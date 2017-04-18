 Аварийно-восстановительные работы начались в Авдеевке: энергетики пытаются восстановить электроснабжение, - пресс-центр штаба АТО. ФОТОрепортаж

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, передает Цензор.НЕТ.
"В Авдеевке начались аварийно-восстановительные работы. Сегодня, 18 апреля, авдеевские энергетики совместно с военнослужащими и оперативными службами города продолжают работать над ликвидацией последствий вчерашнего обстрела со стороны российско-оккупационных войск и пытаются восстановить электроснабжение по улице Тургенева", - сообщают военные журналисты оперативного пресс-центра в Авдеевке.
Подачу электроэнергии планируют восстановить к 15.00.
Напомним, что вчера около 18.00 российско-оккупационные войска обстреляли из минометов жилые кварталы Старой Авдеевки.
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