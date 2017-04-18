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Все про:взятка (3748) Киев (16850) Нацполиция (6958)

 В Киеве на взятке в 90 тыс. грн задержан старший государственный исполнитель. ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники столичного управления защиты экономики Нацполиции при процессуальном руководстве Прокуратуры АР Крым задержали старшего государственного исполнителя одного из районных управлений юстиции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

По ее словам, злоумышленник требовал от директора компании 90 тысяч гривен за содействие в снятии ареста со счетов предприятия.

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"Данную сумму старший государственный исполнитель получил переводом на платежную карточку. В настоящее время по месту его работы проводится обыск", - рассказала Калиновская.

В Киеве на взятке в 90 тыс. грн задержан старший государственный исполнитель 01В Киеве на взятке в 90 тыс. грн задержан старший государственный исполнитель 02В Киеве на взятке в 90 тыс. грн задержан старший государственный исполнитель 03
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Как-то смотрел передачу о рыбалке где-то в Европе, так там поймали рыбку и тут же отпустили, поймали и отпустили, поймали и отпустили...
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Ну, хабар не так уж велик - 3,4 килобакса. Значит как минимум турнут с должности, а максимум - посадят.
Вот взял бы 3,4 килотонны баксов - избрали бы "депутатом БПП".
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Если бы младшего задержали , то это так - пустячёк .
Но задержали старшего !
А это страшный удар по системе !
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Ребя так это же будет Дырэхтор ассоциации каратистов!,сто пудово !
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Киеве на взятке в 90 тыс. грн задержан старший государственный исполнитель. ФОТОрепортаж
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