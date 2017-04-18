 "Встает с колен молодая республика": в оккупированном Шахтерске торжественно открыли остановку. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом пишет в Facebook журналист Денис Казанский ссылаясь на местный сайт сепаратистов.

Цитата из статьи на городском сайте:

"Сегодня, 14 апреля 2017 года, в городе Шахтерске состоялось открытие нового остановочного павильона (район Амвросиевского поворота). На мероприятии присутствовали глава администрации города Шахтерска Алексей Швыдкий, первый заместитель главы администрации города Шахтерска Андрей Локтенко, а также жители окрестных населенных пунктов"."Встает с колен молодая республика, набирается сил. Скоро всей вашей Америке кирдык. Вот у нас глава администрации как может! А ваш Обама хоть одну остановку построил?", - иронизирует Казанский.