 Мужчина вырастил плантацию конопли в одесской квартире. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, правоохранители провели санкционированный обыск в квартире, принадлежащей 25-летнему киевлянину. Изъяты две стеклянные банки общим объемом 4 литра, 40 полимерных пакетов с веществом растительного происхождения (предположительно, коноплей) и зеленые растения в количестве 10 шт.
Также в квартире обнаружено оборудование для изготовления и сбыта наркотических средств: натриевые лампы, датчики тепла и света, вентиляторы, электронные весы, электронная ложка и 125 чистых полимерных пакетов.
Вещества правонарушитель выращивал с целью последующего сбыта.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 и ч. 1 ст. 310 Уголовного кодекса Украины.
(Фото полиции Одесской области)
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Между прочим , вчера снимал гипертонический криз .
Одна трубка . Где-то гривен 70 .
Лечь в больницу для того же - навскидку 6000-10000 гривен .
Вот и думайте , где тут геноцид украинцев евреями , и где дешёвые лекарства .
Украинцы , грех сказать , но правды не утаить - мы дерьмо на еврейских штиблетах .
Не верите ?
Спросите у гройсмана !
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и ето он еще и не старался.
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Электронные весы супруга выбрасывать не разрешила.
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Придут забирать вентилятор, а заберут меня.
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Смотрю , табак взошёл . а конопели нет .
Оказывается , жена произвела купирование . Для недогадливых - выщипывает сорняки . Она думала , в лотке другой сорт табака .
Пацаны , не женитесь .
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Небось, курил на балконе, пепел струшивал людям на сохнущее белье.
Или бычки вниз бросал.
Продукцию мог бы продавать в Канаде - там все это можно.
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