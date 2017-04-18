 Следователя полиции на Одесчине поймали на взятке $500, - СБУ. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
"Правоохранители установили, что старший лейтенант требовал $500 от местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности за кражу. Оперативники спецслужбы задержали следователя в служебном кабинете во время получения всей суммы взятки", - говорится в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).
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Но когда луцик покажет нам анонсированную "кгупную ыбу"?
Или все, в стране действует запрет на рыбную ловлю))
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1. Не поделился.
2. Есть в СБУ, военной прокуратуре и полиции честные люди.
Я за второй и пуская я буду после этого соевым.
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Если ты хочешь разобраться или не видишь всё только в чёрном, то ты - соевый, порохобот и т.п.
А если ты следуешь за красивыми лозунгами, то - "правильный пацан" и не важно куда ведут эти лозунги, главное - быть в толпе...
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Ещё один - жена попросила у СБУ, военной прокуратуры и полиции, чтобы они заставили мужа весь доход в семью нести. Теперь она ему устроит головомойку, доказательства то на лицо...
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как-будто сейчас погаснет свет, и кто сколько успел, того и бумажки.
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