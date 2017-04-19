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 Политика Украины, Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:Великобритания (1575) виза (992) парламент (928) переговоры (3272) Порошенко (12731) санкции (6032)

 Порошенко обсудил с британскими парламентариями санкции против РФ и либерализацию визового режима. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Великобританию встретился с лидером фракции правящей Консервативной партии Дэвидом Лидингтоном, председателем "группы дружбы" по связям с Украиной в британском парламенте сэром Джеральдом Говартом и председателем Комитета парламента по иностранным делам Криспином Блантом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.

Порошенко отметил посещение Донбасса делегацией Комитета Палаты общин парламента Великобритании и подготовленные по итогам этой поездки рекомендации о необходимости продолжения режима санкций против РФ.

Порошенко обсудил с британскими парламентариями санкции против РФ и либерализацию визового режима 01

Во время встречи были обсуждены также вопросы украинского-британского сотрудничества по линии НАТО и ход реализации программы структурных реформ в Украине. Отдельное внимание было уделено укреплению межчеловеческих контактов между двумя государствами и изучению английского языка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва не только отвергает мировой порядок. Она пытается создать альтернативную реальность. У России проблема с мировоззрением, - Порошенко

Президент Украины призвал либерализовать визовый режим для украинцев.
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В самой обители цивилизации.
Давай, Порошенко, заручайся поддержкой англо-саксонского мира.
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Да уж лучше с англо-саксонским миром, чем с мородово-монгольским. Кстати термин "англо-саксы" в пропагандистских целях вовсю использовали только в Третьем Рейхе. Вот чьим преемником становится РФ.
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мордва не преемники, они родственники, причем не очень дальние.
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Родственники мировой цивилизации - порядка, законов, правил поведения, культурных ценностей, сложившимся традициям. Короче, дальше сам додумывай....
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И где Вы там -- на рассее -- родство мировой цивилизации увидели? Они ж всему противятся!
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ответ петрушке:
1.либерализацию визового режима - согласно дебатов, дорожной карты и консенсусов
2.санкции - не консенсуса, о новых санкциях речь не идет, надо сосредоточиться на тех, что есть
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НЕОБХІДНО вводить санкції РАШЦІ , а не будь ПОСМІХОВИСЬКОМ (благо судячи з наданого безвізу ЄВРОПА уже розділила УКРАЇНУ від асоціації з гнидним БАРИГОЮ ) торгуючи зброєю і з рашкою , і гешефтуючи З ТЕРОРИСТАМИ .....
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и безвиз какой-то паскудный. и билет назад предъяви и приглашение или бронь отеля..геморное говнище какое-то ,а не поездка выходит. а если я вообще хочу тупо в палатке на берегу моря? какая нафиг бронь отеля?
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почему англичане должни вводить санкции, если Рошен торгует с оккупантами и поддерживает дипломатические отношения?
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борется за пост федерации фигуристов,хотела быть главой федерации дзюдо, но там уже насралов.
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королева видно харанта видеть не желают..зачем ей репутацию свою портить
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Ну цинічний барига. Інших намовляє за санкції проти раші, а сам свою шкурну торгівлю збільшує в рази.
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Санкции оно обсуждает. А само то что для этого сделало. Торговля идет аж гай шумить.
За фабрику в Липецке уже и вспоминать не хочется.
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чота в статье ни слова про безвиз...а в заголовке есть
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Альтернативы углю из ОРДЛО нет ! Кучерявое Чмо .
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Европа устала от Украины,с Порошенко никто не хочет встречаться.Всё пропало!!!! Порошенко обсудил с британскими парламентариями санкции против РФ и либерализацию визового режима - Цензор.НЕТ 2987
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Да на нашей Борщаге битвы похлеще: Россию с ее Днем воинской славы подняли на смех




День воинской славы, который отмечается в России 18 апреля в честь битвы на Чудском озере, так называемого "Ледового побоища", - это праздник, основанный на пропагандистском мифе.
Об этом написал оппозиционный российский журналист Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook.
Бабченко напомнил, что, согласно современным историческим исследованиям, битвы на Чудском озере не было, точнее, там произошло небольшое столкновение, ничуть не похожее на битву, показанную в фильме Эйзенштейна "Александр Невский".



"Сегодня, оказывается, День воинской славы. Александр Невский победил рыцарей на Чудском озере. Еще один выдуманный праздник выдуманной победы в выдуманной битве, которой никогда не было. Страна - миф", - заключил журналист.

Порошенко обсудил с британскими парламентариями санкции против РФ и либерализацию визового режима - Цензор.НЕТ 2891

Порошенко обсудил с британскими парламентариями санкции против РФ и либерализацию визового режима - Цензор.НЕТ 8441

Порошенко обсудил с британскими парламентариями санкции против РФ и либерализацию визового режима - Цензор.НЕТ 7265
Порошенко обсудил с британскими парламентариями санкции против РФ и либерализацию визового режима - Цензор.НЕТ 6687

Порошенко обсудил с британскими парламентариями санкции против РФ и либерализацию визового режима - Цензор.НЕТ 9007
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В этой новости прекрасно всё
Порошенко обсудил с британскими парламентариями санкции против РФ и либерализацию визового режима - Цензор.НЕТ 7290
И то, что продукты дорогие, и то, что Севастополь -- не россия...
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От козломордина ! Интерестно от куда это чудо привезли ? У кого есть инфо , выложите , так для общего развития.
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Та хай Пєтя там шо хоче рішає, все одно останнє слово за Прс І Сс, які залізуть на редут і все пересеруть, а Йуля допоможе.
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Нормально. Вот это нормальная, непосредственная работа Президента. А не лезть в другие ветви власти и покрывать своих коррупционных посипак. Не надо превращать Украину в рошен.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко обсудил с британскими парламентариями санкции против РФ и либерализацию визового режима. ФОТО
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