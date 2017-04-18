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 "Встает с колен молодая республика": в оккупированном Шахтерске торжественно открыли остановку. ФОТО

В городе Шахтерске, который находится на оккупированной территории Донбасса, сепаратисты торжественно открыли новую остановку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в Facebook журналист Денис Казанский ссылаясь на местный сайт сепаратистов.

Встает с колен молодая республика: в оккупированном Шахтерске торжественно открыли остановку 01


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Цитата из статьи на городском сайте:

"Сегодня, 14 апреля 2017 года, в городе Шахтерске состоялось открытие нового остановочного павильона (район Амвросиевского поворота). На мероприятии присутствовали глава администрации города Шахтерска Алексей Швыдкий, первый заместитель главы администрации города Шахтерска Андрей Локтенко, а также жители окрестных населенных пунктов".

Встает с колен молодая республика: в оккупированном Шахтерске торжественно открыли остановку 02

"Встает с колен молодая республика, набирается сил. Скоро всей вашей Америке кирдык. Вот у нас глава администрации как может! А ваш Обама хоть одну остановку построил?", - иронизирует Казанский.

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Денег не хватило, судя по "размаху" на эту стройку весь бюджет города пошел.
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Оьратите внимание, каков архитектурный стиль! Это вам не гейропские всякие штучки! Это чистейшее быккоко с вкраплением постдебилизма.
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А голубу фарбу як не розводили з водою, але все-одно на нижню частину зупинки не вистачило))))))
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На старой остановке даже зассанный пол побелили для конспирации !!!
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и как это грося к этому знаменательному событию не примазался..
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А почему без красочной государственной символики ?
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Мне кажется или надпись через трафарет таки по-украински?
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Достойный памятник недоразвитому скоторусскому миру туда пришедшему
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А чому до-речі на фото за ватними спинами не видно автодорожного знака, який сповіщав би про те що це зупинка? Чи там зупинка типу "а что не видно?))"
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Встает с колен молодая республика": в оккупированном Шахтерске торжественно открыли остановку. ФОТО
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