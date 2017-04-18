 Московская парикмахерская предлагала мальчикам стрижку "Гитлерюгенд". ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила сотрудница некоммерческой организации "Русская гуманитарная миссия" Ольга Макарова на Facebook.
"Вот такие стрижки мальчикам предлагает детская парикмахерская "Воображуля" в "Меге" (торговый центр "МЕГА Теплый Стан" в Москве. - ред.). Вот можно пойти, постричь ребенка и что-то объяснить ему про название стрижки. Я может, чего не понимаю?" - пишет она.
"Каталог стрижек для мальчиков еще в субботу был на ресепшн парикмахерской. Я его листала", - добавила Макарова.
В свою очередь, на странице парикмахерской в Instagram появилось следующее сообщение: "В связи с появившейся в СМИ информацией о названии стрижки в печатном каталоге наших салонов хотим заявить, что употребление этого названия было неуместным и недопустимым. Мы приносим свои искренние извинения. Все каталоги уже были изъяты из студий и утилизированы. По данному факту проводится внутренняя проверка".
(Фото со страницы Оля Макарова)
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Це майже ВСЕ...РАШИЗМ!!! Вища стадія нацизму!!!
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Я ще нормальна людина, що таке не зміг і помислити...
ПИСЕЦЬ... Що за батьки і .. звісно діти...
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Мне не ответили. То ли не поверили, то ли не получили послание, то ли игнорировали его...
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