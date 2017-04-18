 Экс-"беркутовцы" заявили отвод прокурору, который не пустил их на следственный эксперимент. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Речь идет об экс-беркутовцах Зинченко, Аброськине, Маринченко, Тамтуре и Янишевском. Их обвиняют в расстрелах участников Евромайдана 18-20 февраля 2014 года. Всего в деле более 100 потерпевших. 29 марта в деле начался следственный эксперимент.
В ходе эксперимента устанавливается местонахождение стрелков и потерпевших. Проверяются показания более 80 потерпевших, по которым есть видеоматериалы. Адвокаты обвиняемых сообщили, что не доверяют двум судмедэкспертам Зосименко и Михайленко.
Также адвокаты заявили отвод прокурору Роману Псюку, поскольку тот отказал экс-"беркутовцам" в участии в эксперименте. Представители ГПУ в суде объяснили, что присутствие обвиняемых необязательно и может быть обеспечено по желанию прокурора. Кроме того, эксперимент проводится в центре Киева, и есть сомнения, возможно ли обеспечить безопасность участия обвиняемых. Суд удалился на совещание, объявив перерыв 35-40 минут. После планируется рассмотреть еще несколько ходатайств защиты.
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