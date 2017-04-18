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 Общество, Фоторепортаж
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 Экс-"беркутовцы" заявили отвод прокурору, который не пустил их на следственный эксперимент. ФОТО

Адвокаты экс-сотрудников "Беркута" заявили отвод прокурору Роману Псюку.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

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Речь идет об экс-беркутовцах Зинченко, Аброськине, Маринченко, Тамтуре и Янишевском. Их обвиняют в расстрелах участников Евромайдана 18-20 февраля 2014 года. Всего в деле более 100 потерпевших. 29 марта в деле начался следственный эксперимент.

В ходе эксперимента устанавливается местонахождение стрелков и потерпевших. Проверяются показания более 80 потерпевших, по которым есть видеоматериалы. Адвокаты обвиняемых сообщили, что не доверяют двум судмедэкспертам Зосименко и Михайленко.

Также адвокаты заявили отвод прокурору Роману Псюку, поскольку тот отказал экс-"беркутовцам" в участии в эксперименте. Представители ГПУ в суде объяснили, что присутствие обвиняемых необязательно и может быть обеспечено по желанию прокурора. Кроме того, эксперимент проводится в центре Киева, и есть сомнения, возможно ли обеспечить безопасность участия обвиняемых. Суд удалился на совещание, объявив перерыв 35-40 минут. После планируется рассмотреть еще несколько ходатайств защиты.

Экс-беркутовцы заявили отвод прокурору, который не пустил их на следственный эксперимент 01

Экс-беркутовцы заявили отвод прокурору, который не пустил их на следственный эксперимент 02

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А как красиво начиналось "Речь идет об экс-беркутовцах Зинченко, Аброськине" - я аж не поверил....
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Уже всех профукали .Сейчас ПаРашенко остальным выдаст по ордену .
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А что так можно? Не нравится прокурор или судья и можно заявить ему отвод? Аброськин ето случайно не тот....? У меня аж дыхание перехватило от предвкушения...
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Адвокат-Ы... Сколько стоят? Или "русскые своих не бросають"?!? Почти уверен, что выведи беркутню на следственный эксперимент на ул. Небесной сотни, кому-нибудь из них проломили бы голову (и не зря), а потом - адвокаты и пр. муть, больничка, лечение в кремле...
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Цензор.НЕТФотоОбществоЭкс-"беркутовцы" заявили отвод прокурору, который не пустил их на следственный эксперимент. ФОТО
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