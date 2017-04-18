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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Китай (962) посол (1113) Турчинов (3172)

 Турчинов провел встречу с Чрезвычайным и полномочным Послом КНР в Украине Ду Вэем. ФОТОрепортаж

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел встречу с Чрезвычайным и полномочным Послом Китайской Народной Республики в Украине Ду Вэем.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.

Читайте также: "Я давал пограничникам приказы защищать границу, а они говорили: мы не можем стрелять по гражданским лицам", - Турчинов о начале агрессии РФ против Украины в 2014 году

Во время встречи собеседники обсудили вопросы украинско-китайского сотрудничества в политической, экономической сфере и сфере безопасности.

По словам Секретаря СНБО Украины, "необходимо поднять наше сотрудничество в различных сферах на принципиально новый уровень, соответствующий интересам наших стран".

В свою очередь, посол КНР Ду Вэй подчеркнул, что Китай твердо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Читайте также: Наша задача - продвигаться на восток. Главное - не проскочить границу, - Турчинов

Турчинов провел встречу с Чрезвычайным и полномочным Послом КНР в Украине Ду Вэем 01

Турчинов провел встречу с Чрезвычайным и полномочным Послом КНР в Украине Ду Вэем 02

Турчинов провел встречу с Чрезвычайным и полномочным Послом КНР в Украине Ду Вэем 03

Турчинов провел встречу с Чрезвычайным и полномочным Послом КНР в Украине Ду Вэем 04

Турчинов провел встречу с Чрезвычайным и полномочным Послом КНР в Украине Ду Вэем 05

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З майбутніми сусідами потрібно налагоджувати стосунки.
Турчинов провел встречу с Чрезвычайным и полномочным Послом КНР в Украине Ду Вэем - Цензор.НЕТ 2317
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кровавый пастор делился с китайским товарищем опытом содержания и дрессировки пленных цапов))))
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А зачем Турчинову бирка на рукаве?
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Гоните нахуй , этих китайцев .
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Все правильно, пора начинать подготовку к демаркации границы Украины и Китая.
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Какой хороший значок на пиджаке посла! Обратите внимание! Для жителей мордора это как оскорбление!
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В китайских киосках продаются 180 видов подобного значка.
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Пастор хочет узнать, когда можно будет наступать на сепаров?
Сразу после удара по северокорейским градам и ураганам.
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Омерика ввиди войска
Рашу экономически к выборам 18 путя ложит на лопатки, ему главное дотянуть до аэродрома весны18го(выборы), в топку бросает все что горит, даже новую мебель. А дальше будем посмотреть что путя придумает.
Украина должна подать в оон что сша ИМЕЮТ ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРАВО бомбить украинский законный полуостров. Украинцы с крыма едут в украину, потому что раша их уже воспринимает как удобрения для забрасывания на сша(для этого они их всех в армию призывают в крыму-а предатели всегда удобрение). С засылкой американских ихтамнетов под видом украинских.
Без поляков, турков, венгров и румынов. Ядерное оружие тоже можно применять по севастополю.
Штаты в ответ за это списывают украинский долг перед мвф, на счета укр народа ложат годовой ввп всей земли(1ввпземли или в долларах-что больше). Погашение долга украины, пусть мвф гасит за счет конфискации счетов фирташа,
коломойского, бурого аахмэтава, кучмы, яныка, тимошенко и пр. Кому давали, а фирташи через схемы это перевели в швейцарию, вот пусть и патрошат кому давали по сути. Украинский народ не в ответе за преступников. Всех воров до 2014года
что привели до войны могут хоть полонием жечь. Украина поблагодарит за это.
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Нехай буде вічний мир та дружба на Україно-Китайському кордоні
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ти думаєш що чайники кращі за кацапів...та сама саранча тільки хитріша...
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йухвей...чайники "кемскую волость" в "оренду "просили"...китайські "інвестиції" приходять разом з косоокими "інвесторами" 1$=один "ынвестор" САРАНЧА...
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Как он мог встретиться с Китайским послом если кацапы его срочно отправили на лечение в Германию :D
"глава СНБО Александр Турчинов сильно заболел. Лечиться он отправился в Германию. По словам политолога Николая Спиридонова, болезнь так серьезна, что Турчинов даже отказался от своих претензий на место премьер-министра,"
http://www.mk.ru/politics/2017/04/18/ischez-nadolgo-glava-snbo-turchinov-gospitalizirovan-s-somnitelnym-diagnozom.html

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Посол посмотрел на щеки пастора и подумал "теперь я видел все"
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С китайцами нужно дружить, у них в последние годы технологиечкий прорыв...

Технику елают не хуже японцев уже. Вот, например:
http://testdrive.com.ua/koncept-kar-qoros-k-ev-kitaec-so-shvedskim-serdcem-598776/
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Українцям треба братись за вивчення китайської мови... Скоро буде спільна границя.
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значит скоро появятся новости про украинско-китайский легкий истребитель...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныТурчинов провел встречу с Чрезвычайным и полномочным Послом КНР в Украине Ду Вэем. ФОТОрепортаж
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