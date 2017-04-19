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 Transparency International просит Путина проверить конфликт интересов Медведева. ИНФОГРАФИКА

Неправительственная организация "Transparency International Россия" просит президента РФ Владимира Путина проверить информацию о возможном конфликте интересов у премьер-министра Дмитрия Медведева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение размещено на сайте организации.

"Мы обратились к президенту РФ, председателю Совета при президенте по противодействию коррупции Владимиру Владимировичу Путину с просьбой проверить соблюдение антикоррупционного законодательства председателем gравительства РФ Дмитрием Анатольевичем Медведевым. На основании расследования Фонда борьбы с коррупцией и многочисленных сообщений в СМИ мы полагаем, что у Дмитрия Анатольевича есть признаки неурегулированного конфликта интересов: он неоднократно останавливался в гостевом доме, принадлежащем АО "Агрокомплекс "Мансурово" - агропромышленному комплексу в Курской области, председателем совета директоров которого является друг Дмитрия Анатольевича Илья Владимирович Елисеев", - пишут представители организации.

"Господин Елисеев также является заместителем председателя правления АО "Газпромбанк", которому правительство РФ оказывало финансовую помощь в 2014 и 2015 годах. Мы считаем, что пользование Дмитрием Медведевым имуществом "Агрокомплекс "Мансурово" и дружеские отношения с Ильей Елисеевым могли повлиять на беспристрастное исполнение обязанностей председателя правительства Российской Федерации по распределению государственной финансовой помощи в банковской сфере, и усматриваем в этой ситуации признаки конфликта интересов. При этом нам неизвестно, уведомил ли о нем Дмитрий Медведев Совет при президенте по противодействию коррупции", - заявляют инициаторы обращения.

"В случае, если этого не было сделано, мы просим Владимира Путина привлечь Дмитрия Медведева к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое предусматривает отстранение от занимаемой должности с формулировкой "за утрату доверия", - добавила "Transparency International Россия".

Transparency International просит Путина проверить конфликт интересов Медведева 01

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главный конфликт у Медведа в голове: США - враг, но iPhone - лучший друг

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Там главный конфликт между мозгами и ватой..
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"Скучно девочки... скучно... А в общем - ИДИТЕ ВЫ НА..." (с) )(уйло.
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