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 "Фантом" в Донецкой области не пропустил на оккупированную территорию партию брендовых часов. ФОТОрепортаж

В Донецкой области сотрудники спецподразделения налоговой милиции “Фантом” не пропустили на временно оккупированную территорию партию брендовых часов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Так, на контрольно-пропускном пункте въезда/выезда "Марьинка" был остановлен автомобиль Mercedes Benz Vito. При осмотре транспортного средства было обнаружено 17 брендовых часов, которые пассажирка авто пыталась доставить на оккупированную территорию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": У днепровского чиновника-коррупционера во время обыска нашли золотые именные часы от Путина. ФОТОрепортаж

Фантом в Донецкой области не пропустил на оккупированную территорию партию брендовых часов 01Фантом в Донецкой области не пропустил на оккупированную территорию партию брендовых часов 02

В настоящее время составлен протокол о совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 204-3 (нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции) КУоАП.
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Ну, он же эстет теперь. Из грязи да в князи...
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Сразу вспоминается анекдот:
Забегает Полторак к Порошенко
Беда, верховный главнокомандующий, армия нас предала!
Как предала спрашивает Порошенок, что ушли с АТО?
Нет, хуже... В смысле хуже? спрашивает испуганно Порошенко, развернули танки на Киев?
Нет, еще хуже - освободили Донецк с Луганском и уже на подступах к Москве!
...
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У меня личная просьба к Фантому пропускать спирт ,водку и наркоту можно даже содействовать ,там же наши люди , они же дети
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Для шахтёров, которым зарплату ископаемыми бурятами выдают?
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Да-да... Понятно- брендовых. Я тоже, в Сингапуре покупал "Ролекс". Такой... очень брендовый, аж за 20 долларов. Ог где-то 20 дней и отходил. Всё- по честному!
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Вас обманули. Настоящий ролекс в китае стоит не более пятерки.
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Такое китайское говно можно купить на любом рынке!
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странно. я думал они там уже наладили производство планшетов. брэндовых часов . перчаток. штанов. чего тогда кормильцы отстреливаются.?
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часы "монтана" теперь уже бренд, а если семь мелодий то чистый ылит))))
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Реплика и не более того....Но надо же подать будто там офигенное благосостояние...Ордила переходит на брендовые хронографы...)))
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и нам еще говорят о необходимости помогать бедным жителям Донецка? да шоб они выздыхали все!
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"Брендовые" часы насыпом, без коробки, гарантии... не говоря о бренднейме этого мусора, это какой то позор.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Фантом" в Донецкой области не пропустил на оккупированную территорию партию брендовых часов. ФОТОрепортаж
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