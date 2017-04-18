 Киевский следователь попался на взятке в 100 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, полицейский требовал деньги от гражданина одной из стран Закавказья за непривлечение его к уголовной ответственности за кражу и возвращение ему вещественного доказательства - автомобиля. Правоохранители задержали злоумышленника у здания райотдела во время получения им всей суммы.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
(Фото СБУ)
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