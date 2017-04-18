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Все про:АЗС (242) задержание (5522) Киев (16856) ограбление (1183) Нацполиция (6965)

 Грабителей, совершивших разбойное нападение на заправку, задержали в Киеве. ФОТО

В Киеве сегодня днем произошло разбойное нападение на АЗС по проспекту Бандеры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня.

Грабителей, совершивших разбойное нападение на заправку, задержали в Киеве 01

Правоохранители начали погоню за злоумышленниками, пытавшимися скрыться. Двое из них были пешими, один убегал на автомобиле "Ауди".

Грабителей, совершивших разбойное нападение на заправку, задержали в Киеве 02

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В четырех километрах от места преступления была остановлена указанная иномарка и задержан один из бандитов. Предварительно, остальных злоумышленников задержали возле АЗС при попытке скрыться.

Грабителей, совершивших разбойное нападение на заправку, задержали в Киеве 03


Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Молодцы хлопцы. Вверх предупредительный, а потом как дали им жару", - житель Черкасщины о задержании вооруженных грабителей Нацполицией. ВИДЕО
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чегож так, факт втому, что он каждый день, грабит народ, который ему доверил свои судьбы
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Ты размеры этого большого самолета изучал(а)?
За дурною головою рукам нема покою. Это про тебя.
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думаю и размеры и дип статус, для такой деятельности если она имеет место очень даже подходят
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Минут Минут за 10 споймали, с момента как дежурный передал инфу. Слушал ихние переговоры на радиостанции.
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Прям бальзам на душу. Проспект Бандеры Вообще классно его переименовывали.
Красных казаков-Московский-Бандеры Утром вата просыпается, а все - уже Бандеры
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те, кто поймал молодцы....а кто будет судить?...гандоны?
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Кто-то написал текст и все его перепечатывают. Ловили все это кодло на Минском массиве. Ул. Панча и ул. Бережанская. Одного сразу словили недалеко от машины, а остальных уже потом вдоль улицы. Один из них мне чуть под колеса не попал, так убегал, а двое прямо по алее вдоль ул. Бережанская, там их и повязали. Только я не знаю, поймали ли четвертого. Но полицейские сказали, что поймали всех.
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Ловили со стрельбой и погоней. У них колеса были пробиты. Толь им пробили, толи сами об бровку лопнули, так как они поперлись по тротуару, где стоят люки на бетонных блоках.
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Заправки можно грабить, с ихними ценами на бензин. Если без жертв и травм сотрудников АЗС, то я это дело приветствую.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажГрабителей, совершивших разбойное нападение на заправку, задержали в Киеве. ФОТО
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