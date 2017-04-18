 Проект украинского фотографа Чекменева со снимками раненых воинов собрал около $400000 для их лечения и поддержки. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу проекта "WAR-TORN 2014-2015".
"Эти фотографии были сделаны в Главном военном клиническом госпитале в Киеве. Это украинские военнослужащие, но некоторые из них члены добровольных батальонов, которые предлагают дополнительную поддержку армии. Все они были ранены в боях с пророссийскими сепаратистами в Донецкой и Луганской областях. Большинство людей в Киеве чувствуют себя безопасно и удалены от боевых действий на востоке. Но травмы проходящих лечение в военном госпитале говорят о тяжести боевых действий. Многие из мужчин потеряли конечности, и в экстремальных случаях могут находиться на госпитализации в течение года. Серия включает 50 портретов. Один из проектов был сделан в качестве помощи раненым солдатам и фонд собрал около $400000 для их лечения и поддержки", - говорится на сайте Александра Чекменева.
2680 12
За прошедшие сутки один украинский воин получил ранения, - штаб АТО(6)
Поминальная молитва за погибших бойцов АТО прошла во Львове. ФОТО(8)
В Ирпене за замечание слишком громкой компании воина Нацгвардии ранили ножом в живот, его собаку зарезали, - полиция(285)
За прошедшие сутки были ранены двое украинских воинов, - штаб АТО(7)
Аброськин: В Мариуполе мужчина прикрыл собой собаку от пуль агрессивного водителя(0)
Для бойцов в зоне АТО проведены пасхальные богослужения. ФОТОрепортаж(17)
Ранены четверо воинов: Боевики, применяя тяжелое вооружение, продолжают нарушать "режим тишины", - пресс-центр штаба АТО(13)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Браво, фотограф!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить