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 Общество, Фоторепортаж
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 Украинского воина, пациента "Биотех-реабилитации раненых" прооперировали через год после окончания лечения: впереди только курс реабилитации. ФОТОрепортаж

В рамках волонтерского проекта People’s Project "Биотех-реабилитация раненых" продолжают спасать украинских воинов от ампутации конечностей. В частности, еще одному воину Дмитрию, раненному в боях за освобождение от боевиков Георгиевки на Луганщине, провели операцию по удалению ортопедическую пластину, после того как его кость бедра исправили, вытянули и укрепили. Теперь украинского воина, по словам специалистов, ожидает реабилитация и полноценная жизнь. Вместе с тем, волонтеры просят украинцев продолжать помогать проекту по лечению украинских воинов.

Об этом говориться в сообщении на сайте проекта Биотех-реабилитация раненых волонтерского проекта People's Project, передает Цензор.НЕТ.

"Окрепла! Пациенту "Биотех" Дмитрию удалили ортопедическую пластину, которая поддерживала нововыращенную кость бедра. Пластину поставили еще год назад: за это время удлиненная и срощенная кость укрепилась настолько, что уже держится самостоятельно. Далее - только реабилитация и упражнения. Сам Дмитрий улыбается: и длительная эпопея подходит к концу, и ногу удалось сохранить, но и проснулся после операции - а здесь пасочка. Ведь на дворе Паска!", - рассказали волонтеры.

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Украинского воина, пациента Биотех-реабилитации раненых прооперировали через год после окончания лечения: впереди только курс реабилитации 01Украинского воина, пациента Биотех-реабилитации раненых прооперировали через год после окончания лечения: впереди только курс реабилитации 02

"Дмитрий присоединился к войскам еще до войны, пошел служить по контракту. В АТО участвовал с первых дней, и уже в июле 2014 года, в горячих боях, получил тяжелую рану - на Луганщине, в боевой операции по освобождению Георгиевки от оккупантов. Тогда многие наши ребята погибли, а Дмитрию относительно повезло: получил тяжелое ранение. Вражеская пуля потрощила бедро, парня контузило. Череда военных госпиталей, пять операций - в избитую кость вставили ортопедический штифт и без дальнейших рекомендаций отправили парня домой. Удивительно, но страшный перелом таки сросся - вот только нога укоротилась на целых три с половиной сантиметра. Как только Дмитрий узнал, что "Биотех" и клеточные технологии могут помочь, человек сразу же обратился в клинику ilaya и попросил волонтеров о помощи. После первого осмотра Дмитрию посоветовали удалить штифт, ведь кость таки срослась, а затем взялись и за лечение. Кость немного вытянули, одели в аппарат Илизарова, впоследствии место поражения заполнили клеточными материалами и зафиксировали кость пластиной. Со временем - а на сегодняшний день прошло уже больше года - кость восстановилась до естественной прочности и длины", - пояснили волонтеры.

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Украинского воина, пациента Биотех-реабилитации раненых прооперировали через год после окончания лечения: впереди только курс реабилитации 03

Разница в год: кость исправили, вытянули и укрепили с помощью собственных клеток пациента. Вот именно эту пластину и сняли - в дальнейшем только курс реабилитации и нормальная жизнь.

"Все средства за лечение бойца, а это более трехсот тысяч гривен, оплатили мы, волонтеры People's Project. Все эти деньги мы собрали за счет ваших милосердных пожертвований в рамках проекта "Биотех-реабилитация раненых". Только ваши взносы дают нам возможность возвращать к нормальной жизни наших тяжелораненых защитников. Поэтому призываем вас не оставаться в стороне и дальше помогать нашим раненым бойцам. Все взносы и расходы можно увидеть в прозрачной системе онлайн-отчетности по проекту, здесь все честно и открыто. На участие государства и хватит надеяться - на этих ребят давно махнули рукой. Если мы не будем им помогать - перспективы у ребят, скажем честно, довольно неинтересные", - обратились волонтеры за помощью.

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Информация для желающих помочь волонтерскому проекту по ссылке.
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Цензор.НЕТФотоОбществоУкраинского воина, пациента "Биотех-реабилитации раненых" прооперировали через год после окончания лечения: впереди только курс реабилитации. ФОТОрепортаж
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