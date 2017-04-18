 Турчинов провел встречу с Чрезвычайным и полномочным Послом КНР в Украине Ду Вэем. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.
Во время встречи собеседники обсудили вопросы украинско-китайского сотрудничества в политической, экономической сфере и сфере безопасности.
По словам Секретаря СНБО Украины, "необходимо поднять наше сотрудничество в различных сферах на принципиально новый уровень, соответствующий интересам наших стран".
В свою очередь, посол КНР Ду Вэй подчеркнул, что Китай твердо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.
1370 26
Лавров обвинил Турчинова в срыве минских договоренностей(323)
Я думаю, прозвище Кровавый Пастор значительно лучше, чем то, что украинцы дали Путину, - Турчинов(308)
Наша задача - продвигаться на восток. Главное - не проскочить границу, - Турчинов(193)
В 2014 году меня никто не шантажировал. Нервная система у меня тогда была разбалансирована, я мог бы и пристрелить, - Турчинов(81)
Яблоко от яблони: чем занимаются дети известных украинских политиков(0)
Турчинов считает ракетную атаку США в Сирии адекватной и своевременной реакцией(217)
Важно восстановить военно-техническое сотрудничество Украины с ее западными партнерами, искусственно заблокированное в 2014 году, - Турчинов. ФОТОрепортаж(28)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Сразу после удара по северокорейским градам и ураганам.
Ответить
Рашу экономически к выборам 18 путя ложит на лопатки, ему главное дотянуть до аэродрома весны18го(выборы), в топку бросает все что горит, даже новую мебель. А дальше будем посмотреть что путя придумает.
Украина должна подать в оон что сша ИМЕЮТ ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРАВО бомбить украинский законный полуостров. Украинцы с крыма едут в украину, потому что раша их уже воспринимает как удобрения для забрасывания на сша(для этого они их всех в армию призывают в крыму-а предатели всегда удобрение). С засылкой американских ихтамнетов под видом украинских.
Без поляков, турков, венгров и румынов. Ядерное оружие тоже можно применять по севастополю.
Штаты в ответ за это списывают украинский долг перед мвф, на счета укр народа ложат годовой ввп всей земли(1ввпземли или в долларах-что больше). Погашение долга украины, пусть мвф гасит за счет конфискации счетов фирташа,
коломойского, бурого аахмэтава, кучмы, яныка, тимошенко и пр. Кому давали, а фирташи через схемы это перевели в швейцарию, вот пусть и патрошат кому давали по сути. Украинский народ не в ответе за преступников. Всех воров до 2014года
что привели до войны могут хоть полонием жечь. Украина поблагодарит за это.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"глава СНБО Александр Турчинов сильно заболел. Лечиться он отправился в Германию. По словам политолога Николая Спиридонова, болезнь так серьезна, что Турчинов даже отказался от своих претензий на место премьер-министра,"
http://www.mk.ru/politics/2017/04/18/ischez-nadolgo-glava-snbo-turchinov-gospitalizirovan-s-somnitelnym-diagnozom.html
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Технику елают не хуже японцев уже. Вот, например:
http://testdrive.com.ua/koncept-kar-qoros-k-ev-kitaec-so-shvedskim-serdcem-598776/
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить