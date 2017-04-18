 "Фантом" в Донецкой области не пропустил на оккупированную территорию партию брендовых часов. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
Так, на контрольно-пропускном пункте въезда/выезда "Марьинка" был остановлен автомобиль Mercedes Benz Vito. При осмотре транспортного средства было обнаружено 17 брендовых часов, которые пассажирка авто пыталась доставить на оккупированную территорию.
В настоящее время составлен протокол о совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 204-3 (нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции) КУоАП.
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Забегает Полторак к Порошенко
Беда, верховный главнокомандующий, армия нас предала!
Как предала спрашивает Порошенок, что ушли с АТО?
Нет, хуже... В смысле хуже? спрашивает испуганно Порошенко, развернули танки на Киев?
Нет, еще хуже - освободили Донецк с Луганском и уже на подступах к Москве!
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