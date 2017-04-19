 Порошенко обсудил с британскими парламентариями санкции против РФ и либерализацию визового режима. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.
Порошенко отметил посещение Донбасса делегацией Комитета Палаты общин парламента Великобритании и подготовленные по итогам этой поездки рекомендации о необходимости продолжения режима санкций против РФ.
Во время встречи были обсуждены также вопросы украинского-британского сотрудничества по линии НАТО и ход реализации программы структурных реформ в Украине. Отдельное внимание было уделено укреплению межчеловеческих контактов между двумя государствами и изучению английского языка.
Президент Украины призвал либерализовать визовый режим для украинцев.
1465 47
Порошенко в Лондоне: "Путин остановил свое продвижение из-за санкций и борьбы украинцев"(19)
Британский бизнес инвестировал в Украину $2 млрд, - Порошенко(97)
Порошенко представит проекты военно-технического характера в ходе визита в Великобританию, - Ирина Луценко(53)
Порошенко, Путин, Меркель и Олланд провели переговоры по урегулированию на Донбассе, - Кремль(63)
Велика рідня-2017: Хто кому брат, кум і сват в українській політиці(0)
Порошенко проведет переговоры с Мэй и отдельными членами правительства Великобритании во время визита в Лондон, - АП(48)
Порошенко как Президент - это лучше, чем было раньше, но не то, что мы хотели, - Найем(639)
Давай, Порошенко, заручайся поддержкой англо-саксонского мира.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
1.либерализацию визового режима - согласно дебатов, дорожной карты и консенсусов
2.санкции - не консенсуса, о новых санкциях речь не идет, надо сосредоточиться на тех, что есть
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
За фабрику в Липецке уже и вспоминать не хочется.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
День воинской славы, который отмечается в России 18 апреля в честь битвы на Чудском озере, так называемого "Ледового побоища", - это праздник, основанный на пропагандистском мифе.
Об этом написал оппозиционный российский журналист Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook.
Бабченко напомнил, что, согласно современным историческим исследованиям, битвы на Чудском озере не было, точнее, там произошло небольшое столкновение, ничуть не похожее на битву, показанную в фильме Эйзенштейна "Александр Невский".
"Сегодня, оказывается, День воинской славы. Александр Невский победил рыцарей на Чудском озере. Еще один выдуманный праздник выдуманной победы в выдуманной битве, которой никогда не было. Страна - миф", - заключил журналист.
Ответить
И то, что продукты дорогие, и то, что Севастополь -- не россия...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Новости Крымнаша. Выпуск #883 за 18.04.2017 «Сталина на вас нет» https://crimeaua1.wordpress.com/2017/04/18/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-883-%d0%b7%d0%b0-18-04-2017-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8/ … ссылки, фото и видео в блоге
Ответить