 В Петербурге задержали активиста во время одиночного пикета против нарушения прав человека в оккупированном Крыму. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии , по информации объединения, задержали его за акцию протеста "прогулка оппозиции", которая проходила 16 апреля в Петербурге."По уточненным данным, Всеволода Нелаева сотрудники полиции сняли с пикетов на Невском проспекте в поддержку крымских татар "Стратегия-18" и увезли в 78 о/п, где он находится в настоящее время уже 2 часа. Его задержали не для допроса по пикетам 16 марта против аннексии Крыма, где он принимал участие, а по прогулкам оппозиции, которые проводятся каждое воскресенье в Петербурге. В частности, речь идет про 16 апреля, когда произошли массовые задержания участников прогулки. Всеволод Нелаев никогда не принимал участие в этих мероприятиях и, соответственно, его не было на прогулке оппозиции 16 марта. Никаких обвинений до настоящего времени ему предъявлено не было", - говорится в сообщении.

Позже стало известно, что прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверку в отношении участия Всеволода Нелаева в пикетах 16 марта в связи с тем, что на плакате была фраза "Путин - международный террорист", что по их мнению, может быть квалифицировано как "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" (ст. 282 ч. 1 УК России).Как написали участники объединения на Facebook, в настоящее время Всеволод Нелаев отпущен из отделения полиции.Вечером 18 апреля активисты "Стратегия-18" были намерены выйти на серию одиночных пикетов в российском Петербурге, чтобы рассказать о проблемах в оккупированном Крыму.Впервые серия одиночных пикетов в поддержку крымских татар прошла в Санкт-Петербурге 18 ноября 2016 года и днем ранее в Москве. Впоследствии активисты российских городов объединились в бессрочную акцию под названием "Стратегия-18" в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.