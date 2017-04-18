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 Фоторепортаж
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Все про:ранение (1583) фото (2439) госпитализация (123) военнослужащие (3551)

 Проект украинского фотографа Чекменева со снимками раненых воинов собрал около $400000 для их лечения и поддержки. ФОТОрепортаж

Проект украинского фотографа Александра Чекменева "WAR-TORN 2014-2015" представляет фотографии раненых в боях с российскими оккупантами украинских военнослужащих, которые проходят лечение в Главном военном клиническом госпитале в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу проекта "WAR-TORN 2014-2015".

Проект украинского фотографа Чекменева со снимками раненых воинов собрал около $400000 для их лечения и поддержки 01


"Эти фотографии были сделаны в Главном военном клиническом госпитале в Киеве. Это украинские военнослужащие, но некоторые из них члены добровольных батальонов, которые предлагают дополнительную поддержку армии. Все они были ранены в боях с пророссийскими сепаратистами в Донецкой и Луганской областях. Большинство людей в Киеве чувствуют себя безопасно и удалены от боевых действий на востоке. Но травмы проходящих лечение в военном госпитале говорят о тяжести боевых действий. Многие из мужчин потеряли конечности, и в экстремальных случаях могут находиться на госпитализации в течение года. Серия включает 50 портретов. Один из проектов был сделан в качестве помощи раненым солдатам и фонд собрал около $400000 для их лечения и поддержки", - говорится на сайте Александра Чекменева.


Проект украинского фотографа Чекменева со снимками раненых воинов собрал около $400000 для их лечения и поддержки 02Проект украинского фотографа Чекменева со снимками раненых воинов собрал около $400000 для их лечения и поддержки 03Проект украинского фотографа Чекменева со снимками раненых воинов собрал около $400000 для их лечения и поддержки 04Проект украинского фотографа Чекменева со снимками раненых воинов собрал около $400000 для их лечения и поддержки 05Проект украинского фотографа Чекменева со снимками раненых воинов собрал около $400000 для их лечения и поддержки 06

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Проект украинского фотографа Чекменева со снимками раненых воинов собрал около $400000 для их лечения и поддержки 07Проект украинского фотографа Чекменева со снимками раненых воинов собрал около $400000 для их лечения и поддержки 08Проект украинского фотографа Чекменева со снимками раненых воинов собрал около $400000 для их лечения и поддержки 09Проект украинского фотографа Чекменева со снимками раненых воинов собрал около $400000 для их лечения и поддержки 10


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Проект украинского фотографа Чекменева со снимками раненых воинов собрал около $400000 для их лечения и поддержки 11Проект украинского фотографа Чекменева со снимками раненых воинов собрал около $400000 для их лечения и поддержки 12Проект украинского фотографа Чекменева со снимками раненых воинов собрал около $400000 для их лечения и поддержки 13Проект украинского фотографа Чекменева со снимками раненых воинов собрал около $400000 для их лечения и поддержки 14Проект украинского фотографа Чекменева со снимками раненых воинов собрал около $400000 для их лечения и поддержки 15Проект украинского фотографа Чекменева со снимками раненых воинов собрал около $400000 для их лечения и поддержки 16Проект украинского фотографа Чекменева со снимками раненых воинов собрал около $400000 для их лечения и поддержки 17Проект украинского фотографа Чекменева со снимками раненых воинов собрал около $400000 для их лечения и поддержки 18Проект украинского фотографа Чекменева со снимками раненых воинов собрал около $400000 для их лечения и поддержки 19


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Проект украинского фотографа Чекменева со снимками раненых воинов собрал около $400000 для их лечения и поддержки 20Проект украинского фотографа Чекменева со снимками раненых воинов собрал около $400000 для их лечения и поддержки 21Проект украинского фотографа Чекменева со снимками раненых воинов собрал около $400000 для их лечения и поддержки 22Проект украинского фотографа Чекменева со снимками раненых воинов собрал около $400000 для их лечения и поддержки 23Проект украинского фотографа Чекменева со снимками раненых воинов собрал около $400000 для их лечения и поддержки 24Проект украинского фотографа Чекменева со снимками раненых воинов собрал около $400000 для их лечения и поддержки 25


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Вот мрази кацапские.Сколько людей из за этих животных покалечено.И еще хватает у этих тварей наглости вопить НуМыЖеБратья.Тьху.
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вот все должны понимать, что скрывается к примеру под фразой спикера АТО - "Потерь нет.., ранены трое бойцов ВСУ, двое травмированы". Парням Слава и Уважение до конца не простой их жизни...
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При чем тут спикер АТО и бесноватый кацапский фюрер? Это Украина начинала войну что ли? Мы войны хотели?
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Будь проклята вазелиновая крыса. Его Люцифер лично съест начиная с ног.
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Этот проект просто необходимо везти в Европу. Чтобы до европейцеы начало доходить опасность от раши и героизм украинцев.
Браво, фотограф!!
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Дай Боже здоров*я і сили нашим хлопцям для подолання всіх труднощів реабілітації...
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Наверное правильное дело. Надо показывать миру как украинцы защищают свою страну. Не смотря на то, что многие из этих раненых стали инвалидами физически, мы ими гордимся и говорим им спасибо, что они защищали страну от оккупанта. Посмотрите в глаза воинам. Пусть мир посмотрит.
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Хуйло и все кацапы, причастные к войне и горю принесенному в Украину, - будьте прокляты!!!
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Минские договоренности, вижу и плохо, а им просто пипец.
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Поклон Вам до земли НАШИ ЗАЩИТНИКИ!!! СПАСИБО от всех УКРАИНЦЕВ!!!
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПроект украинского фотографа Чекменева со снимками раненых воинов собрал около $400000 для их лечения и поддержки. ФОТОрепортаж
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