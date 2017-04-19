 Оперативник полиции задержан на Виннитчине при получении 12 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.
Полицейский требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 12 тыс. гривен за не привлечение к уголовной ответственности.
Следователем и процессуальными руководителями подготовлено и вручено задержанным сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.
Взяточникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
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