EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Фоторепортаж
  1760  5
Материалы по теме:
Все про:армия (7668) ВМС (519) Николаевская область (779) стрельба (2307) учения (1672)

 Учения с боевой стрельбой отдельного батальона морской пехоты прошли на Николаевщине. ФОТОрепортаж

В Николаевской области отдельный батальон морской пехоты проводит тактическое учение с боевой стрельбой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования ВМС Украины.

Кроме подразделений морской пехоты в качестве приданных сил также привлекаются береговая артиллерия и авиация. При этом значительная часть задач, в том числе огневых, выполняются ночью.

Учения с боевой стрельбой отдельного батальона морской пехоты прошли на Николаевщине 01
Учения с боевой стрельбой отдельного батальона морской пехоты прошли на Николаевщине 02

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Учения с боевой стрельбой из зенитных установок прошли в воздушном командовании "Восток". ФОТОрепортаж

Учения с боевой стрельбой отдельного батальона морской пехоты прошли на Николаевщине 03

"Сценарий учений максимально приближен к условиям реальной обстановки: необъявленная война, гибридные действия противника, отсутствие четкого переднего края и т.д., - отметил представитель командования бригады морской пехоты, начальник штаба руководства батальонного тактического учения майор Александр Кириленко. - Поэтому от батальона требуется провести поисково-рейдовые действия, форсировать водную преграду, блокировать и уничтожить незаконные вооруженные формирования в определенном районе, а в дальнейшем - перейти к ведению оборонительных действий, - добавил офицер.

Учения с боевой стрельбой отдельного батальона морской пехоты прошли на Николаевщине 04
Учения с боевой стрельбой отдельного батальона морской пехоты прошли на Николаевщине 05

Смотрите также: "Всегда верны": Опубликованы кадры подготовки украинских морпехов. ВИДЕО

Учения с боевой стрельбой отдельного батальона морской пехоты прошли на Николаевщине 06
Учения с боевой стрельбой отдельного батальона морской пехоты прошли на Николаевщине 07
Учения с боевой стрельбой отдельного батальона морской пехоты прошли на Николаевщине 08

Смотрите: Тренировка по загрузке военной техники в транспортный самолет ИЛ-76 прошла на Житомирщине. ФОТОрепортаж

Учения с боевой стрельбой отдельного батальона морской пехоты прошли на Николаевщине 09

Учебными целями также являются повышение тактических навыков командиров по управлению подразделениями в бою, совершенствование слаженности управления батальоном в организации боевых действий, в непрерывном управлении подразделениями при выполнении боевой задачи в сложной обстановке, а также проверка уровня обученности личного состава.

Учения с боевой стрельбой отдельного батальона морской пехоты прошли на Николаевщине 10

Смотрите: Украинский ракетный катер "Прилуки" провел совместные учения с кораблями ВМС Турции. ВИДЕО

Учения с боевой стрельбой отдельного батальона морской пехоты прошли на Николаевщине 11
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Коли вже буде динамічний та активний захист на БТР, БМП та МТЛБ ???? Ми ж його самі виробляємо та пропонуємо по всьому світу, а собі не ставимо!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
При срабатывании ВВ динамической защиты пострадает сама не бронированная (слабо бронированная ) машина. Учите матчасть уважаемый.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Пусть постреляют, раз только на учебных полигонах Порох это разрешает
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Слава Героям України!!! Тренуємось, Брати, багато ще треба відпрацювати, бо злий ворог-кацапо-чурбан поруч!! а оно падло не буде жаліти, оно є орки!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоФоторепортажУчения с боевой стрельбой отдельного батальона морской пехоты прошли на Николаевщине. ФОТОрепортаж
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти