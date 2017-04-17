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 Общество
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 Поливальный понедельник во Львове: водные баталии на площади Рынок. ФОТОрепортаж

На второй день Пасхи в центре Львова отмечали Поливальный понедельник.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на горсовет, обливания проходили на площади Рынок с 12:00 до 16:00.

"Поливальный понедельник имеет особое значение, потому что это в первую очередь веселый праздник. Издавна парни обливали девушек, эта традиция у нас сохранялась. В последние годы мы этому празднику придали более культурные формы, чтобы не было хулиганства в городе. Мы это организуем на площади Рынок, перед входом в городской совет. Это уже четвертый год подряд", - рассказал и. о. директора департамента "Администрация городского головы" Львовского городского совета Евгений Бойко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обливной понедельник в Киеве: в казацком селении парни обливали девушек водой для крепкой семьи. ФОТОрепортаж

На площади Рынок была установлена центральная клумба в виде водяной пальмы, к которой по кругу приделаны краны. Все желающие могли набрать воду для баталий. Также к пальме были прикреплены водяные пистолеты. С фонтана Нептуна вода разбрызгивалась во все стороны.

С другой стороны площади, возле памятника Диане, была обустроена площадка с местами для сушки и переодевания, а также биотуалетами.

"Мы не представляем пасхальных праздников во Львове без Поливального понедельника. Этот праздник придает бодрости, заряд положительной энергии и является неотъемлемым празднованием Пасхи", - добавил координатор кампании "Культурный город" Николай Крупей.

Поливальный понедельник во Львове: водные баталии на площади Рынок 01Поливальный понедельник во Львове: водные баталии на площади Рынок 02Поливальный понедельник во Львове: водные баталии на площади Рынок 03Поливальный понедельник во Львове: водные баталии на площади Рынок 04Поливальный понедельник во Львове: водные баталии на площади Рынок 05Поливальный понедельник во Львове: водные баталии на площади Рынок 06Поливальный понедельник во Львове: водные баталии на площади Рынок 07Поливальный понедельник во Львове: водные баталии на площади Рынок 08Поливальный понедельник во Львове: водные баталии на площади Рынок 09Поливальный понедельник во Львове: водные баталии на площади Рынок 10Поливальный понедельник во Львове: водные баталии на площади Рынок 11Поливальный понедельник во Львове: водные баталии на площади Рынок 12Поливальный понедельник во Львове: водные баталии на площади Рынок 13

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я понимаю в Тайланде при +40 можно обливаться сколько хош, а тут не май месяц можно так облиться что потом отпевать будут
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С другой стороны площади, возле памятника Диане, была обустроена площадка с местами для сушки и переодевания,Источник:http://censor.net.ua/p436673
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"В последние годы мы этому празднику придали более культурные формы, чтобы не было хулиганства в городе. Мы это организуем на площади Рынок, перед входом в городской совет." изолировано проводят т.е., штаны не снимают, юбки не задирают и люди там не ходят так что ничего страшного
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Сьогодні було тепло,погода більш меньш,да і передягнутися було де.
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вікова традиція, особливо для молодих придурків, сам колись таким був.
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Традиция классная,но в этом году ну очень холодно.
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Молодь вона такая-холоду не боїться)))
Хоча ранками зимно а нас(
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от, кляті бандерівці))) Новость для руссосми: "Агалтелые бандэравцы устроили беспарядки")
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Цензор.НЕТФотоОбществоПоливальный понедельник во Львове: водные баталии на площади Рынок. ФОТОрепортаж
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