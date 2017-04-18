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 Общество
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Все про:взятка (3750) задержание (5520) Киев (16853) Нацполиция (6961) СБУ (13984) следователь (100)

 Киевский следователь попался на взятке в 100 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Следователь одного из районных управлений полиции Киева задержан при получении взятки в 100 тысяч гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, полицейский требовал деньги от гражданина одной из стран Закавказья за непривлечение его к уголовной ответственности за кражу и возвращение ему вещественного доказательства - автомобиля. Правоохранители задержали злоумышленника у здания райотдела во время получения им всей суммы.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальник отдела полиции Киева требовал 120 тысяч долларов взятки

Киевский следователь попался на взятке в 100 тыс. грн 01Киевский следователь попался на взятке в 100 тыс. грн 02Киевский следователь попался на взятке в 100 тыс. грн 03

(Фото СБУ)
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суд залог и в рассею,ничего нового,к сожалению
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СБУ! А СБУ? Вы детей зачем обижаете? Подстава?
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такой малой а такой жадный...наверное мама ничему хорошому не научила
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Цензор.НЕТФотоОбществоКиевский следователь попался на взятке в 100 тыс. грн. ФОТОрепортаж
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