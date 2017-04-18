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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:взятка (3746) коррупция (7146) Одесская область (1459) СБУ (13982)

 Следователя полиции на Одесчине поймали на взятке $500, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и внутренней безопасностью Национальной полиции Украины задержали по подозрению в получении взятки следователя одного из райотделов полиции Одесской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Правоохранители установили, что старший лейтенант требовал $500 от местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности за кражу. Оперативники спецслужбы задержали следователя в служебном кабинете во время получения всей суммы взятки", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

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Следователя полиции на Одесчине поймали на взятке $500, - СБУ 01Следователя полиции на Одесчине поймали на взятке $500, - СБУ 02Следователя полиции на Одесчине поймали на взятке $500, - СБУ 03Следователя полиции на Одесчине поймали на взятке $500, - СБУ 04Следователя полиции на Одесчине поймали на взятке $500, - СБУ 05

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За 500 баксов? Наверняка. Вот если бы 500 000 баксов - вот тогда не факт. А если бы 5 000 000 - стопудово нет.
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это все замечательно.
Но когда луцик покажет нам анонсированную "кгупную ыбу"?
Или все, в стране действует запрет на рыбную ловлю))
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Два варианта реакции:

1. Не поделился.
2. Есть в СБУ, военной прокуратуре и полиции честные люди.

Я за второй и пуская я буду после этого соевым.
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Откуда я знаю!? Это одно из "доказательств" неправоты у... не будем показывать пальцами на таких "доказателей"
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Об эвфемизмах...

Если ты хочешь разобраться или не видишь всё только в чёрном, то ты - соевый, порохобот и т.п.
А если ты следуешь за красивыми лозунгами, то - "правильный пацан" и не важно куда ведут эти лозунги, главное - быть в толпе...
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Эта ситуация живо вызвала зрительный образ,огромная толпа у которой скажем пищевое отравление, а у кого-то одного нет.И вот толпа заставляет того одного от души наесться просроченного майонеза. Следовать за толпой это коллективный разум,многим он просто заменяет свой собственный.Я привык к оскорблениям бессмысленных дебилов,однако не смотря на это если вижу все не так как оно преподносится,то обязательно напишу,может кто-то еще очнётся.
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Я насторожился - как правило, Semen Semenich не добавляет в друзья тех, кто способен так рассуждать...

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есть третий вариант, единственный правильный : показныки!
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И как я не догадался....

Ещё один - жена попросила у СБУ, военной прокуратуры и полиции, чтобы они заставили мужа весь доход в семью нести. Теперь она ему устроит головомойку, доказательства то на лицо...
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"Набир в патрульну полицию тривае",ничего мрази у нас достаточно.
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Простите,но после того как я понял суть аваковской реформы и столкнулся с мусорней сам,для меня нет разницы.Есть много приличных ребят с принципами,идеями и тд,но их крайне мало.
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500 баксов и все ???? дальше будет дороже например раньше судье надо было за каждый год 1000 баксов давать это в 1990 годах тариф был
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че они так руки повыставляли?
как-будто сейчас погаснет свет, и кто сколько успел, того и бумажки.
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охрану им предоставил суд, чтобы патриоты не доставали.
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Рюкзакянские люстрация, переаттестация, рехворма и полиграфы...
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Стыдоба то какая...погореть на 500 баксах. Ну ладно б уже 50 штук и выше. В обезьяннике люди засмеют как последнего лоха
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСледователя полиции на Одесчине поймали на взятке $500, - СБУ. ФОТОрепортаж
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