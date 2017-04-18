 Сотрудница налоговой инспекции задержана на взятке в Одессе. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, злоумышленница требовала и получила от предпринимателя пять тысяч гривен неправомерной выгоды за содействие в получении свидетельства плательщика НДС.
"Сотрудница налоговой инспекции была задержана сразу после получения денег. В настоящее время по месту работы задержанной проводится обыск", - рассказала Калиновская.
Она также отметила, что открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.
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Я нічого не забув?
У майбутньому українські корупціонери будуть називатись антикорупціонерами! А чому в майбутньому? Майбутнє вже настало!
)))
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