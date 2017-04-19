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 Происшествия, Фоторепортаж
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 В Днепре транспортный коллапс из-за снегопада: замело аэропорт, заблокирован въезд и выезд со стороны Запорожья. ФОТОрепортаж

В Днепре произошел транспортный коллапс из-за осложнения погодных условий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Днепре транспортный коллапс из-за снегопада: замело аэропорт, заблокирован въезд и выезд со стороны Запорожья 01В Днепре транспортный коллапс из-за снегопада: замело аэропорт, заблокирован въезд и выезд со стороны Запорожья 02

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В Днепре транспортный коллапс из-за снегопада: замело аэропорт, заблокирован въезд и выезд со стороны Запорожья 03


Въезд в Днепр и выезд из него со стороны Запорожья заблокирован с двух сторон из-за большой пробки, которая образовалась в связи с тяжелыми погодными условиями.

В Днепре транспортный коллапс из-за снегопада: замело аэропорт, заблокирован въезд и выезд со стороны Запорожья 04

В Днепре транспортный коллапс из-за снегопада: замело аэропорт, заблокирован въезд и выезд со стороны Запорожья 05

Также снегом замело территорию местного аэропорта. Об этом пишет генеральный директор ММК им. Ильича Юрий Зинченко в посте на своей странице в Facebook.

В Днепре транспортный коллапс из-за снегопада: замело аэропорт, заблокирован въезд и выезд со стороны Запорожья 06


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В Днепре транспортный коллапс из-за снегопада: замело аэропорт, заблокирован въезд и выезд со стороны Запорожья 07

Зинченко порекомендовал водителям воздержаться от поездок по маршруту Днепр - Запорожье.

"А это Днепр. Коллапс... аэропорт замело. На дорогах все стоит. Водителям не рекомендую ехать в этом направлении... Въезд и выезд в Днепр со стороны Запорожья заблокирован с двух сторон из-за большой пробки", - написал Зинченко.

В Днепре транспортный коллапс из-за снегопада: замело аэропорт, заблокирован въезд и выезд со стороны Запорожья 08

Вместе с тем, мэр города Борис Филатов дал распоряжение до пятницы включительно закрыть школы.

"Стихийное бедствие", - прокомментировал такое решение Филатов на своей странице в Facebook.

Напомним, управление безопасности дорожного движения попросило водителей областей, где ухудшились погодные условия, воздержаться от поездок на собственном транспорте, особенно на дальние расстояния.
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Опять ...метель....Какого хуя ведь уже апрель.....
песТня Аллы Пугачевой
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Тільки шо - їде Прадік з символікою ПС, а на криші маленький сніговик з зеленими гілочками-руками.
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А за окнами весна,
Песни птиц и звон капели,
А в душе моей зима,
Снегопад, снегопад и вой метели.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Днепре транспортный коллапс из-за снегопада: замело аэропорт, заблокирован въезд и выезд со стороны Запорожья. ФОТОрепортаж
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