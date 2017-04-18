 6-летней дочери сержанта Андрея Волочия из Ивано-Франковской авиационной бригады нужна помощь для лечения апластической анемии. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал замполит Ивано-Франковской авиационной бригады Иван Бондарев, передает Цензор.НЕТ.
"НУЖНА ПОМОЩЬ! В семью нашего военнослужащего пришла беда. Дочке сержанта Андрея Волочия из Ивано-Франковской авиационной бригады врачи установили страшный диагноз - апластическая анемия. Эта болезнь требует немедленной пересадки костного мозга. Минимальная стоимость операции составляет 30 000 евро. Кристине всего 6 лет. Семья просит неравнодушных помочь материально", - обратился он.
Деньги просим перечислять на карточку Приватбанка № 4149 4991 0203 4202 для Волочий Натальи Ивановны (мама).
Аккаунт мамы Кристины в Фейсбуке.
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