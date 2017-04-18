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Все про:взятка (3752) налоговая (763) Одесса (5482)

 Сотрудница налоговой инспекции задержана на взятке в Одессе. ФОТО

В Одессе сотрудники управления защиты экономики областного управления Национальной полиции совместно с военной прокуратурой Южного региона задержали на взятке заместителя начальника отдела администрирования физических лиц-предпринимателей Государственной налоговой инспекции одного из районов города.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

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По ее словам, злоумышленница требовала и получила от предпринимателя пять тысяч гривен неправомерной выгоды за содействие в получении свидетельства плательщика НДС.

"Сотрудница налоговой инспекции была задержана сразу после получения денег. В настоящее время по месту работы задержанной проводится обыск", - рассказала Калиновская.

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Она также отметила, что открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.

Сотрудница налоговой инспекции задержана на взятке в Одессе 01

Сотрудница налоговой инспекции задержана на взятке в Одессе 02

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При чем здесь "военная прокуратура " ? У нас уже в армии порядок, заняться нечем, или банальный передел рынка "борьбы с коррупцией" ?
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ну ось аваковцы и отомстили сбушникам за киевского следака....
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так это никак не налоговая милиция, к чему лишний треп?
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В Україні є
- антикорупційне бюро
- антикорупційний комітет
- антикорупційна прокуратура
- антикорупційна платформа
- головне управління по боротьбі з корупцією (підрозділ К)
Я нічого не забув?
У майбутньому українські корупціонери будуть називатись антикорупціонерами! А чому в майбутньому? Майбутнє вже настало!

)))
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Baks13. UA, забув, є ще НАЗК Національе агентство з питань запобігання корупції
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