 В Днепре транспортный коллапс из-за снегопада: замело аэропорт, заблокирован въезд и выезд со стороны Запорожья. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Въезд в Днепр и выезд из него со стороны Запорожья заблокирован с двух сторон из-за большой пробки, которая образовалась в связи с тяжелыми погодными условиями.
Также снегом замело территорию местного аэропорта. Об этом пишет генеральный директор ММК им. Ильича Юрий Зинченко в посте на своей странице в Facebook.
"А это Днепр. Коллапс... аэропорт замело. На дорогах все стоит. Водителям не рекомендую ехать в этом направлении... Въезд и выезд в Днепр со стороны Запорожья заблокирован с двух сторон из-за большой пробки", - написал Зинченко.
Вместе с тем, мэр города Борис Филатов дал распоряжение до пятницы включительно закрыть школы.
"Стихийное бедствие", - прокомментировал такое решение Филатов на своей странице в Facebook.
Напомним, управление безопасности дорожного движения попросило водителей областей, где ухудшились погодные условия, воздержаться от поездок на собственном транспорте, особенно на дальние расстояния.
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песТня Аллы Пугачевой
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Песни птиц и звон капели,
А в душе моей зима,
Снегопад, снегопад и вой метели.
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