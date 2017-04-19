 Воры, пытавшиеся украсть кабель правительственной спецсвязи, задержаны в Днепре, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Правоохранители задержали злоумышленников "на горячем" во время кражи.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.
Задержанные находятся в изоляторе временного содержания.
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http://www.dpchas.com.ua/kriminal/v-dnepre-vozle-aeroporta-vyrezali-kabel-specsvyazi-foto
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высер..комментов с попыткой вызвать недовольство или создать видимость возмущения и недовольства властью в Украине.бесполезно писать- бабки * решают его действия на ЦЕНЗОРе
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Все разворовали скоты !!!
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