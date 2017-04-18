 Грабителей, совершивших разбойное нападение на заправку, задержали в Киеве. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня.
В четырех километрах от места преступления была остановлена указанная иномарка и задержан один из бандитов. Предварительно, остальных злоумышленников задержали возле АЗС при попытке скрыться.
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До кінця 2017 року ДП "Антонов" проведе модернізацію регіонального реактивного літака Ан-148-100В, який входить до парку ДАП "Україна" і обслуговує президента. у мну не покидает подозрения, что таким большим самолетом, пидро в разные зарубежные страны вывозит кешем награбленное
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За дурною головою рукам нема покою. Это про тебя.
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Красных казаков-Московский-Бандеры Утром вата просыпается, а все - уже Бандеры
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