 Грабителей, совершивших разбойное нападение на заправку, задержали в Киеве. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня

Правоохранители начали погоню за злоумышленниками, пытавшимися скрыться. Двое из них были пешими, один убегал на автомобиле "Ауди".В четырех километрах от места преступления была остановлена указанная иномарка и задержан один из бандитов. Предварительно, остальных злоумышленников задержали возле АЗС при попытке скрыться.