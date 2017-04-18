 Из двух тайников у линии разграничения изъяты гранаты, взрывчатка, автомат и патроны. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, возле н. п. Нетайлово, на территории бывшей фермы, оперативники изъяли 3 реактивные противотанковые гранаты РПГ-22 и РПГ-26, 8 ручных гранат различных типов с запалами и комплектом для установки растяжек, 1 килограмм тротила с детонирующим шнуром и детонатором, а также более 1 тысячи патронов калибра 5,45 мм.
Кроме того, в лесополосе между н. п. Старогнатовка и Гранитное правоохранители обнаружили тайник с автоматом АКС-74 и подствольным гранатометом.
(Фото СБУ)
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