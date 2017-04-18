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 Общество, Фоторепортаж
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 6-летней дочери сержанта Андрея Волочия из Ивано-Франковской авиационной бригады нужна помощь для лечения апластической анемии. ФОТО

6-летняя Кристина нуждается в срочной операции по пересадке костного мозга, минимальная стоимость которой 30 тыс. евро.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал замполит Ивано-Франковской авиационной бригады Иван Бондарев, передает Цензор.НЕТ.

"НУЖНА ПОМОЩЬ! В семью нашего военнослужащего пришла беда. Дочке сержанта Андрея Волочия из Ивано-Франковской авиационной бригады врачи установили страшный диагноз - апластическая анемия. Эта болезнь требует немедленной пересадки костного мозга. Минимальная стоимость операции составляет 30 000 евро. Кристине всего 6 лет. Семья просит неравнодушных помочь материально", - обратился он.

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Деньги просим перечислять на карточку Приватбанка № 4149 4991 0203 4202 для Волочий Натальи Ивановны (мама).

Аккаунт мамы Кристины в Фейсбуке.

6-летней дочери сержанта Андрея Волочия из Ивано-Франковской авиационной бригады нужна помощь для лечения апластической анемии 01

6-летней дочери сержанта Андрея Волочия из Ивано-Франковской авиационной бригады нужна помощь для лечения апластической анемии 02
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+ Чим можу. Одужуй, сонечко, на радість таткові та мамі. Бог у поміч.
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Цензор.НЕТФотоОбщество6-летней дочери сержанта Андрея Волочия из Ивано-Франковской авиационной бригады нужна помощь для лечения апластической анемии. ФОТО
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