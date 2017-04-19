 В Днепре транспортный коллапс из-за снегопада: замело аэропорт, заблокирован въезд и выезд со стороны Запорожья. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

Въезд в Днепр и выезд из него со стороны Запорожья заблокирован с двух сторон из-за большой пробки, которая образовалась в связи с тяжелыми погодными условиями.

Также снегом замело территорию местного аэропорта. Об этом пишет генеральный директор ММК им. Ильича Юрий Зинченко в посте на своей странице в Facebook.

дал распоряжение до пятницы включительно закрыть школы.