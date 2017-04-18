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Все про:конопля (74) наркотики (1432) Одесса (5482) Нацполиция (6965) марихуана (88)

 Мужчина вырастил плантацию конопли в одесской квартире. ФОТОрепортаж

В Одессе изъяты более 5 килограммов наркотиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, правоохранители провели санкционированный обыск в квартире, принадлежащей 25-летнему киевлянину. Изъяты две стеклянные банки общим объемом 4 литра, 40 полимерных пакетов с веществом растительного происхождения (предположительно, коноплей) и зеленые растения в количестве 10 шт.

Также в квартире обнаружено оборудование для изготовления и сбыта наркотических средств: натриевые лампы, датчики тепла и света, вентиляторы, электронные весы, электронная ложка и 125 чистых полимерных пакетов.

Вещества правонарушитель выращивал с целью последующего сбыта.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 и ч. 1 ст. 310 Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Житель Чопа вырастил "плантацию" конопли на 1 млн грн. ФОТОрепортаж

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(Фото полиции Одесской области)
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О ещё один подписчик журнала Юный Натуралист ! Тепличку дома приспособил . Сколько талантов пропадает зря .Не там родился чувак.В Голландии был бы уже миллионером
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Тепло нынче дорогое, надо же как-то комуналку отбивать
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То він до сезону готується, скоро відпочиваючих наїде, діло піде.
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То есть поймали за вьіращиванием растений в горшках. Ну и за что его судить?
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прям как Лысенко, только вместо кукурузы канабис
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Молодец парень .
Между прочим , вчера снимал гипертонический криз .
Одна трубка . Где-то гривен 70 .
Лечь в больницу для того же - навскидку 6000-10000 гривен .
Вот и думайте , где тут геноцид украинцев евреями , и где дешёвые лекарства .
Украинцы , грех сказать , но правды не утаить - мы дерьмо на еврейских штиблетах .
Не верите ?
Спросите у гройсмана !
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в Гішпанії можна вдома вирощувати собі вдома... коли вже припиниться цей дебільство?
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плати налог, регистрируйся и можно сдавать в магазин, на улице торговать нельзя.
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в Чехии вообще разрешено,мы там мёд коноплёвый купили,вкусный,шоколад с семечками,тоже вкусный!
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Это очень грамотный человек!!!!Такими людьми стоит гордится!
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легализация марихуаны уменьшит раскрываемость преступлений на 80-90%, хоть раз бы кого с герычем или коксом поймали или кражу раскрыли.
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Я б курнул . Только потом от меня холодильник ховать надо , бо все сожру .
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Видимо, ловить народ распивающих пиво на улице уже не модно...
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Цензор виложив покрокове вирощування коноплі в слайдах. Нотуйте.
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Це викриття буде вписане золотими літерами в історію реформованої поліції пана Авакова..
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Улики зачетные: "Также в квартире обнаружено оборудование для изготовления и сбыта наркотических средств: натриевые лампы, датчики тепла и света, вентиляторы, электронные весы, электронная ложка и 125 чистых полимерных пакетов." ))))))))))))))))))Источник: http://censor.net.ua/p436796"
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Только что выбросил вентилятор и полиэтиленовые пакеты.
Электронные весы супруга выбрасывать не разрешила.
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все начальники колоний мечтают заполучить этого мичурина...
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Таких людей треба ставити головою колгоспу.)))
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Ай да преступник! Куда там бриллиантовым прокурворам!
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Насиров камеру освободил. Не долго пустовала
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А в махровом совке гашиш был официально разрешен законодательством республик средней азии вплоть до середины 70-х...запретили когда понаезжало много русни и стали нажираться до поросячего визга...хотя для своих продавали в чайханах
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Коноплю разрешить, мужику дать медаль. Чё? Не выйдет? Крышующие мусора без денег останутся?
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Высадил конопель в рассаду . И табак . Вставил в рядок жениной рассады .
Смотрю , табак взошёл . а конопели нет .
Оказывается , жена произвела купирование . Для недогадливых - выщипывает сорняки . Она думала , в лотке другой сорт табака .
Пацаны , не женитесь .
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Молодец, предприимчивый человек. Зарабатывал как мог.
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А как же он залетел ?

Небось, курил на балконе, пепел струшивал людям на сохнущее белье.
Или бычки вниз бросал.
Продукцию мог бы продавать в Канаде - там все это можно.
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Цензор.НЕТФотоОбществоМужчина вырастил плантацию конопли в одесской квартире. ФОТОрепортаж
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