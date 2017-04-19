 Украинского воина, пациента "Биотех-реабилитации раненых" прооперировали через год после окончания лечения: впереди только курс реабилитации. ФОТОрепортаж

Об этом говориться в сообщении на сайте проекта Биотех-реабилитация раненых волонтерского проекта People's Project, передает Цензор.НЕТ.
"Окрепла! Пациенту "Биотех" Дмитрию удалили ортопедическую пластину, которая поддерживала нововыращенную кость бедра. Пластину поставили еще год назад: за это время удлиненная и срощенная кость укрепилась настолько, что уже держится самостоятельно. Далее - только реабилитация и упражнения. Сам Дмитрий улыбается: и длительная эпопея подходит к концу, и ногу удалось сохранить, но и проснулся после операции - а здесь пасочка. Ведь на дворе Паска!", - рассказали волонтеры.
Волонтеры и медики в рамках проекта "Биотех-реабилитация раненых" спасают конечности украинских военных от ампутации. ФОТОрепортаж
"Дмитрий присоединился к войскам еще до войны, пошел служить по контракту. В АТО участвовал с первых дней, и уже в июле 2014 года, в горячих боях, получил тяжелую рану - на Луганщине, в боевой операции по освобождению Георгиевки от оккупантов. Тогда многие наши ребята погибли, а Дмитрию относительно повезло: получил тяжелое ранение. Вражеская пуля потрощила бедро, парня контузило. Череда военных госпиталей, пять операций - в избитую кость вставили ортопедический штифт и без дальнейших рекомендаций отправили парня домой. Удивительно, но страшный перелом таки сросся - вот только нога укоротилась на целых три с половиной сантиметра. Как только Дмитрий узнал, что "Биотех" и клеточные технологии могут помочь, человек сразу же обратился в клинику ilaya и попросил волонтеров о помощи. После первого осмотра Дмитрию посоветовали удалить штифт, ведь кость таки срослась, а затем взялись и за лечение. Кость немного вытянули, одели в аппарат Илизарова, впоследствии место поражения заполнили клеточными материалами и зафиксировали кость пластиной. Со временем - а на сегодняшний день прошло уже больше года - кость восстановилась до естественной прочности и длины", - пояснили волонтеры.
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"Все средства за лечение бойца, а это более трехсот тысяч гривен, оплатили мы, волонтеры People's Project. Все эти деньги мы собрали за счет ваших милосердных пожертвований в рамках проекта "Биотех-реабилитация раненых". Только ваши взносы дают нам возможность возвращать к нормальной жизни наших тяжелораненых защитников. Поэтому призываем вас не оставаться в стороне и дальше помогать нашим раненым бойцам. Все взносы и расходы можно увидеть в прозрачной системе онлайн-отчетности по проекту, здесь все честно и открыто. На участие государства и хватит надеяться - на этих ребят давно махнули рукой. Если мы не будем им помогать - перспективы у ребят, скажем честно, довольно неинтересные", - обратились волонтеры за помощью.
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Информация для желающих помочь волонтерскому проекту по ссылке.
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