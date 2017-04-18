 В Днепропетровской области налоговики ликвидировали центр минимизации с оборотом более 32 миллионов. ФОТОрепортаж

В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые осуществляли таможенное оформление товаров с уменьшением размера таможенных платежей и скрывали реализацию продукции на внутреннем рынке, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.Повышение стоимости товаров осуществлялось за счет оформления финансово-хозяйственных операций с предприятиями, входящими в различные транзитно-конвертационные группы.В частности, задокументирован ввоз и дальнейшая реализация злоумышленниками через ряд подконтрольных компаний наиболее ликвидного вида товара, а именно сушеных фруктов. Указанная продукция реализовывалась за наличные средства без полного отражения в налоговой отчетности и бухгалтерском учете. Для ликвидации "разрыва" в бухгалтерском учете, который возникает в результате реализации неучтенной продукции, и уклонения от уплаты налогов был сформирован налоговый кредит по НДС ряду фиктивных предприятий.

Общий оборот центра минимизации составил более 32 миллионов гривен.В результате проведенных четырех обысков было обнаружено и изъято 42 тонны импортированных сушеных фруктов, стоимостью более 1,2 миллиона гривен, а также финансово хозяйственные документы. В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.