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Все про:Гитлер (143) дети (3082) Москва (2873) нацизм (287) Россия (70001)

 Московская парикмахерская предлагала мальчикам стрижку "Гитлерюгенд". ФОТО

Парикмахерская в Москве предлагала детскую стрижку под названием "Гитлерюгенд".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила сотрудница некоммерческой организации "Русская гуманитарная миссия" Ольга Макарова на Facebook.

"Вот такие стрижки мальчикам предлагает детская парикмахерская "Воображуля" в "Меге" (торговый центр "МЕГА Теплый Стан" в Москве. - ред.). Вот можно пойти, постричь ребенка и что-то объяснить ему про название стрижки. Я может, чего не понимаю?" - пишет она.

"Каталог стрижек для мальчиков еще в субботу был на ресепшн парикмахерской. Я его листала", - добавила Макарова.

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В свою очередь, на странице парикмахерской в Instagram появилось следующее сообщение: "В связи с появившейся в СМИ информацией о названии стрижки в печатном каталоге наших салонов хотим заявить, что употребление этого названия было неуместным и недопустимым. Мы приносим свои искренние извинения. Все каталоги уже были изъяты из студий и утилизированы. По данному факту проводится внутренняя проверка".


Московская парикмахерская предлагала мальчикам стрижку Гитлерюгенд 01

(Фото со страницы Оля Макарова)
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Хасанчику, нєєє...
Це майже ВСЕ...РАШИЗМ!!! Вища стадія нацизму!!!
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А Я ще питав- це не фотошоп...
Я ще нормальна людина, що таке не зміг і помислити...
ПИСЕЦЬ... Що за батьки і .. звісно діти...
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Скоро поди мода на усы известного фасона в паРаше начнётся...
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Мда... У кацапов на все свой особенный взгляд. И гитлерюгенд у них тоже какой-то странный.
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Мля... Я ещё в 2003 году, сразу после Тузлы, написал письмо - не поверите - в Белый Дом... Ага, тот самый... В котором вполне обоснованно, с примерами и небольшим анализом статей и высказываний множества российских публичных деятелей, а также на базе агрессивных комментариев в Youtube, написал, что чувствую глубокую обеспокоенность по поводу того, что в России стремительно растут радикально антиамериканские - и что ещё хуже - антидемократические настроения, которые культивируются официальной, а также скрытой, но организованной и массированной пропагандой. И это в России, которая в первом абзаце Конституции декларирует "незыблемость демократической основы" государства!
Мне не ответили. То ли не поверили, то ли не получили послание, то ли игнорировали его...
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а я дурачка думала что это так геи стригутся, то-то я.. поняла, я как-то такую стрижку увидела, ля вон у того парня говорю интересная стрижка, не чуб оставляют, я правда не люблю асимметрии, всяких выстебов, простокоротко пострижено а нормально, а, говорит то не парень а пид*р. я и подумала впрямом смысле, бггг, но против геев абсолютно ничего не имею, против гитлеровцев имею, но это что действительно только у них такие были стрижки, фрицы всё перенимали, тут надо разобраться, а то будут и на похожее думать что зря
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И мальчишка такой типичный русский с монголоидным типом лица
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Кимчёныровка - стрижка для самых упоротых ватников!
Московская парикмахерская предлагала мальчикам стрижку "Гитлерюгенд" - Цензор.НЕТ 2678
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомМосковская парикмахерская предлагала мальчикам стрижку "Гитлерюгенд". ФОТО
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