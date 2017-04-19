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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:непогода (231) Харьковщина (1150) снегопад (634)

 Непогода на Харьковщине: десятки обесточенных населенных пунктов, 24-сантиметровый слой снега и поваленные деревья. ФОТО + ВИДЕО

В Главном управлении ГСЧС в Харьковской области создан оперативный штаб по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий во главе с начальником Главного управления ГСЧС Украины Александром Волобуевым. Проводится постоянный мониторинг оперативной обстановки.

Как инормирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"В настоящее время обстановка на территории Харьковской области: температура воздуха +1, скорость ветра 29 км / ч, средний слой снега составляет - 11-24 см, большие заторы на автодорогах региона отсутствуют, ограничения движения транспорта нет", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что дорожными, аварийными службами г. Харькова и области проводятся работы по освобождению территорий от деревьев, ветвей и ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий. "Харьковзеленстроем" зарегистрировано 176 заявок.

Сообщается также, что по Харьковской области 61 населенный пункт полностью и 33 частично обесточены. По г. Харьков повалено 71 дерево и 860 веток. Ремонтные бригады проводят работы по восстановлению электроснабжения г. Харькова и районов области.

Непогода на Харьковщине: десятки обесточенных населенных пунктов, 24-сантиметровый слой снега и поваленные деревья 01
Кроме того, в Харьковской области приостановлены занятия в общеобразовательных школах и дошкольных учебных заведениях, кроме Балаклейского района и Харькова.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Филатов о снегопаде в Днепре: "Это стихийное бедствие. Повалило 2600 деревьев. Возможны подтопления и перебои с электричеством и водой". ФОТО (обновлено)

Во всех подразделениях Харьковского гарнизона ГСЧС введена резервная техника для обеспечения нормального и бесперебойного цикла жизнеобеспечения каждого района, а также налаживание взаимодействия со всеми аварийными и коммунальными службами.

Непогода на Харьковщине: десятки обесточенных населенных пунктов, 24-сантиметровый слой снега и поваленные деревья 02

"Для ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий были привлечены коммунальные предприятия на очистку основных автодорог на территории города Харьков 81 единица техники и 200 дорожных рабочих. Рассыпано песчано-соляной смеси в сутки - 138 м. куб., соли - 42 т.. Расчищено автодорог государственного уровня 260 км, местного уровня 120 км. Кроме того, были привлечены 36 бригад служб жизнеобеспечения города, 18 отделений Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области, 9 бригад (18 бензопил) АКП "Харьковзеленстрой". Уделяется особое внимание объектам жизнеобеспечения и инфраструктуры.

Непогода на Харьковщине: десятки обесточенных населенных пунктов, 24-сантиметровый слой снега и поваленные деревья 03

В связи с ухудшением погодных условий на территории города Харькова и Харьковской области 19 апреля 2017 г. подразделения ГСЧС на распиловку и уборку поваленных деревьев и буксировки транспортных средств привлекались 18 раз, привлечено 90 сотрудников ГСЧС", - добавили в ведомстве.

Непогода на Харьковщине: десятки обесточенных населенных пунктов, 24-сантиметровый слой снега и поваленные деревья 04
Фото: пресс-служба ГСЧС
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помидоры уже можно высаживать? ))
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Ты что! До Пасхи надо было уже помидоры посадить и картошку похоронить! ))
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помидоры уже собирать пора было, а теперь снег пошел - уже поздно...
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это реально 24 см. снега или имелось ввиду 2-4 см. снега (опечатка?!)
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Да там реально , снега нереально ))
Общался с друзьями , зима в разгаре .
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Каменское (Днепродзержинск бывш.) снега не то что 24 см, а все 40, целых деревьев почти нет (без преувиличения)!
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http://sobitie.com.ua/vlast-novosti/v-kamenskom-ustranyayut-posledstviya-nepogody вот посмотри
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Ніфігасібє! У нас насипало сантиметрів 5, та й той вже майже розтанув, хоча іноді ще пролітає.
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Днепр, Каменское (Днепродзержинск) 30-40 см, во дворе не то что деревья посыпались, но и столб бетонный "прилёг"!
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Всі біди зі сторони кацапів ідуть... Навіть вітер від кацапсин непогоду приносить...
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это явно зрада! странно, что антипорохоботы еще не выкакались.....
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Сегодня пять минут с машины снег сметал. Сантиметров 10 утром было. Сейчас продолжает идти. И снег лежит и абрикосы цветут.
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"И снег лежит и абрикосы цветут" - остров Хонсю, наблюдал такое же в 2009, красота!
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Писец пушистый абрикосам , а жаль , очень жаль ((
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В нашем районе снега много выпало ... Дворники утром уже дорожки пешеходные очищали. Упавших деревьев не было, веток обломанных много... Утром деревья стояли "обвешанные" снегом, сейчас половина снега с веток осыпалось...
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у меня сегодня утром абрикос и вишенка поломались ((((
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багато дерев поломало чи повалили, це точно, ще не всі прибрали.... а дітей у Харкові на батьківське рішення, поставити чи ні.... зараз трошке таке пролітає....
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Странное дело, у нас тоже сегодня сильный ветер, но не такой, конечно, как в Харькове. И похолодало (+20°).
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Винничина. +14 сейчас и сильный восточный ветер. Сухо пока.
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У нас тоже холодно,но вас жалко...Так уже хочется тепла.А как намерзлись на войне наши ребята.Весна,приди! !
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНепогода на Харьковщине: десятки обесточенных населенных пунктов, 24-сантиметровый слой снега и поваленные деревья. ФОТО + ВИДЕО
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