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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Черновицкая область (274) контрабанда (1809) лес (357) Луценко (6777) Ривненщина (603) янтарь (530) Сарган (133)

 Луценко назначил прокурором Ривненской области Подубинского. ФОТОрепортаж

Генеральный прокурор Юрий Луценко сегодня в Киеве представил нового прокурора области. На этом посту Богдан Подубинский заменяет Олега Соболя, которого приказом перевели в Черновицкую область.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

Представляя нового руководителя областной прокуратуры, Юрий Луценко отметил, что произошла "техническая замена", потому что Черновицкая область сейчас нуждается в серьезной борьбе с тамошней мафией.

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"Ситуация там критическая. Черновицкая область нуждается в порядке. В первую очередь, это связано с контрабандой и вывозом леса. Собственно, контрабанда существует во многих областях, но такой открытой я не видел даже в Одесской области или на Харьковщине. Поэтому я принял решение отправить господина Соболя именно в Черновцы. Думаю, что все подтвердят, что за это время к нему не было замечаний с точки зрения порядочности. Уверен, что он справится с вызовами, которые ему поставит черновицкая контрабанда", - отметил Луценко.

"Новый руководитель Ривненской областной прокуратуры волевой, я знаю как он работает. На Ривненщине сейчас урегулирована ситуация с добычей янтаря. Новый руководитель будет работать и дальше в этом направлении", - отметил Юрий Луценко.

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С копанием янтаря все наложено, теперь надо наладить вывоз...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЛуценко назначил прокурором Ривненской области Подубинского. ФОТОрепортаж
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