EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Фоторепортаж
  631  11
Материалы по теме:
Все про:задержание (5522) Крым (19520) пикет (713) репрессии (1688) крымские татары (1434)

 В Петербурге задержали активиста во время одиночного пикета против нарушения прав человека в оккупированном Крыму. ФОТО

В российском Санкт-Петербурге задержали активиста инициативной группы "Стратегия-18" Всеволода Нелаева во время одиночного пикета в поддержку оккупированного Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, по информации объединения, задержали его за акцию протеста "прогулка оппозиции", которая проходила 16 апреля в Петербурге.

"По уточненным данным, Всеволода Нелаева сотрудники полиции сняли с пикетов на Невском проспекте в поддержку крымских татар "Стратегия-18" и увезли в 78 о/п, где он находится в настоящее время уже 2 часа. Его задержали не для допроса по пикетам 16 марта против аннексии Крыма, где он принимал участие, а по прогулкам оппозиции, которые проводятся каждое воскресенье в Петербурге. В частности, речь идет про 16 апреля, когда произошли массовые задержания участников прогулки. Всеволод Нелаев никогда не принимал участие в этих мероприятиях и, соответственно, его не было на прогулке оппозиции 16 марта. Никаких обвинений до настоящего времени ему предъявлено не было", - говорится в сообщении.

В Петербурге задержали активиста во время одиночного пикета против нарушения прав человека в оккупированном Крыму 01

Смотрите также: Оккупанты задержали еще двоих крымских татар: "Начали преследовать на патрульных машинах. Со стороны силовиков звучали угрозы и оскорбления". ВИДЕО+ФОТО

Позже стало известно, что прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверку в отношении участия Всеволода Нелаева в пикетах 16 марта в связи с тем, что на плакате была фраза "Путин - международный террорист", что по их мнению, может быть квалифицировано как "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" (ст. 282 ч. 1 УК России).

Как написали участники объединения на Facebook, в настоящее время Всеволод Нелаев отпущен из отделения полиции.

Вечером 18 апреля активисты "Стратегия-18" были намерены выйти на серию одиночных пикетов в российском Петербурге, чтобы рассказать о проблемах в оккупированном Крыму.

Смотрите также: В Москве футбольных фанатов из Ростова чуть не задержали из-за желто-синего шарфа, напоминающего флаг Украины. ФОТО

Впервые серия одиночных пикетов в поддержку крымских татар прошла в Санкт-Петербурге 18 ноября 2016 года и днем ранее в Москве. Впоследствии активисты российских городов объединились в бессрочную акцию под названием "Стратегия-18" в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Поражаюсь сознательности отдельных россиян
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Джалко человляка... Только в рашке могут быть одиночные пикеты... Они все разрознены...
 показать весь комментарий
Ответить
 
есть на Рассии смелые люди, но к сожалению мало- 86% безпросветная вата.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На затонулому суховантажі було 9 громадян України - МНС РФ http://www.pravda.com.ua/news/2017/04/19/7141611/
 показать весь комментарий
Ответить
 
Смелый человек. Это как бы во Львове вышел человек с одиночным пикетом в поддержку ЛДНР, политики х-ла, аннексии Крыма.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" (ст. 282 ч. 1 УК России).Источник:http://censor.net.ua/p436832

В Петербурге задержали активиста во время одиночного пикета против нарушения прав человека в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 1696
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоФоторепортажВ Петербурге задержали активиста во время одиночного пикета против нарушения прав человека в оккупированном Крыму. ФОТО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти