EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Происшествия, Фоторепортаж
  460  0
Материалы по теме:
Все про:аэропорт (1215) взятка (3756) Луценко (6783) Львов (3399) СБУ (13997) чиновник (1338)

 Замдиректора львовского аэропорта задержан при получении 40 тыс. грн взятки. ФОТО

Один из заместителей генерального директора ГП "Международный аэропорт Львов" имени Данила Галицкого задержан за взяточничество Службой безопасности Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Чиновник требовал от представителя строительного предприятия 40 тысяч гривен за подписание актов выполненных работ по ремонту помещения аэровокзала.

Правоохранители задержали взяточника рядом с аэропортом в одном из кафе во время получения всей суммы неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Замдиректора львовского аэропорта задержан при получении 40 тыс. грн взятки 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Киевский следователь попался на взятке в 100 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Замдиректора львовского аэропорта задержан при получении 40 тыс. грн взятки 02

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Смотрите: Чиновник Печерской РГА задержан в Киеве при получении 810 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО

Как сообщил на своей странице в Фейсбук генеральный прокурор Юрий Луценко, задержанный - замдиректора аэропорта по вопросам эксплуатации Зазуляк.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗамдиректора львовского аэропорта задержан при получении 40 тыс. грн взятки. ФОТО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти