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 Грузовик загорелся на трассе на Херсонщине. ФОТО

В Херсонской области сгорел автомобиль. Никто не пострадал.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, на 39-м километре трассы Херсон - Каховка во время движения загорелся грузовой автомобиль МАЗ. Сначала водитель и коллеги пытались самостоятельно потушить пламя огнетушителями, однако из-за сильного ветра им это сделать не удалось.

Прибывшие спасатели потушили огонь. Груз в автомобиле (пластмассовые трубы) не пострадал.

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Грузовик загорелся на трассе на Херсонщине 01

(Фото Главного управления ГСЧС в Херсонской области)
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ну попал водила на новый тент для фуры...ничего страшного.
редахтор заморывся для вас шукаты новыны.
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Посмотрите внимательно - сгорел тягач и тент в придачу.
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тоді да,новина не тільки всеукраїнського масштабу - вселенського!
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