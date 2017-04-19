 Transparency International просит Путина проверить конфликт интересов Медведева. ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение размещено на сайте организации.
"Мы обратились к президенту РФ, председателю Совета при президенте по противодействию коррупции Владимиру Владимировичу Путину с просьбой проверить соблюдение антикоррупционного законодательства председателем gравительства РФ Дмитрием Анатольевичем Медведевым. На основании расследования Фонда борьбы с коррупцией и многочисленных сообщений в СМИ мы полагаем, что у Дмитрия Анатольевича есть признаки неурегулированного конфликта интересов: он неоднократно останавливался в гостевом доме, принадлежащем АО "Агрокомплекс "Мансурово" - агропромышленному комплексу в Курской области, председателем совета директоров которого является друг Дмитрия Анатольевича Илья Владимирович Елисеев", - пишут представители организации.
"Господин Елисеев также является заместителем председателя правления АО "Газпромбанк", которому правительство РФ оказывало финансовую помощь в 2014 и 2015 годах. Мы считаем, что пользование Дмитрием Медведевым имуществом "Агрокомплекс "Мансурово" и дружеские отношения с Ильей Елисеевым могли повлиять на беспристрастное исполнение обязанностей председателя правительства Российской Федерации по распределению государственной финансовой помощи в банковской сфере, и усматриваем в этой ситуации признаки конфликта интересов. При этом нам неизвестно, уведомил ли о нем Дмитрий Медведев Совет при президенте по противодействию коррупции", - заявляют инициаторы обращения.
"В случае, если этого не было сделано, мы просим Владимира Путина привлечь Дмитрия Медведева к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое предусматривает отстранение от занимаемой должности с формулировкой "за утрату доверия", - добавила "Transparency International Россия".
601 5
Материалы по теме: Борьба с коррупцией
Сытник о Холодницком: "Основная проблема в наших дискуссиях - оценка достаточности собранных доказательств"(4)
"НАБУ - первый орган, который арестовал имущества движимого и недвижимого, наличных денег, банковских счетов на 4 млрд грн", - Сытник(19)
За искусственное завышение сметы ремонта школы на 400 тыс. грн чиновник РГА на Черниговщине получил 5 лет(17)
Замначальника ГУ ГФС в Киевской области освободил от уплаты налогов три предприятия, нанеся государству ущерб на 12 млн гривен(4)
Многословное молчание Путина и телевизора(0)
НАБУ задержало экс-замдиректора "Держзовнишинформа" по подозрению в присвоении 10 млн гривен(32)
Директор санатория НАН на Киевщине незаконно передал предпринимателю объекты на 3 млн грн, - СБУ(5)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить