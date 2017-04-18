 Очередное доказательство российского вторжения на Донбасс: оккупанты из 205-й ОМСБр ВС РФ замечены от Донецка до Луганска. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом говорится в материале международного разведывательного сообщества InformNapalm продолжает наполнение базы данных фиксации кадровых российских военнослужащих, оккупирующих украинский Донбасс.Если ранее военнослужащих 205-й ОМСБр ВС РФ фиксировали в Горловке, Шахтерске, Макеевке и Донецке (Донецкая область), то сейчас география их присутствия расширилась и на оккупированный Луганск.В марте 2015 года InformNapalm опубликовал анализ блогера " stabilizec " относительно участия военнослужащих 205-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 74814, Будденовск, Ставропольский край) в военных действиях на Донбассе."Были представлены личные данные восьми контрактников, которые сохранили их вторжения на Донбасс, датируемые концом 2014 - началом 2015 года. Наше внимание к данному подразделению в настоящий момент связано с формирующейся в ЮВО 150-й мотострелковой дивизией РФ. Известно, что 205-я ОМСБр из Ставропольского края, как и 33-я ОМСБр из Адыгеи, войдут в ее состав. Военнослужащие указанных подразделений проходят подготовку на закрепленных за данным соединением приграничных с Украиной полигонах: Кузьминский, Кадамовский и Миллерово. Так, в результате изучения профиля контрактника из Ставрополья, который в настоящий момент наряду с другими военнослужащими находится на полигоне в Ростовской области, была выявлена уже знакомая нам по предыдущему расследованию фотография", - отмечают авторы публикации.

Данное фото фигурировало в ранних расследованиях, но было загружено в альбом другого российского военнослужащего из в\ч 74814 Олега Жукова (архив профиля контактов ) лишь в декабре 2016. Заметим, что на общей фотографии видна неуставная форма одежды российских военных.

На фотографии легко опознать контрактника из Буденновска Александра Чумакова . Вскоре после публикации факта его незаконного участия в военных действиях на Донбассе, его профиль был удален. Но альбом скриншотов и фотографий, подтверждающих, что Чумаков являлся кадровым военнослужащим все еще доступен по ссылке . Вышеупомянутая общая фотография была загружена в его альбом в марте 2015 года (ссылка на архив ), что дает возможность зафиксировать дату присутствия группы российских военнослужащих на Донбассе.На общей фотографии в нижнем ряду также опознаны военнослужащие в\ч 74814 Александр Никитин и не установленный ранее Артем Казарян (архив профиля контактов ).

Альбом Казаряна в Одноклассниках содержит фотографии периода срочной службы в Буденновске и не содержит следов командировки на Донбасс, но благодаря его сослуживцам его осторожность оказалась напрасной и он также попал в объектив расследования.

"Вернемся к Олегу Жукову, который терпел до декабря 2016, но к концу года все же расслабился и выложил фотографию своей поездки на украинский Донбасс.

шахтера

На нескольких фотографиях из альбома Жуков органично влился в типаж наемника: неопрятный и неуставной вид формы, "сослуживцы" с георгиевскими лентами, пустые коробки от снарядов - все это косвенно указывает на его присутствие на Донбассе в составе бандформирований", - говорится в материале.

"Несколько фотографий с Артемом Казаряном, а также совместное фото в сауне, небритых военнослужащих Казаряна, Жукова, Чумакова и Никитина косвенно намекает, что фото было сделано в Украине в момент их "вливания" в "шахтерский коллектив". Это не первый случай, когда контрактники РФ выкладывают свои селфи с саун Донбасса, демонстрируя сослуживцам сиюминутные радости короткой жизни. Вот, например, военные из 138-й ОМСБр ВС России тоже селфились в сауне в Донецке . Российская традиция "ходить в баню" и затем вторгнуться в чужую квартиру или даже страну известна еще по старым советским фильмам", - говорится в публикации.

Важным моментом идентификации является фото обелиска из Луганска. В альбоме Жукова присутствует фотография обелиска по улице Оборонной на площади в Луганске, что указывает на расширение географии присутствия военнослужащих 205-й ОМСБр ВС РФ на Донбассе.