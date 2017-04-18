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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Аварийно-восстановительные работы начались в Авдеевке: энергетики пытаются восстановить электроснабжение, - пресс-центр штаба АТО. ФОТОрепортаж

В Авдеевке идут ремонтные работы после вчерашнего обстрела боевиками жилых кварталов города.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, передает Цензор.НЕТ.

"В Авдеевке начались аварийно-восстановительные работы. Сегодня, 18 апреля, авдеевские энергетики совместно с военнослужащими и оперативными службами города продолжают работать над ликвидацией последствий вчерашнего обстрела со стороны российско-оккупационных войск и пытаются восстановить электроснабжение по улице Тургенева", - сообщают военные журналисты оперативного пресс-центра в Авдеевке.

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Подачу электроэнергии планируют восстановить к 15.00.


Аварийно-восстановительные работы начались в Авдеевке: энергетики пытаются восстановить электроснабжение, - пресс-центр штаба АТО 01Аварийно-восстановительные работы начались в Авдеевке: энергетики пытаются восстановить электроснабжение, - пресс-центр штаба АТО 02Аварийно-восстановительные работы начались в Авдеевке: энергетики пытаются восстановить электроснабжение, - пресс-центр штаба АТО 03Аварийно-восстановительные работы начались в Авдеевке: энергетики пытаются восстановить электроснабжение, - пресс-центр штаба АТО 04Аварийно-восстановительные работы начались в Авдеевке: энергетики пытаются восстановить электроснабжение, - пресс-центр штаба АТО 05Аварийно-восстановительные работы начались в Авдеевке: энергетики пытаются восстановить электроснабжение, - пресс-центр штаба АТО 06

Напомним, что вчера около 18.00 российско-оккупационные войска обстреляли из минометов жилые кварталы Старой Авдеевки.
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Хто швидше виконає своє завдання, апачленці чи ремонтники?
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А смысл, Карл??? Ну, кроме "бабки попилить" и пропиариться на заботе? может, пора уже кабеля проложить? Или просто - вывезти население из прифронтовой зоны?
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бесконечно можно смотреть на три вещи, и есть еще восстановление электроэнергии в Авдеевке.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАварийно-восстановительные работы начались в Авдеевке: энергетики пытаются восстановить электроснабжение, - пресс-центр штаба АТО. ФОТОрепортаж
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