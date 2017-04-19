 Маршрутка в Черкассах врезалась в столб: пять человек попали в больницу. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", по информации пресс-службы патрульной полиции, в аварию попала маршрутка № 31.
В результате ДТП пострадали четыре женщины и один мужчина, сообщила главный врач Черкасской станции скорой медицинской помощи Наталья Боровик.
Все пятеро госпитализированы в городскую больницу №3. Предварительно, у четырех пациентов врачи установили ушиб грудной клетки и черепно-мозговую травму - сотрясение мозга. У одного пассажира ушиб грудной клетки.
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водители маршруток одной рукой берут деньги, другой - пьют кофе, головой - говорят по телефону. на столбы смотреть некогда, рулить нечем
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