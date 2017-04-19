 Филатов о снегопаде в Днепре: "Это стихийное бедствие. Повалило 2600 деревьев. Возможны подтопления и перебои с электричеством и водой". ФОТО (обновлено)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр города Борис Филатов.
"Да, это стихийное бедствие. Да, в городе повалило 2600 деревьев. Да, мы закрываем школы. Да, возможны подтопления. В Днепре рекордно высокий уровень воды. Да, невозможно снова запустить отопление. Ни по лимитам газа, ни по технологии. Минимум неделя на развоздушивание и пр. Да, возможны перебои с электричеством и водой. Да, придётся потерпеть... Н ет, я никому не буду вытирать сопли", - отметил Филатов.
Геннадий Машинсон, Facebook
Ранее, в еще одном эмоциональном посте, комментируя критику в свой адрес, он написал: "Мэр виноват во всем. В том, что жуткий снег в апреле. Что Гидрометцентр дал неправильный прогноз. Что почти со всей коммунальной техники уже сняты ковши и отвалы. Что МЧС не берет трубки. Что дальнобойные фуры прут через город... Он даже виноват в том, что вы поменяли на своих авто резину на летнюю... Извините".
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У 1989 році у Львові на 1 травня був снігопад
У 1994 році Львів завалило снігом 14 квітня.
У 1995 році Львів завалило снігом 17 квітня.
У кого не спитаю, НІХТО про це не пам'ятає.
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Він зробив великі очі і сказав, що ніякої жари не було.
Як не було??? Тижнями температура піднімалася до 40-42 градусів!
Але я впевнений, що вже 90% людей про це не пам'ятають.
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Поправочка: Ты не немец. НЕМЦЫ - живут в Германии. Ты - "ордловец" немецкого происхождения. Паспорт "ДыРы" уже получил? )))
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Паразит, бля.... Уе*ать бы тебя по наглой морщинистой харе, чтобы шел подымать Ордловщину из руин а не паразитировал на гостеприимности и доброте немцев...
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Иди на уколы....
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Правда тамошнее быдло в основном в Бога не верит. Только в Вилкулов....
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