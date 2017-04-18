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 Общество
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Все про:боеприпасы (1064) оружие (3845) СБУ (13986) Донецкая область (4004) Антитеррористическая операция (16491)

 Из двух тайников у линии разграничения изъяты гранаты, взрывчатка, автомат и патроны. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили в районе проведения Антитеррористической операции (АТО) в Донецкой области два тайника с оружием и боеприпасами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, возле н. п. Нетайлово, на территории бывшей фермы, оперативники изъяли 3 реактивные противотанковые гранаты РПГ-22 и РПГ-26, 8 ручных гранат различных типов с запалами и комплектом для установки растяжек, 1 килограмм тротила с детонирующим шнуром и детонатором, а также более 1 тысячи патронов калибра 5,45 мм.

Кроме того, в лесополосе между н. п. Старогнатовка и Гранитное правоохранители обнаружили тайник с автоматом АКС-74 и подствольным гранатометом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Житель Донецкой области разгуливал по городу с заряженным автоматом. ФОТО

Из двух тайников у линии разграничения изъяты гранаты, взрывчатка, автомат и патроны 01Из двух тайников у линии разграничения изъяты гранаты, взрывчатка, автомат и патроны 02Из двух тайников у линии разграничения изъяты гранаты, взрывчатка, автомат и патроны 03Из двух тайников у линии разграничения изъяты гранаты, взрывчатка, автомат и патроны 04Из двух тайников у линии разграничения изъяты гранаты, взрывчатка, автомат и патроны 05Из двух тайников у линии разграничения изъяты гранаты, взрывчатка, автомат и патроны 06Из двух тайников у линии разграничения изъяты гранаты, взрывчатка, автомат и патроны 07

(Фото СБУ)
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Тайник нужно было заминировать и дождаться гостей
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СБУ когда нибудь дождется того кто придет за этим оружием?
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Я ждала , его , так ждала, ты был мечтоюю моей хрустальноюююю))))))))
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Хабарок развеселый. Нет только аптечек, антирадиационных препаратов. Да и "завтрак туриста" хотя бы один. Зато аномалий вокруг мало...
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Цензор.НЕТФотоОбществоИз двух тайников у линии разграничения изъяты гранаты, взрывчатка, автомат и патроны. ФОТОрепортаж
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