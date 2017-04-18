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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:пожар (3153) Ривненщина (606) ГСЧС (943)

 Маршрутный автобус загорелся на Ривненщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В городе Сарны на Ривненщине горел маршрутный автобус сообщением "Сарны-Каменное-Чудель".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел около 7:40 18 апреля.

На место происшествия выехало дежурное отделение спасателей 8-й государственной пожарно-спасательной части города.

Огнем был охвачен моторный отсек автобуса. Спасатели удалось полностью потушить пожар, огонь повредил лишь моторный отсек. Пострадавших нет.

Как впоследствии рассказал спасателям водитель, он вернулся с рейса, высадил пассажиров и направлялся к гаражу. В это время почувствовал резкий запах дыма в салоне, а еще через минуту заметил пламя из двигателя. Мужчина сразу остановил автобус и вызвал пожарных.

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СКОЛЬКО ЕМУ ГОД И КТО ЕВО ВИПУСКАЛ НА ЛИНИЮ
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Фото из какого-то Пскова или Чуди нам тулят. Откуда в нашей стране такой динозавр??
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На ньому ще напевно білоруса Гагаріна свого часу на Казахстанський Байконур привозили перед запуском в космос))))))))))
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