 Маршрутный автобус загорелся на Ривненщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел около 7:40 18 апреля.
На место происшествия выехало дежурное отделение спасателей 8-й государственной пожарно-спасательной части города.
Огнем был охвачен моторный отсек автобуса. Спасатели удалось полностью потушить пожар, огонь повредил лишь моторный отсек. Пострадавших нет.
Как впоследствии рассказал спасателям водитель, он вернулся с рейса, высадил пассажиров и направлялся к гаражу. В это время почувствовал резкий запах дыма в салоне, а еще через минуту заметил пламя из двигателя. Мужчина сразу остановил автобус и вызвал пожарных.
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