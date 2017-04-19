 Полторак посетил раненых украинских военных, проходящих лечение в Италии. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Полторак наградил украинских защитников ведомственными наградами и денежными премиями.
Также глава оборонного ведомства поблагодарил итальянских врачей, которые возвращают к жизни украинских военных, и вручил им награды Министерства обороны Украины - медали "За содействие Вооруженным Силам Украины".
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