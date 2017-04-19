Защитник мирового зла, король пиара, основной закон России. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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Остановка в "ДНР"
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Встает с колен молодая республика": в оккупированном Шахтерске торжественно открыли остановку. ФОТО
На защите мирового зла
Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров о словах Пенса про КНДР: "Надеюсь, что односторонних действий наподобие тех, которые мы видели недавно в Сирии, не будет"
Замечательная работа!
- Она меня куда-то зовет, может ей что нибудь надо?
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Селфанулась перед выходом в эфир :
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