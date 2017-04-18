 На территории национального природного парка "Голосеевский" вырубили вековые дубы, - координатор волонтеров WWF в Украине Плыга. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом на своей странице в Facebook написал координатор волонтеров WWF в Украине Андрей Плыга.Он сообщил, что пару месяцев назад ему рассказали, что где-то возле Феофании в Голосеевском парке вырубили вековые дубы. Затем ряд пней вековых дубов нашли в лесу возле ВДНХ."А потом мы пошли в сторону Феофании и увидели следующее. На пересечении 21,27 и 28 кварталов Голосеевского леса в лесу виднелись десятки пней, относительно свежих - видимо, с этой зимы. Трудно сказать про общую площадь, на которой прошла выборочная рубка, так как отсутствовали лесорубные столбцы, что уже само по себе является нарушением, а вечерняя темнота не дала возможности просмотреть весь лес; однако впечатление сложилось по меньшей мере десяток гектаров выборочной рубки, точно скажем когда получим документы. Вырубка охватила значительную часть 21, 28 квартала и по крайней мере часть - 27го. На этой площади в лесу были разбросаны десятки иногда просто гигантских пней дубов. Конечно, сказать по пням, в каком состоянии были эти деревья, уже не возможно; часть явно была сухая, по части же пней возникают вопросы", - написал представитель WWF в Украине.

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"Но речь даже не о том, сухими были спилены вековые дубы или нет. Одно дело, когда речь идет о выборочной рубке сохнущих средневозрастных сосновых деревьев, которые могут быть легко сломаны ветром, могут быть источником повышенной опасности для туристов, да и слишком большой ценности для биоразнообразия, как правило, не представляют. Другое дело - огромные вековые дубы, которые даже в сухом состоянии способны простоять многие десятилетия, служа не только местом проживания животных, а и даже эстетическим украшением настоящего естественного леса, украшением, в которой не имеет шансов остаться в хозяйственных освоенных лесах лесхозов. И еще одно дело, чтобы эти дубы были вырублены работниками Конча-Засповского лесопаркового хозяйства, чьи леса частично (без исключения) входят в территории НПП Голосеевский. Но на огромных пнях содержались клейма "НПП-Г". Этот участок леса предоставлен НПП "Голосеевский" в постоянное пользование, то есть этот лес находится в собственности парка, и рубка проведена по инициативе и согласовании самого парка", - отметил Плига."Какая-то дикая ситуация получается - с одной стороны, парк привлекает людей к посадке молодых сосновых "грядок" в лесах Конча-Заспы, а с другой стороны уничтожает самое ценное, что есть на его территории - старые дубовые леса. Это прямое и непосредственное нарушение Закона Украины "О природно-заповедном фонде Украины", где черным по белому написано, что "На землях природно-заповедного фонда запрещается любая деятельность, которая негативно влияет или может негативно влиять на состояние природных комплексов", и Закона Украины "О Красной книге Украины", где сказано, что "Ответственность за нарушение законодательства в сфере охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животного мира несут лица, виновные в: ухудшении, уничтожении среды обитания видов животного мира, занесенных в Красную книгу Украины". В Голосеевском лесу известно об обнаружении по меньшей мере 9 видов летучих мышей, чья потенциальная среда обитания была уничтожена в описанных выше кварталах этой санитарной рубкой", - подчеркнул представитель WWF в Украине."Как я понял со слов директора парка Борис Дробота, он совсем не в курсе этой вырубки. Не хочу никого обвинять, до конца не разобравшись, в парке куча проблем с незаконными застройками и руководство может быть не до конца в курсе о том, что делают подчиненные. Но, в таком случае, парк имеет публично обнародовать документы, на основании чего была осуществлена данная рубка и кто поставил подписи под уничтожением вековых дубов. По моему мнению, все, кто причастен к согласованию и проведению данной рубки в парке, должны быть уволены из национального парка. Не место лесорубам в природоохранном учреждении такого уровня", - резюмировал Плыга.