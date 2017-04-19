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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (5677) маршрутки (388) Черкассы (604)

 Маршрутка в Черкассах врезалась в столб: пять человек попали в больницу. ФОТОрепортаж

В Черкассах произошло дорожно-транспортное происшествие вблизи городской больницы №2.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", по информации пресс-службы патрульной полиции, в аварию попала маршрутка № 31.

В результате ДТП пострадали четыре женщины и один мужчина, сообщила главный врач Черкасской станции скорой медицинской помощи Наталья Боровик.

Все пятеро госпитализированы в городскую больницу №3. Предварительно, у четырех пациентов врачи установили ушиб грудной клетки и черепно-мозговую травму - сотрясение мозга. У одного пассажира ушиб грудной клетки.

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Маршрутка в Черкассах врезалась в столб: пять человек попали в больницу 01Маршрутка в Черкассах врезалась в столб: пять человек попали в больницу 02Маршрутка в Черкассах врезалась в столб: пять человек попали в больницу 03

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Колесо переполненной киевской маршрутки отвалилось на ходу. ВИДЕО камер наблюдения

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мозги
водители маршруток одной рукой берут деньги, другой - пьют кофе, головой - говорят по телефону. на столбы смотреть некогда, рулить нечем
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давно не видел в Черкассах маршрутку без кондуктора.
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У нас та же фигня , он уже тронулся , но берет деньги , дает сдачу , потом начинает все деньги пересчитывать , кондукторов давно нет .
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В Черкассах в каждой маршрутке свой кондуктор. Он и деньги берет, и билетики выдает. Подрезали водилу.
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Совершенно верно, в Черкассах все маршрутки с кондуктором, что не во многих городах такое есть.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМаршрутка в Черкассах врезалась в столб: пять человек попали в больницу. ФОТОрепортаж
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