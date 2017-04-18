 В Киеве на взятке в 90 тыс. грн задержан старший государственный исполнитель. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, злоумышленник требовал от директора компании 90 тысяч гривен за содействие в снятии ареста со счетов предприятия.
"Данную сумму старший государственный исполнитель получил переводом на платежную карточку. В настоящее время по месту его работы проводится обыск", - рассказала Калиновская.
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Вот взял бы 3,4 килотонны баксов - избрали бы "депутатом БПП".
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Но задержали старшего !
А это страшный удар по системе !
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