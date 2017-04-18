 Грузовик загорелся на трассе на Херсонщине. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, на 39-м километре трассы Херсон - Каховка во время движения загорелся грузовой автомобиль МАЗ. Сначала водитель и коллеги пытались самостоятельно потушить пламя огнетушителями, однако из-за сильного ветра им это сделать не удалось.
Прибывшие спасатели потушили огонь. Груз в автомобиле (пластмассовые трубы) не пострадал.
(Фото Главного управления ГСЧС в Херсонской области)
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редахтор заморывся для вас шукаты новыны.
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