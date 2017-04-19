 Замдиректора львовского аэропорта задержан при получении 40 тыс. грн взятки. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Чиновник требовал от представителя строительного предприятия 40 тысяч гривен за подписание актов выполненных работ по ремонту помещения аэровокзала.
Правоохранители задержали взяточника рядом с аэропортом в одном из кафе во время получения всей суммы неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщил на своей странице в Фейсбук генеральный прокурор Юрий Луценко, задержанный - замдиректора аэропорта по вопросам эксплуатации Зазуляк.
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