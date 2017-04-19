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 Политика Украины
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Все про:Днепр_город (2572) снегопад (629) Филатов (216)

 Филатов о снегопаде в Днепре: "Это стихийное бедствие. Повалило 2600 деревьев. Возможны подтопления и перебои с электричеством и водой". ФОТО (обновлено)

В Днепре из-за непогоды повалено 2600 деревьев, возможны подтопления и перебои с электричеством и водой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр города Борис Филатов.

"Да, это стихийное бедствие. Да, в городе повалило 2600 деревьев. Да, мы закрываем школы. Да, возможны подтопления. В Днепре рекордно высокий уровень воды. Да, невозможно снова запустить отопление. Ни по лимитам газа, ни по технологии. Минимум неделя на развоздушивание и пр. Да, возможны перебои с электричеством и водой. Да, придётся потерпеть... Н ет, я никому не буду вытирать сопли", - отметил Филатов.

Филатов о снегопаде в Днепре: Это стихийное бедствие. Повалило 2600 деревьев. Возможны подтопления и перебои с электричеством и водой 01


Смотрите также: В Днепре транспортный коллапс из-за снегопада: замело аэропорт, заблокирован въезд и выезд со стороны Запорожья. ФОТОрепортаж

Филатов о снегопаде в Днепре: Это стихийное бедствие. Повалило 2600 деревьев. Возможны подтопления и перебои с электричеством и водой 02Филатов о снегопаде в Днепре: Это стихийное бедствие. Повалило 2600 деревьев. Возможны подтопления и перебои с электричеством и водой 03

Фото: Геннадий Машинсон, Facebook

Ранее, в еще одном эмоциональном посте, комментируя критику в свой адрес, он написал: "Мэр виноват во всем. В том, что жуткий снег в апреле. Что Гидрометцентр дал неправильный прогноз. Что почти со всей коммунальной техники уже сняты ковши и отвалы. Что МЧС не берет трубки. Что дальнобойные фуры прут через город... Он даже виноват в том, что вы поменяли на своих авто резину на летнюю... Извините".

Филатов о снегопаде в Днепре: Это стихийное бедствие. Повалило 2600 деревьев. Возможны подтопления и перебои с электричеством и водой 04
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я сегодня забил на работу, выглянул в окошко, и офонарел. машинка в снегу, соседи гребутся, а дома тепло и сухо.
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Ну хорошо, если можно забить на роботы без последствий. Не все так могут
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Франику повезло- это всё прошло мимо. вчера +13 ,сегодня ночью+9..сейчас около +11
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У 1980 році у Львові 22 червня був снігопад.

У 1989 році у Львові на 1 травня був снігопад

У 1994 році Львів завалило снігом 14 квітня.
У 1995 році Львів завалило снігом 17 квітня.
У кого не спитаю, НІХТО про це не пам'ятає.
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То ще херня... У 2014 році я приїхав на автомийку, розговорилися з власником. Слово за слово, я щось згадав про жару влітку 2013 року.
Він зробив великі очі і сказав, що ніякої жари не було.
Як не було??? Тижнями температура піднімалася до 40-42 градусів!
Але я впевнений, що вже 90% людей про це не пам'ятають.
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точно или в 2012 или 2013 жара была 40 на улицу в 12 часов дня выйдеш тишина даже птицы не летали
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Может московская Орда что то чудит с природой?
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Жирик же угрожал, дето в 2005 вроде на том знаменитом видеообращении к Джорджу...там есть слова "наши ученые чуть чуть изменят угол наклона земли..." вот,изменили)
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Ну тогда Днепр и Харьков им особенно допекли. Подогнать такую снежную тучу--это крепко постараться надо.
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ватные ученые грозили реки вспять повернуть
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Везет вашим мэрам. Нашего бы сразу в тюрьму посадили.
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за какой х.... извините его сажать? За то что снег пошел? Технику пусть выводит, дороги чистит и все будет норма.
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У нас на пасху такой снег выпал. Но мэр подстраховался(гад), деревья заранее обрезал, отопление вообще не выключал, коммунальщиков, МЧС на улицы выгнал, а прогноз погоды в интернете подсмотрел. Тем избавил себя от тюрьмы.
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и ещё...Предположительно до полёта Гагарина в космос, во время испытаний погибли космонавты Алексей Ледовский, Андрей Митьков, Сергей Шиборин и Мария Громова. космонавты Петр Долгов, Иван Качур и Алексей Грачев. Ужас то какой.
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А ведь предупреждали лично, сцуку, в субботу , что идёт ухудшение погоды с сильным дождём ,снегопадом и морозом, а мудак никак не отреагировал, а теперь сопли распустил. Было три дня на подготовку или хотя бы людям по местному радио и тв объявить... а теперь ноет " стихийное бедствие". Одним словом знали и бездействовали-как минимум оставка!
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Совершщенно с вами согласен ! Это мудачье только воровать может.И ныть когда обосрется.Чтобы жалость у лоха вызвать. Славяне - вы тупые мягкосердные идиоты !!!
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Ну, все тогда понятно....
Поправочка: Ты не немец. НЕМЦЫ - живут в Германии. Ты - "ордловец" немецкого происхождения. Паспорт "ДыРы" уже получил? )))
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Дурик.Я сейчас в Потсдаме. Кофе пью с денер кебабом в парке Цицилинкоф.
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А-а-а-а, купил брак с женой еврейкой и теперь сидишь на социале и "сосешь" соки из побежденного твоими скрепами немецкого народа?
Паразит, бля.... Уе*ать бы тебя по наглой морщинистой харе, чтобы шел подымать Ордловщину из руин а не паразитировал на гостеприимности и доброте немцев...
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Я слишком молод,чтобы иметь жену )) Ты я вижу фантазер из дурки.
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Тормоз.Не обижай женщин.Особенно которые умнее тебя.
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Хирскулу. Каждый сумасшедший считает врачей полными дЫбилами. Ты один из них, по-видимому.
Иди на уколы....
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А ты гАндон малолетний по- видимому у этих врачей не долечился.
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Лаура, возвращайтесь в палату.... Там сейчас макароны дают... )))))
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Да уж умнее не бывает, у Вас в Германии то же по местному радио объявляют о стихийном бедствии??? У меня лично вопрос - что такое местное радио???
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Леонідович, не питай. Це колишні "совкові" паразити, що переїхали в Німеччину сосати "соціал" із переможених. Такі собі звичайні представники "руЦького міра". Вони в перші дні в Німеччині на стінах розетки для радіо шукали ))))
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Моя дЫбилка тебе в рот не влезет, гандон штопанный.
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Да, не влезет. Потому, что тебе ее нет, Лаура. ЕЕ тебе отрезали за изнасилование. ))))
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Бог не фраер. Помнится как Днипро "ги-гикал" и "свистел", расписывая унизительными надписями мусоровозы из Львова....
Правда тамошнее быдло в основном в Бога не верит. Только в Вилкулов....
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Днипро заипался твой мусор по посадкам выгребать, баран. людьми надо быть, а не скотами, людям под дома свою вонь отгружать.
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Ну ты не перегибай, долбоебов в любом городе хватает, по этому все Днипро не надо под одну гребенку подводить. Да и в вилкула тут верят преимущественно те кто еще Хрущева живым видел.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныФилатов о снегопаде в Днепре: "Это стихийное бедствие. Повалило 2600 деревьев. Возможны подтопления и перебои с электричеством и водой". ФОТО (обновлено)
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