступят Руслана, Джамала, ONUKA, которая будет выступать с оркестром.
Напомним, 62-й по счету международный песенный конкурс Евровидение будет принимать столица Украины. Главной ареной выбран Международный выставочный центр. Полуфиналы Евровидения-2017 в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.
1443 16
Материалы по теме: Евровидение
СБУ не располагает информацией о подготовке провокаций во время Евровидения в Киеве, - Ткачук(4)
Кремль изолировал российский народ от возможности увидеть фантастическое и прекрасное шоу Евровидение-2017, - Кириленко. ВИДЕО(195)
"Технический уровень Евровидения в Украине - это однозначно уровень 2017 года", - певица Руслана рассказала о подготовке шоу. ФОТОрепортаж(68)
Целью России изначально было не участие в Евровидении, а создание негативной информационной атмосферы вокруг него, - НОТУ(98)
Для учасників та гостей "Євробачення" буде діяти спрощений режим пропуску через кордон(0)
"Нам необходимо очень серьезно думать о превентивных мерах", - Зубко опасается провокаций с пожарами накануне Евровидения(9)
Россия отказалась транслировать Евровидение-2017: "Вариант замены Самойловой на другого исполнителя даже не может рассматриваться"(447)
Евго 2017 . !
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=i9jAldudGoI
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Это вам ни какое-нибудь катялель или чичерина с надутой головой...
На кацапии таких нету...
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rAmzK6JEgdg
https://www.youtube.com/watch?v=quZSuSg-ZuE
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить