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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Полторак посетил раненых украинских военных, проходящих лечение в Италии. ФОТОрепортаж

Находясь с визитом в Италии, министр обороны Степан Полторак посетил украинских военнослужащих, проходящих лечение после полученных ранений в ходе АТО в военном госпитале "Челио".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Полторак наградил украинских защитников ведомственными наградами и денежными премиями.

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Смотрите на "Цензор.НЕТ: Проект украинского фотографа Чекменева со снимками раненых воинов собрал около $400000 для их лечения и поддержки. ФОТОрепортаж

Полторак посетил раненых украинских военных, проходящих лечение в Италии 02
Полторак посетил раненых украинских военных, проходящих лечение в Италии 03

Также глава оборонного ведомства поблагодарил итальянских врачей, которые возвращают к жизни украинских военных, и вручил им награды Министерства обороны Украины - медали "За содействие Вооруженным Силам Украины".

Полторак посетил раненых украинских военных, проходящих лечение в Италии 04

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