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Все про:взятка (3756) Винницкая область (407) Нацполиция (6968) прокуратура (2818)

 Оперативник полиции задержан на Виннитчине при получении 12 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Оперуполномоченный одного из районных отделов полиции Винницкой области вместе с сообщником задержаны при получении взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.

Полицейский требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 12 тыс. гривен за не привлечение к уголовной ответственности.

Оперативник полиции задержан на Виннитчине при получении 12 тыс. грн взятки, - прокуратура 01

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Оперативник полиции задержан на Виннитчине при получении 12 тыс. грн взятки, - прокуратура 02
Оперативник полиции задержан на Виннитчине при получении 12 тыс. грн взятки, - прокуратура 03

Следователем и процессуальными руководителями подготовлено и вручено задержанным сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

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Взяточникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
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Надо строить дополнительные тюрьмы???
Нет,суд ещё никого не осудил.
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все возвращается на круги своя. Еще будете к старым ментам ходить как тимуровцы.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОперативник полиции задержан на Виннитчине при получении 12 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТОрепортаж
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