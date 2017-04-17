 Поливальный понедельник во Львове: водные баталии на площади Рынок. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на горсовет, обливания проходили на площади Рынок с 12:00 до 16:00.
"Поливальный понедельник имеет особое значение, потому что это в первую очередь веселый праздник. Издавна парни обливали девушек, эта традиция у нас сохранялась. В последние годы мы этому празднику придали более культурные формы, чтобы не было хулиганства в городе. Мы это организуем на площади Рынок, перед входом в городской совет. Это уже четвертый год подряд", - рассказал и. о. директора департамента "Администрация городского головы" Львовского городского совета Евгений Бойко.
На площади Рынок была установлена центральная клумба в виде водяной пальмы, к которой по кругу приделаны краны. Все желающие могли набрать воду для баталий. Также к пальме были прикреплены водяные пистолеты. С фонтана Нептуна вода разбрызгивалась во все стороны.
С другой стороны площади, возле памятника Диане, была обустроена площадка с местами для сушки и переодевания, а также биотуалетами.
"Мы не представляем пасхальных праздников во Львове без Поливального понедельника. Этот праздник придает бодрости, заряд положительной энергии и является неотъемлемым празднованием Пасхи", - добавил координатор кампании "Культурный город" Николай Крупей.
1754 14
Материалы по теме: Пасха
Обливной понедельник в Киеве: в казацком селении парни обливали девушек водой для крепкой семьи. ФОТОрепортаж(68)
УПЦ КП провела пасхальное богослужение для верующих оккупированного Симферополя(18)
Мужчина выбил дверь в храм, чтобы зайти и поставить свечку(59)
"Ненавидим американцев, англичан, украинцев, "либералов", геев... на самом деле друг друга", - пасхальное поздравление Макаревича россиянам(159)
Воруют все, но зачем воровать невесту?(0)
"Поздравляю с праздником наших защитников, которые оберегают Украину!", - Гройсман. ВИДЕО(86)
К Пасхе в Риме и Ватикане полиция усилила меры безопасности(8)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Хоча ранками зимно а нас(
Ответить
Ответить