 Луценко назначил прокурором Ривненской области Подубинского. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.
Представляя нового руководителя областной прокуратуры, Юрий Луценко отметил, что произошла "техническая замена", потому что Черновицкая область сейчас нуждается в серьезной борьбе с тамошней мафией.
"Ситуация там критическая. Черновицкая область нуждается в порядке. В первую очередь, это связано с контрабандой и вывозом леса. Собственно, контрабанда существует во многих областях, но такой открытой я не видел даже в Одесской области или на Харьковщине. Поэтому я принял решение отправить господина Соболя именно в Черновцы. Думаю, что все подтвердят, что за это время к нему не было замечаний с точки зрения порядочности. Уверен, что он справится с вызовами, которые ему поставит черновицкая контрабанда", - отметил Луценко.
"Новый руководитель Ривненской областной прокуратуры волевой, я знаю как он работает. На Ривненщине сейчас урегулирована ситуация с добычей янтаря. Новый руководитель будет работать и дальше в этом направлении", - отметил Юрий Луценко.
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