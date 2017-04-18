 Очередное доказательство российского вторжения на Донбасс: оккупанты из 205-й ОМСБр ВС РФ замечены от Донецка до Луганска. ФОТОрепортаж

Если ранее военнослужащих 205-й ОМСБр ВС РФ фиксировали в Горловке, Шахтерске, Макеевке и Донецке (Донецкая область), то сейчас география их присутствия расширилась и на оккупированный Луганск.
В марте 2015 года InformNapalm опубликовал анализ блогера "stabilizec" относительно участия военнослужащих 205-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 74814, Будденовск, Ставропольский край) в военных действиях на Донбассе.
"Были представлены личные данные восьми контрактников, которые сохранили их вторжения на Донбасс, датируемые концом 2014 - началом 2015 года. Наше внимание к данному подразделению в настоящий момент связано с формирующейся в ЮВО 150-й мотострелковой дивизией РФ. Известно, что 205-я ОМСБр из Ставропольского края, как и 33-я ОМСБр из Адыгеи, войдут в ее состав. Военнослужащие указанных подразделений проходят подготовку на закрепленных за данным соединением приграничных с Украиной полигонах: Кузьминский, Кадамовский и Миллерово. Так, в результате изучения профиля контрактника из Ставрополья, который в настоящий момент наряду с другими военнослужащими находится на полигоне в Ростовской области, была выявлена уже знакомая нам по предыдущему расследованию фотография", - отмечают авторы публикации.
Данное фото фигурировало в ранних расследованиях, но было загружено в альбом другого российского военнослужащего из в\ч 74814 Олега Жукова (архив профиля, альбома, контактов) лишь в декабре 2016. Заметим, что на общей фотографии видна неуставная форма одежды российских военных.
На фотографии легко опознать контрактника из Буденновска Александра Чумакова. Вскоре после публикации факта его незаконного участия в военных действиях на Донбассе, его профиль был удален. Но альбом скриншотов и фотографий, подтверждающих, что Чумаков являлся кадровым военнослужащим все еще доступен по ссылке. Вышеупомянутая общая фотография была загружена в его альбом в марте 2015 года (ссылка на архив), что дает возможность зафиксировать дату присутствия группы российских военнослужащих на Донбассе.
На общей фотографии в нижнем ряду также опознаны военнослужащие в\ч 74814 Александр Никитин и не установленный ранее Артем Казарян (архив профиля, контактов).
Альбом Казаряна в Одноклассниках содержит фотографии периода срочной службы в Буденновске и не содержит следов командировки на Донбасс, но благодаря его сослуживцам его осторожность оказалась напрасной и он также попал в объектив расследования.
"Вернемся к Олегу Жукову, который терпел до декабря 2016, но к концу года все же расслабился и выложил фотографию своей поездки на украинский Донбасс.
На нескольких фотографиях из альбома Жуков органично влился в типаж
"Несколько фотографий с Артемом Казаряном, а также совместное фото в сауне, небритых военнослужащих Казаряна, Жукова, Чумакова и Никитина косвенно намекает, что фото было сделано в Украине в момент их "вливания" в "шахтерский коллектив". Это не первый случай, когда контрактники РФ выкладывают свои селфи с саун Донбасса, демонстрируя сослуживцам сиюминутные радости короткой жизни. Вот, например, военные из 138-й ОМСБр ВС России тоже селфились в сауне в Донецке. Российская традиция "ходить в баню" и затем вторгнуться в чужую квартиру или даже страну известна еще по старым советским фильмам", - говорится в публикации.
Важным моментом идентификации является фото обелиска из Луганска. В альбоме Жукова присутствует фотография обелиска по улице Оборонной на площади в Луганске, что указывает на расширение географии присутствия военнослужащих 205-й ОМСБр ВС РФ на Донбассе.
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"В результате данной публикации был уточнен список военнослужащих 205-й ОМСБр из Буденновска. Если ранее военнослужащие из данной воинской части выкладывали фотографии, сделанные в Горловке, Шахтерске, Макеевке и Донецке, то в данном случае география их присутствия расширилась до оккупированного Луганска. Иллюстрацией к данной публикации было не случайно выбрано фото, где военнослужащие 205-й ОМСБр ВС РФ в смешанной форме одежды и в спортивных костюмах больше похожи на гопников, чем на солдат государства, которое требует к себе уважения на международной арене. Хотя, вся вертикаль современной России пронизана схожими традициями. Стоит лишь вспомнить недавнее выступление российского "дипломата" Владимира Сафронкова во время заседания Совета Безопасности ООН, которое наполнило Интернет новыми мемами о российской дипломатической культуре", - заключают авторы расследования.
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Рашу экономически к выборам 18 путя ложит на лопатки, ему главное дотянуть до аеродрома весны18го(выборы), в топку бросает все что горит, даже новую мебель. А дальше будем посмотреть что путя придумает.
Украина должна подать в оон что сша ИМЕЮТ ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРАВО бомбить украинский законный полуостров. Украинцы с крыма едут в украину, потому что раша их уже воспринимает как удобрения для забрасывания на сша(для этого они их всех в армию призывают в крыму-а предатели всегда удобрение). С засылкой американских ихтамнетов под видом украинских.
Без поляков, турков, венгров и румынов. Ядерное оружие тоже можно применять по севастополю.
Штаты в ответ за это списывают украинский долг перед мвф, на счета укр народа ложат годовой ввп всей земли(1ввпземли или в долларах-что больше). Погашение долга украины, пусть мвф гасит за счет конфискации счетов фирташа,
коломойского, бурого аахмэтава, кучмы, яныка, тимошенко и пр. Кому давали, а фирташи через схемы это перевели в швейцарию, вот пусть и патрошат кому давали по сути. Украинский народ не в ответе за преступников. Всех воров до 2014года
что привели до войны могут хоть полонием жечь. Украина поблагодарит за это.
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