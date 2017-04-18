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 Экономика, Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Днепропетровщина (1236) таможня (1343) ГФС (2731)

 В Днепропетровской области налоговики ликвидировали центр минимизации с оборотом более 32 миллионов. ФОТОрепортаж

В Днепропетровской области сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность центра минимизации таможенных платежей.


В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые осуществляли таможенное оформление товаров с уменьшением размера таможенных платежей и скрывали реализацию продукции на внутреннем рынке, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.

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Повышение стоимости товаров осуществлялось за счет оформления финансово-хозяйственных операций с предприятиями, входящими в различные транзитно-конвертационные группы.

В частности, задокументирован ввоз и дальнейшая реализация злоумышленниками через ряд подконтрольных компаний наиболее ликвидного вида товара, а именно сушеных фруктов. Указанная продукция реализовывалась за наличные средства без полного отражения в налоговой отчетности и бухгалтерском учете. Для ликвидации "разрыва" в бухгалтерском учете, который возникает в результате реализации неучтенной продукции, и уклонения от уплаты налогов был сформирован налоговый кредит по НДС ряду фиктивных предприятий.

В Днепропетровской области налоговики ликвидировали центр минимизации с оборотом более 32 миллионов 01

В Днепропетровской области налоговики ликвидировали центр минимизации с оборотом более 32 миллионов 02


Общий оборот центра минимизации составил более 32 миллионов гривен.

В Днепропетровской области налоговики ликвидировали центр минимизации с оборотом более 32 миллионов 03

В результате проведенных четырех обысков было обнаружено и изъято 42 тонны импортированных сушеных фруктов, стоимостью более 1,2 миллиона гривен, а также финансово хозяйственные документы. В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
В Днепропетровской области налоговики ликвидировали центр минимизации с оборотом более 32 миллионов 04
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Во шо приближение к Европе с фискалами делает!
деятельность центра минимизации таможенных платежей

А шо тогда контрабандой называется? :D

Контраба́нда - перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов, сопровождающееся нарушением требований таможенного законодательства.И нафига такие слововыдрючивания
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаВ Днепропетровской области налоговики ликвидировали центр минимизации с оборотом более 32 миллионов. ФОТОрепортаж
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