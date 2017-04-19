 Учения с боевой стрельбой отдельного батальона морской пехоты прошли на Николаевщине. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования ВМС Украины.
Кроме подразделений морской пехоты в качестве приданных сил также привлекаются береговая артиллерия и авиация. При этом значительная часть задач, в том числе огневых, выполняются ночью.
"Сценарий учений максимально приближен к условиям реальной обстановки: необъявленная война, гибридные действия противника, отсутствие четкого переднего края и т.д., - отметил представитель командования бригады морской пехоты, начальник штаба руководства батальонного тактического учения майор Александр Кириленко. - Поэтому от батальона требуется провести поисково-рейдовые действия, форсировать водную преграду, блокировать и уничтожить незаконные вооруженные формирования в определенном районе, а в дальнейшем - перейти к ведению оборонительных действий, - добавил офицер.
Учебными целями также являются повышение тактических навыков командиров по управлению подразделениями в бою, совершенствование слаженности управления батальоном в организации боевых действий, в непрерывном управлении подразделениями при выполнении боевой задачи в сложной обстановке, а также проверка уровня обученности личного состава.
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