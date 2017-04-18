 Мать заперла двух маленьких детей в квартире и ушла на несколько дней праздновать Пасху, - полиция Тернополя. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации управления Нацполиции в Тернопольской области.Как отмечается, в полицию поступило сообщение о том, что в одной из домов на массиве Дружба в Тернополе в закрытой квартире кричат дети. Правоохранители немедленно выехали по указанному адресу.На месте происшествия выяснилось, что 4-летнего мальчика и 10-летнюю девочку дома закрыла мать еще 16 апреля. 28-летняя женщина праздновала Пасху, пока ее дети, не имея никакой другой пищи, кроме вермишели быстрого приготовления, сидели напуганными в пустой квартире.Когда через сутки мать так и не вернулась, дети начали громко кричать и звать на помощь, потому что телефонов у них не было. На плач детей обратили внимание сосуди и вызвали полицию.Чтобы освободить детей, пришлось вызывать пожарных и с помощью лестницы спускать малышей с 5 этажа.

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Детей поместили в "Центр психологической реабилитации детей", где с ними сразу начали работать психологи, информацию о них также направили в службу по делам детей Тернопольского горсовета.Их мать разыскали только через несколько часов, она была пьяна.В отношении женщины составлен протокол по статье 184 КУоАП - невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей.