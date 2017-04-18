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 Трагедия на Харьковщине: 4-летний мальчик погиб из-за возгорания снаряда, который пытался демонтировать его отец. ФОТОрепортаж

Сотрудники полиции Харьковской области устанавливает обстоятельства гибели четырехлетнего мальчика в с.Яковенково Балаклейского района.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области, в воскресенье вечером в дежурную часть Балаклейского отдела поступила информация от оператора ГСЧС о том, что в частном домовладении произошло возгорание неизвестного предмета, внешне похожего на снаряд, в результате происшествия погиб 4-летний мальчик.

"Установлено, что во дворе собственного дома 36-летний отец вместе со своим 4-летним сыном проводили демонтаж предмета, внешне похожего на снаряд. Во время демонтажа произошло возгорание топливного элемента газового генератора. Пламя охватило автомобиль, в котором находился ребенок. Мальчик получил термические ожоги различной степени тяжести, от которых погиб на месте", - говорится в сообщении.

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По данному факту открыты уголовные производства по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Следственные действия продолжаются.

Трагедия на Харьковщине: 4-летний мальчик погиб из-за возгорания снаряда, который пытался демонтировать его отец 01Трагедия на Харьковщине: 4-летний мальчик погиб из-за возгорания снаряда, который пытался демонтировать его отец 02Трагедия на Харьковщине: 4-летний мальчик погиб из-за возгорания снаряда, который пытался демонтировать его отец 03Трагедия на Харьковщине: 4-летний мальчик погиб из-за возгорания снаряда, который пытался демонтировать его отец 04Трагедия на Харьковщине: 4-летний мальчик погиб из-за возгорания снаряда, который пытался демонтировать его отец 05Трагедия на Харьковщине: 4-летний мальчик погиб из-за возгорания снаряда, который пытался демонтировать его отец 06

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