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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:воровство (564) Днепр_город (2576) СБУ (13995) связь (187)

 Воры, пытавшиеся украсть кабель правительственной спецсвязи, задержаны в Днепре, - СБУ. ФОТОрепортаж

Трех воров, которые пытались похитить более ста метров кабеля с магистральной линии правительственной спецсвязи, задержала в Днепре Служба безопасности Украины совместно с полицией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители задержали злоумышленников "на горячем" во время кражи.

Воры, пытавшиеся украсть кабель правительственной спецсвязи, задержаны в Днепре, - СБУ 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Полиция задержала 7 человек, разворовывавших имущество обанкротившегося завода на Львовщине. ФОТОрепортаж

Воры, пытавшиеся украсть кабель правительственной спецсвязи, задержаны в Днепре, - СБУ 02
Воры, пытавшиеся украсть кабель правительственной спецсвязи, задержаны в Днепре, - СБУ 03

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Также читайте: Выявлено несанкционированное вмешательство в работу телекоммуникационных сетей Государственной миграционной службы, - СБУ

Задержанные находятся в изоляторе временного содержания.



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Ну хто ж знав що ідіоти протягнуть кабель для грунту в телефонній каналізації. Мали ж класти в грунт, може він по документам і закопаний в землі, а по факту лежить в колодязях Укртелекому!
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14 апреля, в 05:00, дежурная служба патрульной полиции Днепра получила вызов на улицу Аэропортовская - сработала сигнализация правительственной связи.

http://www.dpchas.com.ua/kriminal/v-dnepre-vozle-aeroporta-vyrezali-kabel-specsvyazi-foto

Воры, пытавшиеся украсть кабель правительственной спецсвязи, задержаны в Днепре, - СБУ - Цензор.НЕТ 490
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Саджати в ізолятор треба тих хто проклав кабель спецзв'язку через телефонну каналізацію, бо це порушення вимог безпеки! Кабелі спецзв'язку можуть прокладатись ТІЛЬКИ в грунті, окремо від інших кабелів та колодязів укртелекому!!!!! Це ті му*аки які кладуть такі кабелі в звичайну телефонну каналізацію і є справжніми злодіями, бо вкрали гроші на будівництво і порушили всі вимоги безпеки! Потрібно знайти тих хто давав дозвіл на таке будівництво і притягнути їх до кримінальної відповідальності!
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та ти не хвилюйся так, по трасі Дніпро-Дунецьк вже два роки викопують усі укртелекомівські кабелі, Ахметов викачує останнє з "Укртелекома", скоро повернуть державі пусту "оболонку". Люди писали і дзвонили в ментівню і в СБУ - ніякої реакції. Тож цих дрібних злодіїв не тільки показово посадять, а ще й "зпишуть" на них усе, вкрадене найкращім дружбаном Хуйла і Вальцмана Ахмєткою Кривавим за 15 років.
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Не пофарбований фарбою і не маркований як магістраль. Це порушення ДБН та правил експлуатації магістральних кабелів зв'язку! Мабуть валявся в телефонному колодязі на підлозі, ось крадії і вирішили що він закинутий.
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Что они хотели взять с того кабеля..?? Пока выпалят...медь сгорит.....только свинец...с оболочки.... может рыбаки..??
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СБУ дивує своєю непрофесійністю, крадіжка кабелю це інша стаття яка не підпадає під підслідність СБУ! Несанкціоноване втручання в мережі зв'язку це проникнення в обладнання зв'язку хакерськими методами, а крадіжка кабеля це інша стаття кримінального кодексу! На жаль в СБУ працюють ідіоти!
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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Источник: http://censor.net.ua/p436879
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Стаття 361 передбачає наявність факту блокування, підробки, знищення інформації, а в кабелі інформація не зберігається і не обробляється, тому застосовувати цю статтю до крадіжки кабелю неможливо, це повний абсурд! Стаття 361 може застосовуватись тільки тоді коли об'єктом злочину є сервери на яких зберігається чи обробляється інформація, а кабель то зовсім інша стаття ККУ яка до СБУ не має ніякого відношення!
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У него обязательная программа- 200 высер.. комментов с попыткой вызвать недовольство или создать видимость возмущения и недовольства властью в Украине.бесполезно писать- бабки * решают его действия на ЦЕНЗОРе
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На жаль мізки деяких дописувачів не готові сприймати реальність, тому легше все списувати на "проіскі врагов"
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У нас, еще в советское время, случайно порвали кабель правительственной связи. Копали траншею. Через 10-15 минут приземлился вертолет с вооруженными людьми и всех повязали до выяснения. Потом отпустили.
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Я уже и не в советское помню, как монтажники лопатой рубанули кабель, через 10минут все стояли с руками за спиной.
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Какой ПОЗОР !!! и это связь нашего правительства ???
Все разворовали скоты !!!
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Они бы еще надфили в ввиде вещдоков предьявили, и детские лопатки которыми был выкопан аж ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КАБЕЛЬ ???!!!
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Довели народ до ручки своими реформами. Чему удивляться?
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не хер народу до ручки ходить, пусть наконец народ вспомнить, что он не быдло бессловесное
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У нас в лифте сперли кабель. Поймать бы и затолкать этот кабель в ....
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Ну и депилы. Не буду писать почему, а то еще заинтересуются откуда я это знаю...
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Правительственная спецсвязь валяется, как мусор какой-то или аматорская поделка.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВоры, пытавшиеся украсть кабель правительственной спецсвязи, задержаны в Днепре, - СБУ. ФОТОрепортаж
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