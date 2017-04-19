 Филатов о снегопаде в Днепре: "Это стихийное бедствие. Повалило 2600 деревьев. Возможны подтопления и перебои с электричеством и водой". ФОТО (обновлено)

Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр города Борис Филатов."Да, это стихийное бедствие. Да, в городе повалило 2600 деревьев. Да, мы закрываем школы. Да, возможны подтопления. В Днепре рекордно высокий уровень воды. Да, невозможно снова запустить отопление. Ни по лимитам газа, ни по технологии. Минимум неделя на развоздушивание и пр. Да, возможны перебои с электричеством и водой. Да, придётся потерпеть... Н ет, я никому не буду вытирать сопли", - отметил Филатов.

Ранее, в еще одном эмоциональном посте, комментируя критику в свой адрес, он написал: "Мэр виноват во всем. В том, что жуткий снег в апреле. Что Гидрометцентр дал неправильный прогноз. Что почти со всей коммунальной техники уже сняты ковши и отвалы. Что МЧС не берет трубки. Что дальнобойные фуры прут через город... Он даже виноват в том, что вы поменяли на своих авто резину на летнюю... Извините".