 Трагедия на Харьковщине: 4-летний мальчик погиб из-за возгорания снаряда, который пытался демонтировать его отец. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области, в воскресенье вечером в дежурную часть Балаклейского отдела поступила информация от оператора ГСЧС о том, что в частном домовладении произошло возгорание неизвестного предмета, внешне похожего на снаряд, в результате происшествия погиб 4-летний мальчик.
"Установлено, что во дворе собственного дома 36-летний отец вместе со своим 4-летним сыном проводили демонтаж предмета, внешне похожего на снаряд. Во время демонтажа произошло возгорание топливного элемента газового генератора. Пламя охватило автомобиль, в котором находился ребенок. Мальчик получил термические ожоги различной степени тяжести, от которых погиб на месте", - говорится в сообщении.
По данному факту открыты уголовные производства по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Следственные действия продолжаются.
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